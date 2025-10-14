Đồng chí
VÕ VĂN MINH
Phó Bí thư Thành ủy,
Chủ tịch HĐND TP HCM
Họ và tên: VÕ VĂN MINH
Năm sinh: 1972
Quê quán: Phường Tân Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay là TP HCM
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện, Thạc sĩ Kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân Chính trị
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
Tháng 1-1996 đến 8-1997: Chuyên viên, Bí thư Chi đoàn Ban Quản lý các KCN Bình Dương
+ Tháng 8-1997 đến 8-1998: Phó Phòng Quản lý Doanh nghiệp - Ban Quản lý các KCN Bình Dương, Bí thư Chi đoàn Ban Quản lý các KCN Bình Dương
+ Tháng 8-1998 đến 5-2002: Phó Phòng Quản lý Doanh nghiệp - Ban Quản lý các KCN Bình Dương, Bí thư Chi đoàn Ban Quản lý các KCN Bình Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bình Dương khóa VI, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp trẻ Bình Dương
+ Tháng 5-2002 đến 3-2004: Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn khóa VII, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp trẻ Bình Dương
+ Tháng 3-2004 đến 12-2008: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Dương; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; Hội thẩm TAND tỉnh
+ Tháng 1-2009 đến 10-2010: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tỉnh Đoàn
+ Tháng 10-2010 đến 4-2012: Tỉnh ủy viên; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tỉnh Đoàn;
+ Tháng 4-2012 đến 7-2013: Tỉnh ủy viên; Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An
+ Tháng 8-2013 đến 5-2014: Tỉnh ủy viên; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Dương
+ Tháng 4-2014 đến 7-2015: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh ủy Bình Dương
+ Tháng 7-2015 đến 4-2019: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP Thủ Dầu Một
+ Tháng 4-2019 đến 10-2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương
+ Tháng 11-2020 đến 7-2021: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương
+ Tháng 7-2021 đến 6-2025: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương
+ Tháng 7-2025 đến 10-2025: Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND, Chủ tịch HĐND TP HCM
+ Tháng 10-2025: Phó Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chủ tịch HĐND TP HCM
