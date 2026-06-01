Tiếp sức doanh nghiệp ĐBSCL

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa phối hợp cùng Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright công bố Báo cáo Kinh tế thường niên ĐBSCL năm 2025.

Bất cập, nghịch lý

PGS-TS Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI, cho rằng ĐBSCL đang đối diện một nghịch lý ngày càng sâu sắc. Theo đó, toàn vùng đóng góp hơn 50% sản lượng lúa, 65% thủy sản nuôi trồng, 70% trái cây và trên 90% gạo xuất khẩu của cả nước. ĐBSCL cũng là nơi sinh sống của 18% dân số, mang về 58% thặng dư ngoại tệ cho dự trữ quốc gia.

Thế nhưng, ĐBSCL lại là vùng có mật độ doanh nghiệp (DN) thấp nhất cả nước tính từ năm 2023. Đến đầu tháng 5-2026, toàn vùng chỉ có gần 70.000 DN hoạt động. Đây là điểm nghẽn cốt lõi cần được tháo gỡ.

Năm 2025, ĐBSCL thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chưa tới 1 tỉ USD - chỉ chiếm 2,45% cả nước. Mô hình tăng trưởng toàn vùng vừa cũ vừa chạm tới giới hạn.

Báo cáo của VCCI cũng chỉ ra hiện tượng rất đáng lo ngại là "missing middle", tức thiếu vắng DN tầm trung (vừa và nhỏ). 87,8% DN ở ĐBSCL là siêu nhỏ, trong khi tỉ lệ DN siêu nhỏ chuyển lên quy mô nhỏ đã giảm từ 9,1% năm 2001-2002 xuống chỉ còn 1,3% năm 2022-2023.

ĐBSCL có lợi thế tuyệt đối về nông nghiệp - đóng góp hơn 30% GRDP, song số DN về nông nghiệp chỉ chiếm chưa tới 5%. Đây là một nghịch lý về cấu trúc, đòi hỏi một cách tiếp cận chính sách hoàn toàn mới.

Bộ Tài chính cho biết nếu như năm 2000, DN ở ĐBSCL từng chiếm tỉ lệ khoảng 22% cả nước thì đến nay chỉ còn khoảng 7%. Ngược lại, DN siêu nhỏ ở ĐBSCL hiện chiếm tới hơn 40% - cao nhất nước, trong khi DN vừa và DN đầu chuỗi còn rất mỏng.

Song song đó, điểm nghẽn logistics tiếp tục bào mòn năng lực cạnh tranh của DN ĐBSCL. Chi phí logistics chiếm tới 20%-25% giá thành sản phẩm.

Khoảng 70% hàng hóa xuất khẩu của ĐBSCL vẫn phải trung chuyển qua các cảng tại TP HCM và Đông Nam Bộ, trong khi đường bộ Cần Thơ - Cát Lái chỉ dài 165 km nhưng mất tới 5 giờ di chuyển. Hạ tầng đường cao tốc dù được cải thiện đáng kể nhưng chỉ thực sự tạo đột phá khi đi kèm với hạ tầng khác như kho lạnh, trung tâm phân loại - kiểm định, logistics số và mạng lưới DN đủ sức tổ chức chuỗi cung ứng.

Bà Đặng Mai Kim Ngân, Phó Tổng Giám đốc Thuế và Pháp lý - Deloitte Việt Nam, cho rằng ĐBSCL có thế mạnh về nông sản nhưng thiếu DN đầu chuỗi đủ tầm, thiếu logistics kết nối và thiếu dịch vụ hỗ trợ chất lượng cao. Bên cạnh đó, thể chế và môi trường kinh doanh vẫn là điểm nghẽn cốt lõi; chi phí không chính thức phát sinh, thủ tục hành chính kéo dài và quy hoạch chưa ổn định là những rào cản khiến cả DN trong lẫn ngoài nước đều quan ngại khi cân nhắc đầu tư tại ĐBSCL.

