Đồng chí VÕ VĂN MINH Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM

Họ và tên: VÕ VĂN MINH

Năm sinh: 1972

Quê quán: Phường Tân Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay là TP HCM

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện, Thạc sĩ Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân Chính trị