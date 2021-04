Ông TRƯƠNG HÒA BÌNH Phó Thủ tướng Chính phủ

Họ và tên: TRƯƠNG HÒA BÌNH

Ngày sinh: 13-04-1955

Quê quán: xã Long Đước Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Trình độ: Cao cấp chính trị, thạc sĩ luật, thạc sĩ quản lý kinh tế

Chức vụ:

Phó Thủ tướng Chính phủ