Theo PGS-TS Hồ Sỹ Hùng, tài chính tín dụng vẫn chưa trở thành công cụ hỗ trợ chuyển đổi DN ở ĐBSCL. Năm 2025, mức tăng dư nợ tín dụng của vùng chỉ chiếm 2,67% cả nước, thấp hơn cả tốc độ tăng huy động vốn. Tín dụng cho nông nghiệp xuất khẩu chỉ chiếm 8% dư nợ nông nghiệp. Hệ thống tài chính vẫn thiên về cho vay thế chấp tài sản, chưa đủ sức tài trợ cho lĩnh vực chế biến sâu, chuyển đổi xanh và nâng cấp chuỗi giá trị.

Chế biến gạo xuất khẩu tại một doanh nghiệp ở TP Cần Thơ

Hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp tích hợp

Từ thực trạng nêu trên, Chủ tịch VCCI nhìn nhận đến năm 2030, khâu đột phá của ĐBSCL không phải là việc sản xuất nhiều lúa hơn, nuôi nhiều tôm cá hơn hay trồng nhiều trái cây hơn, mà từ khả năng hình thành hệ sinh thái DN tích hợp các trụ cột: nông nghiệp, chế biến, logistics, tài chính và công nghệ; đủ sức cạnh tranh trong một thị trường xanh, số hóa và tiêu chuẩn cao.

Nói cách khác, theo PGS-TS Hồ Sỹ Hùng, cần xác định DN là động lực phát triển; phải thực sự quan tâm, tạo dựng được môi trường đầu tư - kinh doanh và khung chính sách phù hợp. Nếu không, DN ở ĐBSCL nói riêng, Việt Nam nói chung, sẽ khó có thể lớn mạnh để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Về phía chính quyền địa phương, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, khẳng định trong giai đoạn sắp tới, với vai trò là thành phố trung tâm ĐBSCL, Cần Thơ sẽ sớm hoàn thiện hệ thống hạ tầng phối hợp nhằm chuyển hóa lợi thế kết nối giao thông thành giá trị kinh tế thực tế cho DN.

"Cần Thơ chú trọng cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, tập trung cắt giảm chi phí thời gian và chi phí phi chính thức, nâng cao tính minh bạch trong tiếp cận đất đai và quy hoạch để hỗ trợ vững chắc năng lực tích lũy của khối DN tư nhân" - ông Trương Cảnh Tuyên cam kết.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận nêu rõ tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết 68/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 198/2025 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân là khuyến khích, bảo vệ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để đội ngũ doanh nhân, DN yên tâm đầu tư, sản xuất - kinh doanh, làm giàu hợp pháp. Bên cạnh đó, xác lập môi trường thể chế thực sự thông thoáng, minh bạch, ổn định, an toàn và có khả năng dự báo cao để khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế quốc gia.

Thứ trưởng Lê Tấn Cận nhấn mạnh: "Các địa phương ĐBSCL cần tiếp tục chuyển mạnh từ quản lý sang kiến tạo và phục vụ; lấy "sức khỏe" và sự phát triển thực chất của DN làm thước đo điều hành, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho DN phát triển, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới".

Doanh nghiệp bốc dỡ hàng hóa tại cảng Cái Cui, TP Cần Thơ

Tạo ra giá trị cao tại chỗ Bà Đặng Mai Kim Ngân nhận xét việc marketing, quảng bá của các địa phương ĐBSCL quanh quẩn chỉ là vựa lúa, trái cây, vựa tôm cá. Trong khi đó, các nhà đầu tư công nghiệp thực phẩm, chuỗi cung ứng lạnh hay nông nghiệp công nghệ cao muốn nghe nhiều hơn về năng suất chế biến, tiêu chuẩn xuất khẩu, khả năng kết nối hạ tầng, tốc độ phê duyệt dự án... Do đó, với sự điều phối của VCCI và các địa phương, ĐBSCL có thể xây dựng "thông điệp thu hút đầu tư" chuẩn mực cho từng ngành chiến lược như: nông sản, thủy sản, chế biến, logistics hoặc năng lượng. "Các tuyến cao tốc như TP HCM - Cần Thơ hay Cần Thơ - Cà Mau giúp rút ngắn thời gian di chuyển. Tuy nhiên, điều chúng ta cần thêm là kho lạnh, trung tâm kiểm định chất lượng, dịch vụ logistics số và nguồn nhân lực kỹ thuật đi kèm để tạo ra giá trị cao tại chỗ" - Phó Tổng Giám đốc Thuế và Pháp lý - Deloitte Việt Nam gợi mở.



