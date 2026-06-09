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Kinh tế

Thủ tướng Lào ghi nhận những đóng góp của VRG tại Lào

Tin: An Na, Ảnh: VRG

(NLĐO) - Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của VRG đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Lào trong thời gian qua.

Trong khuôn khổ chương trình công tác tại Việt Nam, đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Thủ tướng Sonexay Siphandone dẫn đầu đã có buổi gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) tại Hà Nội, vào ngày 8-6. 

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Tham dự đoàn đại biểu Lào có nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Chính phủ và các bộ, ngành của Lào, trong đó có các Phó Thủ tướng, lãnh đạo các Bộ Quốc phòng, Ngoại giao, Tài chính, Công an, Công chính và Vận tải, Công Thương cùng đại diện các cơ quan quản lý đầu tư, ngoại giao của Lào tại Việt Nam.

Tại buổi diện kiến, ông Trần Công Kha, Chủ tịch HĐQT VRG, đã báo cáo với Thủ tướng Lào về kết quả đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn tại nước bạn trong hơn 20 năm qua.

Thủ tướng Lào ghi nhận đóng góp của VRG cho phát triển kinh tế Lào 2026 - Ảnh 2.

Lãnh đạo VRG diện kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, khẳng định cam kết đầu tư lâu dài, hiệu quả tại Lào

Theo đó, VRG đã thành lập 6 công ty trên địa bàn 5 tỉnh của Lào gồm Champasak, Savannakhet, Salavan, Bolykhamxay và Oudomxay, với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 254,54 triệu USD.

Tập đoàn đã đầu tư 3 nhà máy chế biến mủ cao su với tổng công suất thiết kế 34.000 tấn/năm; đưa vào khai thác hơn 24.555 ha cao su trên tổng diện tích trồng 26.645 ha. Tính đến cuối năm 2025, các dự án của VRG tại Lào đã khai thác gần 380.000 tấn mủ cao su, đạt doanh thu hơn 621 triệu USD, kim ngạch xuất khẩu trên 530 triệu USD và nộp ngân sách Nhà nước Lào hơn 29 triệu USD.

Riêng trong năm 2025, các công ty của VRG tại Lào khai thác gần 37.000 tấn mủ cao su, tiêu thụ hơn 38.000 tấn sản phẩm, đạt doanh thu khoảng 69,5 triệu USD và nộp ngân sách hơn 4,5 triệu USD. Các dự án hiện tạo việc làm ổn định cho khoảng 5.700 lao động, với thu nhập bình quân 350 USD/người/tháng.

Thủ tướng Lào ghi nhận đóng góp của VRG cho phát triển kinh tế Lào 2026 - Ảnh 3.

Nhà máy chế biến mủ cao su của VRG tại Lào

Bên cạnh hiệu quả sản xuất kinh doanh, VRG đã dành hơn 9,5 triệu USD để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trường học, trạm y tế, hệ thống điện, nước và nhiều công trình phúc lợi xã hội, góp phần cải thiện đời sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương có dự án.

Trong thời gian tới, VRG mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ Lào và chính quyền các địa phương để nghiên cứu mở rộng thêm diện tích trồng cao su tại những khu vực phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Lào. 

Tập đoàn cam kết đầu tư lâu dài, phát triển các dự án theo hướng hiệu quả, bền vững, gắn sản xuất kinh doanh với bảo vệ môi trường, tạo việc làm ổn định cho người lao động và đồng hành cùng sự phát triển của các địa phương nơi dự án đứng chân.

Chủ tịch HĐQT VRG Trần Công Kha bày tỏ sự trân trọng đối với sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi của Đảng, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương của Lào đối với hoạt động đầu tư của Tập đoàn. Đây là nền tảng quan trọng giúp các công ty thành viên của VRG tại Lào ổn định sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động và tiếp tục mở rộng hợp tác đầu tư trong thời gian tới.

Thủ tướng Lào ghi nhận đóng góp của VRG cho phát triển kinh tế Lào 2026 - Ảnh 4.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone (thứ 4 từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo VRG

Thủ tướng Sonexay Siphandone ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của VRG đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Lào trong thời gian qua. Những dự án cao su của Tập đoàn không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống người dân và tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào. 

Thủ tướng bày tỏ mong muốn VRG tiếp tục mở rộng đầu tư, phát huy hiệu quả các dự án hiện có, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển bền vững của Lào trong thời gian tới.

Hai bên cũng trao đổi về các định hướng hợp tác trong thời gian tới, với mục tiêu tiếp tục phát huy hiệu quả các dự án hiện có, thúc đẩy phát triển bền vững, gắn kết chặt chẽ lợi ích doanh nghiệp với lợi ích của địa phương và người dân, qua đó góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào ngày càng phát triển.

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