Người lao động News

Thời sự

Thời tiết TP HCM hôm nay, 30-8: Tiếp tục có mưa, nắng gián đoạn

ÁI MY

(NLĐO) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hôm nay, TP HCM tiếp tục mưa dông nhưng vẫn có nắng gián đoạn; thời tiết trên biển bị tác động.

Theo đó, thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ hôm nay (30-8), có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Tây Nam hoạt động cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay: Khả năng mưa lên đến 70%

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Với dự báo khả năng có mưa từ 50-70 %, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ khuyến cáo người dân nên mang theo ô (dù) hoặc áo mưa khi ra ngoài; hạn chế ra đường khi trời mưa lớn; không trú mưa ở gốc cây hay trụ điện; tránh xa các thiết bị điện tử khi có mưa, sấm chớp; lựa chọn lộ trình phù hợp khi di chuyển trong mưa...

Thời tiết TP HCM hôm nay, 30-8: - Ảnh 1.

Hôm nay, thời tiết TP HCM tiếp tục có mưa

Thời tiết trên biển

Do ảnh hưởng từ áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể mạnh lên thành bão trong hôm nay, vùng biển từ Khánh Hòa đến TP HCM, vùng biển phía Tây khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-4 m; biển động, đêm gió giảm dần.

Ngoài ra, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo mưa sớm

Gần 4 giờ sáng nay, cơ quan dự báo thời tiết cho biết TP HCM tồn tại hình thái gây mưa: Dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua phía Bắc của Bắc Bộ.

Vài giờ tới, mây dông sẽ phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét cho các khu vực trên, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác.

Lượng mưa phổ biến từ 5-20 mm, có nơi trên 30 mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/giây), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

VIDEO: Hà Nội bất ngờ mưa to, hàng ngàn người dầm mưa ngồi đợi xuyên đêm xem diễu binh A80

VIDEO: Hà Nội bất ngờ mưa to, hàng ngàn người dầm mưa ngồi đợi xuyên đêm xem diễu binh A80

(NLĐO) - Khoảng 19 giờ tối 29-8, Hà Nội bất ngờ mưa to, nhưng hàng ngàn người vẫn kiên trì ngồi chờ dưới mưa để đợi xem Tổng duyệt diễu binh, diễu hành.

Bác thông tin công an từ chối giúp dân trong mưa bão số 5

(NLĐO)- Công an Thanh Hóa bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng cho rằng công an từ chối giúp dân trong mưa bão số 5, khẳng định đây là thông tin sai sự thật

VIDEO: Người dân đội mưa chờ xem diễu binh A80, hát vang quốc ca

(NLĐO) - Không ngại mưa gió, nhiều người dân đã có mặt từ sớm, đội mưa hàng giờ liền để xem chờ xem diễu binh, diễu hành A80.

