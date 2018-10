Công an truy tìm kẻ nhắn tin tống tiền hàng loạt cán bộ đoàn ĐBQH tỉnh, thành

17/10/2018 11:35

Ngày 17-10, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết liên quan đến vụ chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị nhận được tin nhắn có nội dung đe dọa tính mạng, tống tiền còn có hàng chục người nhận được tin nhắn từ một số máy lạ với nội dung tương tự. Hiện tại không thể liên lạc được số máy đã gửi đi những tin nhắn trên.



Đầu tiên là ông Hoàng Đức Cường, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị, có đơn trình báo tội phạm gửi Công an tỉnh Quảng Trị để có biện pháp bảo vệ sau khi nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ có nội dung đe dọa tính mạng, tống tiền.

Ông Hoàng Đức Cường gửi đơn trình báo công an

Theo đó, vào 20 giờ 46 phút ngày 15-10, ông Cường nhận được tin nhắn từ số điện thoại +84 901306… với nội dung: "Ông Cường có người muốn lấy mạng ông vs giá 100tr. Nếu ông đưa tôi 100tr tôi sẽ gửi danh tính người muốn hại ông và bằng chứng cho ông. Tôi cho ông 3 ngày và để stk này cho ông chuyển khoản vào nếu ông chuyển tiền tôi sẽ đi khỏi đất này và giữ lời…".

Sáng ngày 17-10, ông Dương Thế Hùng (SN 1957; trú tại TP Huế), nguyên chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên- Huế, cho biết đã gửi đơn Công an TP Huế và Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế trình báo việc mình bị có đối tượng lạ nhắn tin qua điện thoại đe dọa, tống tiền. Đơn trình báo của ông Hùng ghi rõ: Vào lúc 20 giờ 47 phút ngày 15-10, ông nhận được tin nhắn từ số điện thoại +849013064xx với có nội dung: "Ông Hùng, có người muốn lấy mạng ông với giá 100 triệu. Nếu ông đưa tôi 100 triệu, tôi sẽ gửi danh tính người muốn hại ông và bằng chứng cho ông. Tôi cho ông 3 ngày và để số tài khoản này cho ông chuyển khoản vào, nếu ông chuyển tiền tôi sẽ đi khỏi đất này và giữ lời. Stk:060195701xxx, ngân hàng Sacombank".

Nội dung tin nhắn đe dọa ông Hùng. Ảnh ông Hùng cung cấp

Trong đơn, ông Hùng cũng khẳng định: "Tôi thấy nội dung tin nhắn tống tiền là nguy hiểm, mang tính đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của tôi. Tôi xin trình báo đến cơ quan công an để có biện pháp ngăn ngừa và bảo vệ tôi trước lời đe dọa tống tiền trên. Đồng thời điều tra làm rõ đối tượng này".

Ông Hùng nguyên là chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên – Huế và nghỉ hưu từ ngày 1-10-2017. Liên quan đến vụ việc này, đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP Huế, xác nhận vừa nhận được đơn trình báo của ông Hùng và đang triển khai xác minh, điều tra. Theo đại tá Long, xác minh bước đầu, số điện thoại nhắn tin đến ông Hùng xuất phát ở khu vực TP HCM. Tuy nhiên, đây là sim "rác" không đăng ký chủ thuê bao và hiện ngưng hoạt động nên đang điều tra, làm rõ đối tượng. "Cũng có nhiều người ở các địa phương khác nhận được tin nhắn này, chúng tôi sẽ phối hợp điều tra" – ông Long nói thêm.

Tương tự, ông Lê Phong Hồng, Phó Chánh Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình, bị một số điện thoại lạ nhắn tin với nội dung "có người muốn lấy mạng" ông với giá 100 triệu đồng và cũng yêu cầu gửi vào số tài khoản 060195701256 Sacombank.

Trụ sở Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình

Theo ông Hồng, sau khi nhận được nội dung tin nhắn trên, bản thân ông cảm thấy rất bất an, lo lắng nên đã báo cáo sự việc với Công an tỉnh Quảng Bình để cơ quan công an điều tra, làm rõ. Đồng thời có biện pháp bảo vệ ông. Hiện, Công an tỉnh Quảng Bình vẫn đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc.





H. Phong- H. Phúc- Q. Nhật