Thời tiết TP HCM hôm nay, 30-8: Tiếp tục có mưa, nắng gián đoạn

Theo đó, thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ hôm nay (30-8), có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Tây Nam hoạt động cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay: Khả năng mưa lên đến 70%

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Với dự báo khả năng có mưa từ 50-70 %, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ khuyến cáo người dân nên mang theo ô (dù) hoặc áo mưa khi ra ngoài; hạn chế ra đường khi trời mưa lớn; không trú mưa ở gốc cây hay trụ điện; tránh xa các thiết bị điện tử khi có mưa, sấm chớp; lựa chọn lộ trình phù hợp khi di chuyển trong mưa...

Hôm nay, thời tiết TP HCM tiếp tục có mưa

Thời tiết trên biển

Do ảnh hưởng từ áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể mạnh lên thành bão trong hôm nay, vùng biển từ Khánh Hòa đến TP HCM, vùng biển phía Tây khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-4 m; biển động, đêm gió giảm dần.



Ngoài ra, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.