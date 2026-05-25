Thổi hồn vào dịch vụ lưu trú

Với chị Mai Ngọc Ánh, chủ homestay Giấy Trên Đồi (thôn Kê Gà, xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng), hành trình này không chỉ là sự "vỗ về" của tâm hồn mà còn là một cuộc dấn thân đầy lý trí vào ngành dịch vụ lưu trú. Giai đoạn đầu vận hành, Giấy Trên Đồi phải đối mặt những áp lực trực diện từ chi phí đầu tư phát sinh ngoài dự kiến cùng bài toán doanh thu chưa ổn định.

Chị Ánh cho rằng việc duy trì sự cân bằng giữa chi phí vận hành, nhân sự và lượng khách thưa thớt trong những ngày đầu là một thử thách. Điều này cho thấy một thực tế: kinh doanh lưu trú không đơn thuần là sở hữu một không gian đẹp, mà là năng lực quản trị rủi ro và tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng giữa bối cảnh thị trường đầy cạnh tranh.

Thay vì chạy theo mô hình lưu trú công nghiệp, chị Ánh chọn lối đi riêng khi xem homestay là một "thực thể sống" - nơi chứa đựng phong cách cá nhân và sự hiện diện trực tiếp của gia chủ. Triết lý "ngôi nhà được săn sóc" trở thành giá trị cốt lõi, giúp Giấy Trên Đồi tạo ra sự khác biệt với du khách.

Chị Mai Ngọc Ánh bước đầu thành công với mô hình lưu trú của mình

Tại homestay này, yếu tố bản địa được tôn vinh thông qua việc chủ nhân tự tay chế tác đồ thủ công, trang trí từng góc nhỏ và kết nối không gian sống với thiên nhiên thuần khiết. Chị Ánh tin rằng sự chân thành chính là "linh hồn" giúp du khách cảm nhận được chiều sâu văn hóa và sự ấm cúng như đang ở trong chính ngôi nhà của mình.

Chính sự tỉ mẩn trong việc trồng cây, chăm hoa và gìn giữ nếp sống bản địa đã biến mỗi kỳ nghỉ của du khách tại Giấy Trên Đồi thành một hành trình khám phá tâm hồn. Từ đó, tỉ lệ du khách quay lại homestay ngày càng cao và lan tỏa thương hiệu bằng những trải nghiệm thực tế.

Một trong những rào cản lớn nhất đối với Giấy Trên Đồi chính là vị thế du lịch của Kê Gà - một điểm đến còn khá mới mẻ. Lượng khách đến đây vào các ngày trong tuần thường không ổn định, dẫn tới sự thiếu hụt về dịch vụ phụ trợ tại địa phương.

Trước thực tế đó, chị Ánh đã chọn chiến lược tích hợp giá trị, thay vì chỉ cung cấp dịch vụ lưu trú đơn thuần. Hiện tại, Giấy Trên Đồi cung ứng hệ sinh thái trải nghiệm trọn gói: từ không gian nghỉ ngơi ấm cúng, ẩm thực đặc trưng xứ biển đến các hành trình hướng dẫn tham quan gần gũi đời sống ngư dân.

Bằng cách tập trung bồi đắp giá trị thật và chấp nhận nhịp độ phát triển tự nhiên của địa phương, mô hình homestay của chị Ánh đang từng bước cho thấy trong ngành dịch vụ, sự thấu cảm và kiên định với bản sắc chính là "chìa khóa vàng" để tồn tại và phát triển, ngay cả khi đứng trước những bài toán kinh tế khắc nghiệt.



