Bắt tạm giam 2 đối tượng đánh Thượng úy Công an trọng thương

03/10/2018 18:06

Chiều tối 3-10, thông tin từ Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Trần Văn Thủy (SN 1994, ngụ phường Mân Thái) và Trần Công Sơn (SN 1991, ngụ phường Thọ Quang) về tội chống người thi hành công vụ.



Đối tượng Thủy

Trước đó, vào tối 24-9, Sơn, Thủy và hai người bạn khác cùng tổ chức ăn nhậu, mở loa di động để hát karaoke gây tiếng ồn tại khu vực đường Vương Thừa Vũ (phường Phước Mỹ). Đến 23 giờ 30 cùng ngày, do nhóm này vẫn chưa dừng việc hát karaoke nên người dân địa phương đã gọi điện báo Công an đến giải quyết.

Khoảng 30 phút sau, Thượng úy Trần Văn Chánh, Công an phường Mỹ An cùng dân quân của phường trực tiếp đến xác minh và giải quyết thông tin người dân phản ánh.

Khi anh Chánh đến hiện trường và yêu cầu nhóm này dẹp loa di động đang hát karaoke thì nhóm này vẫn không chịu thực hiện. Một lát sau, anh Chánh tiếp tục yêu cầu nhóm này dừng hoạt động ăn nhậu và hát hò gây ồn ào thì bị Thủy nói với giọng thách thức. Vừa nói xong, Thủy bất ngờ dùng tay đánh vào mặt anh Chánh.

Thấy vậy, mọi người trong tổ công tác liền can ngăn nhưng Thủy vẫn tiếp tục lao đến và đấm tiếp vào mặt anh Chánh khiến nạn nhân ngã xuống đất, trọng thương.

Thấy Thủy đánh Công an, Sơn cũng lao vào đánh anh Phan Thanh Hưng (là dân quân phường) khiến anh này bị thương ở mắt trái và được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu cùng lúc với anh Chánh.

Đối tượng Sơn

Sau khi gây ra vụ việc nghiêm trọng trên, lực lượng Công an quận Sơn Trà đã vào cuộc bắt giữ nhóm đối tượng đánh người thi hành công vụ trên. Đến ngày 3-10, 2 đối tượng Trần Văn Thủy và Trần Công Sơn đã bị Công an quận ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 tháng về tội chống người thi hành công vụ.

Được biết, Thủy từng có tiền án về tội cướp tài sản và cố ý gây thương tích. Sau khi mãn hạn tù, Thủy lập gia đình và có một đứa con gái. Còn Sơn đã có một tiền án 18 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích.





V. Quyên