HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Đồng bằng kết nối

Tiếp sức doanh nghiệp ĐBSCL

Bài và ảnh: CA LINH

Các chuyên gia cho rằng cần sớm tạo dựng môi trường đầu tư - kinh doanh và khung chính sách phù hợp để doanh nghiệp ở ĐBSCL nhanh chóng lớn mạnh

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa phối hợp cùng Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright công bố Báo cáo Kinh tế thường niên ĐBSCL năm 2025.

Bất cập, nghịch lý

PGS-TS Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI, cho rằng ĐBSCL đang đối diện một nghịch lý ngày càng sâu sắc. Theo đó, toàn vùng đóng góp hơn 50% sản lượng lúa, 65% thủy sản nuôi trồng, 70% trái cây và trên 90% gạo xuất khẩu của cả nước. ĐBSCL cũng là nơi sinh sống của 18% dân số, mang về 58% thặng dư ngoại tệ cho dự trữ quốc gia.

Thế nhưng, ĐBSCL lại là vùng có mật độ doanh nghiệp (DN) thấp nhất cả nước tính từ năm 2023. Đến đầu tháng 5-2026, toàn vùng chỉ có gần 70.000 DN hoạt động. Đây là điểm nghẽn cốt lõi cần được tháo gỡ.

Năm 2025, ĐBSCL thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chưa tới 1 tỉ USD - chỉ chiếm 2,45% cả nước. Mô hình tăng trưởng toàn vùng vừa cũ vừa chạm tới giới hạn.

Báo cáo của VCCI cũng chỉ ra hiện tượng rất đáng lo ngại là "missing middle", tức thiếu vắng DN tầm trung (vừa và nhỏ). 87,8% DN ở ĐBSCL là siêu nhỏ, trong khi tỉ lệ DN siêu nhỏ chuyển lên quy mô nhỏ đã giảm từ 9,1% năm 2001-2002 xuống chỉ còn 1,3% năm 2022-2023.

ĐBSCL có lợi thế tuyệt đối về nông nghiệp - đóng góp hơn 30% GRDP, song số DN về nông nghiệp chỉ chiếm chưa tới 5%. Đây là một nghịch lý về cấu trúc, đòi hỏi một cách tiếp cận chính sách hoàn toàn mới.

Bộ Tài chính cho biết nếu như năm 2000, DN ở ĐBSCL từng chiếm tỉ lệ khoảng 22% cả nước thì đến nay chỉ còn khoảng 7%. Ngược lại, DN siêu nhỏ ở ĐBSCL hiện chiếm tới hơn 40% - cao nhất nước, trong khi DN vừa và DN đầu chuỗi còn rất mỏng.

Song song đó, điểm nghẽn logistics tiếp tục bào mòn năng lực cạnh tranh của DN ĐBSCL. Chi phí logistics chiếm tới 20%-25% giá thành sản phẩm.

Khoảng 70% hàng hóa xuất khẩu của ĐBSCL vẫn phải trung chuyển qua các cảng tại TP HCM và Đông Nam Bộ, trong khi đường bộ Cần Thơ - Cát Lái chỉ dài 165 km nhưng mất tới 5 giờ di chuyển. Hạ tầng đường cao tốc dù được cải thiện đáng kể nhưng chỉ thực sự tạo đột phá khi đi kèm với hạ tầng khác như kho lạnh, trung tâm phân loại - kiểm định, logistics số và mạng lưới DN đủ sức tổ chức chuỗi cung ứng.

Bà Đặng Mai Kim Ngân, Phó Tổng Giám đốc Thuế và Pháp lý - Deloitte Việt Nam, cho rằng ĐBSCL có thế mạnh về nông sản nhưng thiếu DN đầu chuỗi đủ tầm, thiếu logistics kết nối và thiếu dịch vụ hỗ trợ chất lượng cao. Bên cạnh đó, thể chế và môi trường kinh doanh vẫn là điểm nghẽn cốt lõi; chi phí không chính thức phát sinh, thủ tục hành chính kéo dài và quy hoạch chưa ổn định là những rào cản khiến cả DN trong lẫn ngoài nước đều quan ngại khi cân nhắc đầu tư tại ĐBSCL.

Theo PGS-TS Hồ Sỹ Hùng, tài chính tín dụng vẫn chưa trở thành công cụ hỗ trợ chuyển đổi DN ở ĐBSCL. Năm 2025, mức tăng dư nợ tín dụng của vùng chỉ chiếm 2,67% cả nước, thấp hơn cả tốc độ tăng huy động vốn. Tín dụng cho nông nghiệp xuất khẩu chỉ chiếm 8% dư nợ nông nghiệp. Hệ thống tài chính vẫn thiên về cho vay thế chấp tài sản, chưa đủ sức tài trợ cho lĩnh vực chế biến sâu, chuyển đổi xanh và nâng cấp chuỗi giá trị.

