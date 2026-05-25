HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thổi hồn vào dịch vụ lưu trú

Bài và ảnh: Đỗ Nguyễn

Trở về quê hương khởi nghiệp không còn là một khái niệm xa lạ, song để định vị thương hiệu và tồn tại bền vững là một hành trình đầy thách thức.

Với chị Mai Ngọc Ánh, chủ homestay Giấy Trên Đồi (thôn Kê Gà, xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng), hành trình này không chỉ là sự "vỗ về" của tâm hồn mà còn là một cuộc dấn thân đầy lý trí vào ngành dịch vụ lưu trú. Giai đoạn đầu vận hành, Giấy Trên Đồi phải đối mặt những áp lực trực diện từ chi phí đầu tư phát sinh ngoài dự kiến cùng bài toán doanh thu chưa ổn định.

Chị Ánh cho rằng việc duy trì sự cân bằng giữa chi phí vận hành, nhân sự và lượng khách thưa thớt trong những ngày đầu là một thử thách. Điều này cho thấy một thực tế: kinh doanh lưu trú không đơn thuần là sở hữu một không gian đẹp, mà là năng lực quản trị rủi ro và tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng giữa bối cảnh thị trường đầy cạnh tranh.

Thay vì chạy theo mô hình lưu trú công nghiệp, chị Ánh chọn lối đi riêng khi xem homestay là một "thực thể sống" - nơi chứa đựng phong cách cá nhân và sự hiện diện trực tiếp của gia chủ. Triết lý "ngôi nhà được săn sóc" trở thành giá trị cốt lõi, giúp Giấy Trên Đồi tạo ra sự khác biệt với du khách.

- Ảnh 1.

Chị Mai Ngọc Ánh bước đầu thành công với mô hình lưu trú của mình

Tại homestay này, yếu tố bản địa được tôn vinh thông qua việc chủ nhân tự tay chế tác đồ thủ công, trang trí từng góc nhỏ và kết nối không gian sống với thiên nhiên thuần khiết. Chị Ánh tin rằng sự chân thành chính là "linh hồn" giúp du khách cảm nhận được chiều sâu văn hóa và sự ấm cúng như đang ở trong chính ngôi nhà của mình.

Chính sự tỉ mẩn trong việc trồng cây, chăm hoa và gìn giữ nếp sống bản địa đã biến mỗi kỳ nghỉ của du khách tại Giấy Trên Đồi thành một hành trình khám phá tâm hồn. Từ đó, tỉ lệ du khách quay lại homestay ngày càng cao và lan tỏa thương hiệu bằng những trải nghiệm thực tế.

Một trong những rào cản lớn nhất đối với Giấy Trên Đồi chính là vị thế du lịch của Kê Gà - một điểm đến còn khá mới mẻ. Lượng khách đến đây vào các ngày trong tuần thường không ổn định, dẫn tới sự thiếu hụt về dịch vụ phụ trợ tại địa phương.

Trước thực tế đó, chị Ánh đã chọn chiến lược tích hợp giá trị, thay vì chỉ cung cấp dịch vụ lưu trú đơn thuần. Hiện tại, Giấy Trên Đồi cung ứng hệ sinh thái trải nghiệm trọn gói: từ không gian nghỉ ngơi ấm cúng, ẩm thực đặc trưng xứ biển đến các hành trình hướng dẫn tham quan gần gũi đời sống ngư dân.

Bằng cách tập trung bồi đắp giá trị thật và chấp nhận nhịp độ phát triển tự nhiên của địa phương, mô hình homestay của chị Ánh đang từng bước cho thấy trong ngành dịch vụ, sự thấu cảm và kiên định với bản sắc chính là "chìa khóa vàng" để tồn tại và phát triển, ngay cả khi đứng trước những bài toán kinh tế khắc nghiệt.


Tin liên quan

Kinh nghiệm bán hàng tiếp thị liên kết

Kinh nghiệm bán hàng tiếp thị liên kết

Anh Nguyễn Anh Minh (chủ kênh "Anh Tây ơi") và chị Trần Nguyễn Hồng Ngọc (chủ kênh "Ngọc Kem") là ứng viên giải thưởng TikTok Awards 2025, hạng mục TikTok Shop

Kinh nghiệm làm hàng quà Tết khi khởi nghiệp

Quà Tết mang tính biếu tặng, ngoài giá trị sản phẩm thì cần mẫu mã đẹp mắt, chỉn chu; chất lượng sản phẩm bên trong tốt.

Kinh nghiệm bán hàng online dịp Tết

Cuối năm là giai đoạn sôi động nhất của thị trường bán lẻ trực tuyến khi nhu cầu mua sắm tăng mạnh.

dịch vụ lưu trú homestay khởi nghiệp Kê Gà
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo