Trong đó, vốn vay Ngân hàng Thế giới hơn 5.381 tỉ đồng, được sử dụng cho các hạng mục như chi phí xây dựng, thiết bị trước thuế; chi phí tư vấn thiết kế kỹ thuật, tư vấn thiết kế bản vẽ thi công trước thuế; chi phí tư vấn giám sát thi công trước thuế. Vốn đối ứng hơn 1.776 tỉ đồng, được sử dụng cho các hạng mục như chi phí quản lý dự án (DA), tư vấn đầu tư xây dựng còn lại, chi phí khác; chi phí giải phóng mặt bằng; các loại thuế, phí; chi phí dự phòng. Thời gian thực hiện DA trong 4 năm sau khi Hiệp định tài trợ có hiệu lực (dự kiến từ năm 2024-2027).



Cụ thể, tuyến QL53 có điểm đầu tại Km11+295 thuộc địa phận xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long; điểm cuối tại Km56+000 thuộc địa phận xã Phương Thạch, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Tổng chiều dài của DA hơn 40 km. DA sẽ đầu tư nâng cấp, cải tạo tuyến QL này thành đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/giờ, chiều rộng nền đường 12 m, mặt đường rộng 11 m, 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ; một số đoạn qua đô thị, thị trấn, thị tứ mặt cắt ngang theo hiện trạng.

Tuyến QL62 qua tỉnh Long An có điểm đầu tại Km0+000, giao với QL1A, thuộc phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An; điểm cuối tại Km76+00, cửa khẩu Bình Hiệp, thuộc địa phận thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An với tổng chiều dài hơn 76 km. Tuyến QL này sẽ được đầu tư cải tạo, nâng cấp thành đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Bề rộng nền đường rộng 12 m, mặt đường rộng 11m bao gồm 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ; một số đoạn qua đô thị, thị trấn, thị tứ mặt cắt ngang theo hiện trạng.

Tuyến QL91B (tuyến Nam Sông Hậu) đoạn ngã 5 cầu Cần Thơ - Bạc Liêu có điểm đầu tại Km2+604 (ngã 5 cầu Cần Thơ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ); điểm cuối tại Km144+226 (ngã ba giao giữa QL91B với tỉnh lộ Bạc Liêu - Vĩnh Châu và đường dẫn phía mố A đường vào cầu Tôn Đức Thắng, thuộc TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu). Dự án có tổng chiều dài hơn 141 km. Đối với đoạn từ ngã 5 cầu Cần Thơ đến cảng Cái Cui, dự án giữ nguyên quy mô theo hiện trạng, chỉ tăng cường mặt đường cũ bảo đảm đáp ứng cường độ khai thác thiết kế theo tiêu chuẩn thiết kế hiện hành.

Với đoạn từ cầu Cái Cui đến ngã ba giao giữa QL91B với tỉnh lộ Bạc Liêu - Vĩnh Châu (Sóc Trăng) và đường dẫn phía mố A đường vào cầu Tôn Đức Thắng, các đoạn tuyến hiện hữu có nền đường rộng 12 m, mặt đường rộng 11 m sẽ được giữ nguyên quy mô và thảm tăng cường mặt đường. Những đoạn nền đường rộng 7,5 m, mặt đường rộng 6 m được mở rộng, nâng cấp đường rộng 12 m, mặt đường rộng 11m, vận tốc thiết kế 80 km/giờ.

Mục tiêu của việc cải tạo, nâng cấp 3 tuyến QL nêu trên nhằm nâng cao năng lực thông hành, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, hành khách, bảo đảm an toàn giao thông, từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông đường bộ kết nối khu vực thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực ĐBSCL.