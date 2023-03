Trong ngày 13-3, các tỉnh, thành phía Bắc và miền Trung có mưa rải rác. Khu vực Đông Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Riêng thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào; ngày không mưa; trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, cao nhất 20-22 độ C.



Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất ở Tây Nguyên là từ 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Trong khi đó, ở Nam Bộ, nhiệt độ trong ngày chênh lệch khá cao, thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.