Mỹ trở lại ngôi đầu cạnh tranh toàn cầu

18/10/2018 00:31

Lần đầu tiên trong vòng 1 thập kỷ qua, Mỹ trở lại vị trí đầu bảng xếp hạng chỉ số cạnh tranh toàn cầu 2018 được Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) công bố hôm 16-10. Theo trang Bloomberg, những cái tên còn lại trong top 10 là Singapore, Đức, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Hà Lan, Hồng Kông, Anh, Thụy Điển, Đan Mạch. Riêng Việt Nam xếp vị trí 77 trong số 140 quốc gia, vùng lãnh thổ được đánh giá.



WEF đánh giá các nền kinh tế thông qua gần 100 tiêu chí khác nhau, từ chất lượng cơ sở hạ tầng đến tuổi thọ, thị trường việc làm, tính đa dạng của lực lượng lao động... Bảng xếp hạng mới nhất cho thấy đa số nền kinh tế trên toàn cầu đều chưa sẵn sàng trước các tiến bộ nhanh chóng của công nghệ. Bên cạnh đó, theo báo cáo của WEF, các vấn đề về thể chế, hạ tầng và kỹ năng là những nguyên nhân căn bản của tình trạng tăng trưởng chậm và tận dụng kém những cơ hội do công nghệ mang lại.

Một tàu container chuẩn bị rời cảng ở bang California - Mỹ. Ảnh: REUTERS

Với Mỹ, báo cáo cho rằng nước này cần làm tốt hơn nữa trong những vấn đề xã hội, như giảm bớt số án mạng và cải thiện tuổi thọ. Ngoài ra, trong động thái chỉ trích chủ nghĩa bảo hộ đang được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump theo đuổi, WEF cho rằng những quốc gia được đánh giá cao về thuế quan thấp, cởi mở trong việc tuyển dụng lao động nước ngoài… có khuynh hướng đổi mới sáng tạo và cải thiện hiệu quả thị trường tốt hơn.

Theo tờ The Guardian (Anh), bảng xếp hạng cho thấy châu Âu hiện kém cạnh tranh hơn so với Đông Á và các khu vực Thái Bình Dương. Riêng đối với Anh - bị tụt 2 bậc so với lần xếp hạng trước - WEF cho rằng nước này có thể tụt hạng thêm bởi quyết định rời Liên minh châu Âu có nguy cơ làm tổn hại hơn nữa sức hấp dẫn của họ trên thị trường quốc tế.

Lục San