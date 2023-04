Dự án cầu Bình Liêm thuộc thôn Bình Liêm, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình có tổng vốn đầu tư gần 11,5 tỉ đồng. Trong đó, 50% kinh phí xây dựng từ vốn nhà nước, 50% còn lại được Công ty TNHH MTV Xây dựng cầu đường Hoa Sen (Công ty Hoa Sen) tài trợ kiêm đơn vị thi công dự án.

Công trình bàn giao mặt bằng từ tháng 12-2014 và dự kiến hoàn thành trong 480 ngày. Thế nhưng đến nay, công trình cầu Bình Liêm vẫn trơ trọi 5 trụ móng giữa lòng sông Lũy cùng 2 nhịp dẫn thi công dang dở. Bên dưới chân cầu, hằng ngày người dân 2 xã Phan Rí Thành và Phan Hòa vẫn phải vất vả bắt đò hoặc lội nước qua sông.

"Từ ngày bắt đầu xây dựng cầu, người dân hy vọng sẽ không còn cảnh đi đò, lội sông nước lớn rất nguy hiểm nhưng chờ lâu quá cầu vẫn chưa xong" - anh Lâm Văn Đại, người dân xã Phan Rí Thành, nói.



Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Bình, quá trình nhận bàn giao mặt bằng, đơn vị thi công là Công ty Hoa Sen triển khai ì ạch, kéo dài. Phía chủ đầu tư đã làm việc nhiều lần để nhắc nhở nhưng qua các lần làm việc, đơn vị này cũng chỉ làm cho có, rồi tiếp tục dừng dự án.

"Thậm chí có lúc huyện đòi cắt hợp đồng. Mỗi lần như vậy thì đại diện công ty đòi kiện ngược lại huyện. Thi công ì ạch thế này khiến chúng tôi ngán ngẩm, gây khó khăn cho chủ đầu tư, phiền hà người dân. Nếu không có vốn đóng góp 50% của đơn vị này thì hợp đồng đã cắt sớm rồi" - ông Nguyễn Văn Tư, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Bình, nói.

Các nhịp dẫn, móng cầu Bình Liêm trơ trọi sau gần 10 năm khởi công

Trước việc thi công dây dưa, tháng 7-2021, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Công văn 2681 với nội dung thống nhất việc chấm dứt hợp đồng thi công cầu Bình Liêm với Công ty Hoa Sen và tiếp tục bố trí nguồn vốn để thi công hoàn thiện công trình.

Hiện tại, do các hạng mục dầm móng, nhịp dẫn cầu Bình Liêm đã thi công dang dở trong nhiều năm bị hoen gỉ nên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Bình đã thuê Trung tâm Kiểm định xây dựng Bình Thuận kiểm tra chất lượng các hạng mục thi công, xác định khối lượng công việc để hoàn thiện cầu. "Bên cạnh kiểm tra lại chất lượng công trình sau nhiều năm bỏ hoang, chúng tôi cũng đang điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, vì mốc thời gian cũ đã quá tiến độ. Bên cạnh đó, để bảo đảm an toàn khi tiếp tục thi công cầu trở lại sau nhiều năm gián đoạn, chúng tôi phải tính phương án thử tải dầm cầu và các quy trình an toàn khác" - ông Nguyễn Văn Tư thông tin thêm.

Liên quan đến dự án cầu Bình Liêm, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận cho biết do ban đầu công trình chưa tính toán đúng thiết kế kỹ thuật nên việc xây dựng hoàn thiện sẽ rất khó. "Đây là công trình Sở Giao thông Vận tải không được tham gia lấy ý kiến ngay từ đầu nên các hạng mục đã thi công chúng tôi không thể góp ý chỉnh sửa. Bây giờ huyện Bắc Bình là chủ đầu tư phải tính toán, lên phương án thiết kế lại hồ sơ, riêng các hạng mục tiếp tục thi công hoàn thiện thì sở mới tham gia thẩm định" - đại diện Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận nói.