Hai xe máy cùng húc xe tải, 2 người chết, 1 người bị thương

28/09/2018 17:14

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào chiều 28-9, trên tuyến đường liên xã đoạn qua tổ dân phố 9 (thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk).



Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: B.N

Thông tin ban đầu cho biết vào thời điểm trên, 3 thanh niên gồm: Trần Văn Huy, Võ Tân Cảnh và Hồ Văn Sinh (cùng SN 1999, ngụ xã Hòa An, huyện Krông Pắk) đi trên 2 xe máy mang BKS: 47M1-584.35 và 47M1 – 586.52 lưu thông trên tuyến đường liên xã. Khi cả 2 xe máy chạy đến đoạn đường qua tổ dân phố 9, xã Hòa An thì tông vào bên hông (phía phụ) của xe tải mang BKS: 47K - 8593 do ông Lê Văn Minh (SN 1968, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển chạy cùng chiều.

Hai chiếc xe máy cùng tông vào bên hông xe tải làm 2 người chết, 1 người bị thương. Ảnh: B.N

Hai cú tông cực mạnh khiến anh Huy và anh Cảnh tử vong tại chỗ; anh Sinh bị thương nặng được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Theo một số nhân chứng, vào thời điểm trên, xe tải đang chở đất đổ công trình gần đó, đoạn đường xảy ra tai nạn nhiều bụi.

C. Nguyên