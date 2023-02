Nhân kỷ niệm 34 năm ngày Biên phòng toàn dân (3.3.1989 - 3.3.2023) và 64 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3.3.1959 - 3.3.2023), ngày 23-2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An và Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp tổ chức ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2023 tại xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn.



Niềm tự hào về đất nước

Tại chương trình, Báo Người Lao Động đã trao 10.000 lá cờ Tổ quốc tặng lực lượng biên phòng, lực lượng vũ trang và người dân vùng biên giới tỉnh Nghệ An. Đồng thời, chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" đã tặng con chiến sĩ và người dân biên giới tỉnh Nghệ An 50 suất học bổng, trị giá 50 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Hồng Kỳ - Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Người Lao Động khu vực miền Bắc - cho biết chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" do Báo Người Lao Động phát động và thực hiện từ tháng 6-2019 (giai đoạn 2 là chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc"). Đến tháng 4-2021, báo phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cùng sự đồng hành của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đưa hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" vào thực hiện. Trong hơn 2 năm qua, ở dọc tuyến biên giới, Báo Người Lao Động đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các địa phương triển khai tặng cờ Tổ quốc và ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhiều phần quà thiết thực cho người dân sinh sống dọc đường biên giới trên bộ, với ý nghĩa góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới xuyên suốt từ biển khơi đến đất liền.

Đến nay, sau gần 4 năm triển khai thực hiện, Báo Người Lao Động đã trao tặng 1.431.720 lá cờ Tổ quốc, trong đó hợp phần "Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" là 1.068.970 lá cờ tại 28 tỉnh, thành có biển; hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" là 241.050 lá cờ tại 22 tỉnh; hợp phần "Đường cờ Tổ quốc" là 121.700 lá cờ tại 20 tỉnh, thành. Riêng tỉnh Nghệ An, báo trao 25.000 lá cờ Tổ quốc, trong đó giai đoạn 1 đã trao 15.000 lá cờ từ chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" và ngày 23-2 là 10.000 lá cờ từ hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương".

Theo ông Phạm Hồng Kỳ, tỉnh Nghệ An có diện tích lớn nhất cả nước với 16.493 km2, đường biên giới trên bộ dài nhất nước - gần 469 km và đường bờ biển dài 82 km, là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng và đang có sự phát triển toàn diện, bền vững, nhanh để trở thành trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ cũng như đóng góp xứng đáng trong phát triển của Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

"Với vị trí địa lý có tính chiến lược cao như vậy, tỉnh Nghệ An luôn chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, đồng thời tạo thuận lợi để nhân dân các huyện, xã biên giới có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội" - ông Phạm Hồng Kỳ nhấn mạnh.

Với việc trao tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc từ hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" của chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" dịp này, Báo Người Lao Động tin tưởng rằng những lá quốc kỳ sẽ tạo thêm nguồn động lực, niềm tự hào về đất nước, góp phần cùng lực lượng biên phòng, lực lượng vũ trang và người dân tỉnh Nghệ An bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc ta.

Ông Phạm Hồng Kỳ - Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Người Lao Động khu vực miền Bắc (bìa phải) - trao tặng quà tại xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ AnẢnh: BẠCH HUY THANH

Món quà đặc biệt ý nghĩa

Xúc động nhận cờ Tổ quốc từ chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", ông Pịt Văn Sơn (bản Khe Linh, xã Keng Đu) cho biết đây là món quà đặc biệt ý nghĩa với người dân của xã trong ngày hội biên phòng toàn dân. "Mỗi lá cờ Tổ quốc sẽ luôn nhắc nhở người dân trong bản chúng tôi tham gia bảo vệ biên giới, trở thành những "cột mốc sống" trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới" - ông Sơn nói.

Đại diện cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các tuyến biên giới của tỉnh, trung tá Trương Lâm Tới, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, cho rằng thời gian qua, Báo Người Lao Động với nhiều chương trình thấm đẫm tình yêu, trách nhiệm cao cả với Tổ quốc, với nhân dân như: Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" với nhiều hợp phần, chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" đã góp sức rất lớn cho việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng.

"Lực lượng Bộ đội Biên phòng sẽ luôn thể hiện sự quyết tâm cao nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống" - trung tá Trương Lâm Tới khẳng định.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh, ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, đánh giá "Tự hào cờ Tổ quốc" của Báo Người Lao Động là chương trình có ý nghĩa đặc biệt, đã khơi dậy, củng cố mạnh mẽ lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước với những lá cờ đỏ sao vàng 5 cánh kiêu hãnh tung bay khắp mọi miền Tổ quốc.

"Những lá cờ Tổ quốc và phần quà trao tặng cho tỉnh Nghệ An hôm nay là món quà hết sức quý báu, là nguồn cổ vũ, động viên, tiếp thêm sức mạnh, động lực cho các chiến sĩ biên phòng và đồng bào biên giới tỉnh Nghệ An yên tâm bám đất, giữ biên cương, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc nơi tuyến đầu Tổ quốc Việt Nam" - ông Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh.

Keng Đu là xã nghèo biên giới, nằm phía Tây tỉnh Nghệ An, cách thị trấn Mường Xén của huyện Kỳ Sơn hơn 70 km. Xã này có địa hình phức tạp, chủ yếu là đồi núi, giao thông đi lại khó khăn, hiểm trở, đặc biệt vào mùa mưa. Keng Đu có 10 bản, 998 hộ gia đình, 4.919 nhân khẩu, gồm 2 dân tộc Khơ Mú và Thái.