Tiếp sức doanh nghiệp ĐBSCL - Ảnh 1.

Chế biến gạo xuất khẩu tại một doanh nghiệp ở TP Cần Thơ

Hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp tích hợp

Từ thực trạng nêu trên, Chủ tịch VCCI nhìn nhận đến năm 2030, khâu đột phá của ĐBSCL không phải là việc sản xuất nhiều lúa hơn, nuôi nhiều tôm cá hơn hay trồng nhiều trái cây hơn, mà từ khả năng hình thành hệ sinh thái DN tích hợp các trụ cột: nông nghiệp, chế biến, logistics, tài chính và công nghệ; đủ sức cạnh tranh trong một thị trường xanh, số hóa và tiêu chuẩn cao.

Nói cách khác, theo PGS-TS Hồ Sỹ Hùng, cần xác định DN là động lực phát triển; phải thực sự quan tâm, tạo dựng được môi trường đầu tư - kiChế biến gạo xuất khẩu tại một doanh nghiệp ở TP Cần Thơnh doanh và khung chính sách phù hợp. Nếu không, DN ở ĐBSCL nói riêng, Việt Nam nói chung, sẽ khó có thể lớn mạnh để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Về phía chính quyền địa phương, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, khẳng định trong giai đoạn sắp tới, với vai trò là thành phố trung tâm ĐBSCL, Cần Thơ sẽ sớm hoàn thiện hệ thống hạ tầng phối hợp nhằm chuyển hóa lợi thế kết nối giao thông thành giá trị kinh tế thực tế cho DN.

"Cần Thơ chú trọng cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, tập trung cắt giảm chi phí thời gian và chi phí phi chính thức, nâng cao tính minh bạch trong tiếp cận đất đai và quy hoạch để hỗ trợ vững chắc năng lực tích lũy của khối DN tư nhân" - ông Trương Cảnh Tuyên cam kết.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận nêu rõ tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết 68/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 198/2025 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân là khuyến khích, bảo vệ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để đội ngũ doanh nhân, DN yên tâm đầu tư, sản xuất - kinh doanh, làm giàu hợp pháp. Bên cạnh đó, xác lập môi trường thể chế thực sự thông thoáng, minh bạch, ổn định, an toàn và có khả năng dự báo cao để khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế quốc gia.

Thứ trưởng Lê Tấn Cận nhấn mạnh: "Các địa phương ĐBSCL cần tiếp tục chuyển mạnh từ quản lý sang kiến tạo và phục vụ; lấy "sức khỏe" và sự phát triển thực chất của DN làm thước đo điều hành, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho DN phát triển, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới". 

Tiếp sức doanh nghiệp ĐBSCL - Ảnh 2.

Doanh nghiệp bốc dỡ hàng hóa tại cảng Cái Cui, TP Cần Thơ

Tạo ra giá trị cao tại chỗ

Bà Đặng Mai Kim Ngân nhận xét việc marketing, quảng bá của các địa phương ĐBSCL quanh quẩn chỉ là vựa lúa, trái cây, vựa tôm cá. Trong khi đó, các nhà đầu tư công nghiệp thực phẩm, chuỗi cung ứng lạnh hay nông nghiệp công nghệ cao muốn nghe nhiều hơn về năng suất chế biến, tiêu chuẩn xuất khẩu, khả năng kết nối hạ tầng, tốc độ phê duyệt dự án...

Do đó, với sự điều phối của VCCI và các địa phương, ĐBSCL có thể xây dựng "thông điệp thu hút đầu tư" chuẩn mực cho từng ngành chiến lược như: nông sản, thủy sản, chế biến, logistics hoặc năng lượng. "Các tuyến cao tốc như TP HCM - Cần Thơ hay Cần Thơ - Cà Mau giúp rút ngắn thời gian di chuyển. Tuy nhiên, điều chúng ta cần thêm là kho lạnh, trung tâm kiểm định chất lượng, dịch vụ logistics số và nguồn nhân lực kỹ thuật đi kèm để tạo ra giá trị cao tại chỗ" - Phó Tổng Giám đốc Thuế và Pháp lý - Deloitte Việt Nam gợi mở.

Tiếp sức doanh nghiệp ĐBSCL - Ảnh 3.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo