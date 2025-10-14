Trang chủ

THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY TP HCM


KHÓA I NHIỆM KỲ 2025-2030

Đồng chí TRẦN LƯU QUANG Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM



Họ và tên: TRẦN LƯU QUANG
Năm sinh: 1967
Quê quán: Tỉnh Tây Ninh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí
Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân chính trị
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
+ Từ tháng 6-1994 đến 9-2010: Chuyên viên tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh, Công ty Phát triển hạ tầng KCN Tây Ninh; Trưởng phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phó Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài; Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND, Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
+ Từ 2011-2015: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh
+ Từ 2015-2019: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh
+ Từ 2019-2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM
+ Từ 2021-2023: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng
+ Từ 2023-2024: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ
+ Từ năm 2024 đến tháng 1-2025: Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
+ Từ tháng 1-2025 đến 8-2025: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương (từ tháng 2-2025 là Ban Chính sách, chiến lược Trung ương)
+ Từ tháng 8-2025 đến 10-2025: Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025
+ Tháng 10-2025: Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030.
Đồng chí LÊ QUỐC PHONG Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP HCM
Họ và tên: LÊ QUỐC PHONG
Năm sinh: 1978
Quê quán: Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Sinh học
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
+ Từ tháng 1-2005 đến 11-2012: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng Ban Đại học chuyên nghiệp, Trưởng Ban Thanh niên trường học, Phó Bí thư, Bí thư Thành Đoàn TP HCM; Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Sinh viên TP HCM; Ủy viên Trung ương Đoàn; Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQG TP HCM; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh viên Việt Nam TP HCM
+ Từ tháng 12-2012 đến 3-2016: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng (từ tháng 1-2016)
+ Từ tháng 4-2016 đến 9-2020: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (từ tháng 7-2016)
+ Từ tháng 10-2020 đến 1-2021: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp
+ Từ tháng 1-2021 đến 6-2025: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp
+ Từ tháng 7-2025 đến 10-2025: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 (sau khi hợp nhất với tỉnh Tiền Giang)
+ Tháng 10-2025: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025 -2030
Đồng chí NGUYỄN VĂN ĐƯỢC Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM
Họ và tên: NGUYỄN VĂN ĐƯỢC
Năm sinh: 1968
Quê quán: Tỉnh Long An (cũ), nay là tỉnh Tây Ninh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Địa chất học, Cử nhân Địa chất
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
+ Tháng 7-2006: Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Long An
+ Tháng 2-2007 đến 7-2009: Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An
+ Tháng 7-2009 đến 5-2010: Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An
+ Tháng 5-2010 đến 10-2010: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An
+ Tháng 11-2010 đến 3-2013: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An
+ Tháng 4-2013 đến 12-2015: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh, tỉnh Long An
+ Tháng 1-2016 đến 4-2019: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An
+ Tháng 4-2019 đến 10-2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An
+ Tháng 10-2020 đến 11-2020: Bí thư Tỉnh ủy Long An
+ Tháng 11-2020 đến 2-2025: Bí thư Tỉnh ủy Long An, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An
+ Tháng 1-2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An
+ Ngày 19-2-2025: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025
+ Tháng 2-2025: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026
+ Ngày 1-7-2025: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM mới (sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu)
+ Tháng 10-2025: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chủ tịch UBND TP HCM
Đồng chí VÕ VĂN MINH Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM
Họ và tên: VÕ VĂN MINH
Năm sinh: 1972
Quê quán: Phường Tân Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay là TP HCM
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện, Thạc sĩ Kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân Chính trị
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
Tháng 1-1996 đến 8-1997: Chuyên viên, Bí thư Chi đoàn Ban Quản lý các KCN Bình Dương
+ Tháng 8-1997 đến 8-1998: Phó Phòng Quản lý Doanh nghiệp - Ban Quản lý các KCN Bình Dương, Bí thư Chi đoàn Ban Quản lý các KCN Bình Dương
+ Tháng 8-1998 đến 5-2002: Phó Phòng Quản lý Doanh nghiệp - Ban Quản lý các KCN Bình Dương, Bí thư Chi đoàn Ban Quản lý các KCN Bình Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bình Dương khóa VI, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp trẻ Bình Dương
+ Tháng 5-2002 đến 3-2004: Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn khóa VII, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp trẻ Bình Dương
+ Tháng 3-2004 đến 12-2008: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Dương; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; Hội thẩm TAND tỉnh
+ Tháng 1-2009 đến 10-2010: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tỉnh Đoàn
+ Tháng 10-2010 đến 4-2012: Tỉnh ủy viên; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tỉnh Đoàn;
+ Tháng 4-2012 đến 7-2013: Tỉnh ủy viên; Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An
+ Tháng 8-2013 đến 5-2014: Tỉnh ủy viên; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Dương
+ Tháng 4-2014 đến 7-2015: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh ủy Bình Dương
+ Tháng 7-2015 đến 4-2019: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP Thủ Dầu Một
+ Tháng 4-2019 đến 10-2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương
+ Tháng 11-2020 đến 7-2021: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương
+ Tháng 7-2021 đến 6-2025: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương
+ Tháng 7-2025 đến 10-2025: Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND, Chủ tịch HĐND TP HCM
+ Tháng 10-2025: Phó Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chủ tịch HĐND TP HCM
Đồng chí NGUYỄN PHƯỚC LỘC Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM
Họ và tên: NGUYỄN PHƯỚC LỘC
Năm sinh: 1970
Quê quán: Huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang (cũ), nay là tỉnh An Giang
Trình độ chuyên môn và lý luận chính trị: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Chính trị học, Cử nhân Lý luận chính trị
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
+ Ông Nguyễn Phước Lộc có thời gian dài công tác Đoàn, hội tại TP HCM. Sau đó tiếp tục công tác ở Trung ương tại Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam), rồi Ban Dân vận Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương).
+ Tháng 9-2018: Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương)
+ Tháng 1-2022: Được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động về công tác tại Thành ủy TP HCM và giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM
+ Tháng 9-2023: Phó Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025
+ Tháng 7-2024: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM
+ Ngày 1-7-2025: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM mới (sau khi hợp nhất với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu)
+ Tháng 10-2025: Phó Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM
Đồng chí ĐẶNG MINH THÔNG Phó Bí thư Thành ủy TP HCM
Họ và tên: ĐẶNG MINH THÔNG
Năm sinh: 1977
Quê quán: Phường Phú Chánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (cũ), nay là TP HCM
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật, Kỹ sư xây dựng
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
+ Ông Đặng Minh Thông từng giữ các chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016 - 2021; Bí thư Thành ủy Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
+ Tháng 9-2022, Tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông trúng cử chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
+ Khi còn công tác ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), ông được quy hoạch chức danh bí thư, phó bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2025 - 2030, chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 và được giới thiệu quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026 - 2031
+ Tháng 10-2025: Phó Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030
Đồng chí VĂN THỊ BẠCH TUYẾT Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM
Họ và tên: VĂN THỊ BẠCH TUYẾT
Năm sinh: 1976
Quê quán: TP HCM
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế - chính trị; Cử nhân Khoa học chuyên ngành Sinh học; Cử nhân Hành chính học
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
+ Từ tháng 1-1996 đến 5-2001: Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện Đoàn, Phó Bí thư Huyện Đoàn, Bí thư Huyện Đoàn Hóc Môn; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hóc Môn nhiệm kỳ 2000 - 2005; đại biểu HĐND huyện Hóc Môn nhiệm kỳ 1999 - 2004.
+ Từ tháng 5-2001 đến 7-2007: Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố; Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn TP HCM; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2002-2007.
+ Từ tháng 7-2007 đến 12-2007: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hóc Môn
+ Từ tháng 1-2008 đến 11-2014: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách văn hóa - xã hội; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2005 - 2010, 2010 - 2015
+ Từ tháng 11-2014 đến 9-2016: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Du lịch TP HCM; đại biểu Quốc hội khóa XIV
+ Tháng 9-2016: Thành ủy viên, Phó trưởng Đoàn Chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM khóa XIV
+ Tháng 7-2021: Thành ủy viên, Ủy viên Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội
+ Tháng 3-2024: Thành ủy viên, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM
+ Tháng 8-2024: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM
+ Tháng 7-2025: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM mới (sau khi hợp nhất với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu)
+ Tháng 9-2025: Phó Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM
+ Tháng 10-2025: Phó Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM.
