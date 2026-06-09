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Thời sự Chính trị

Tình hình người Việt trong động đất tại Philippines

Dương Ngọc

(NLĐO)- Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines, cho đến nay chưa ghi nhận có công dân Việt Nam là nạn nhân của vụ động đất.

Liên quan đến trận động đất ngày 8-6, xảy ra tại miền Nam Philippines khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines, cho đến nay chưa ghi nhận có công dân Việt Nam là nạn nhân của vụ động đất.

Tình hình người Việt trong động đất tại Philippines - Ảnh 1.

Phản ứng của các em học sinh khi mái che phía sau bị sập do trận động đất mạnh xảy ra tại Malita, tỉnh Davao Occidental (Philippines) ngày 8-6-2026. Ảnh: AP

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đang tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng sở tại theo dõi sát những diễn biến liên quan sau trận động đất, phối hợp chặt chẽ các hội/đoàn người Việt tại sở tại để nắm tình hình công dân Việt Nam, sẵn sàng các biện pháp bảo hộ trong trường hợp cần thiết. Đồng thời, các cơ quan đại diện Việt Nam ở các nước, các khu vực lân cận theo dõi sát tình hình sau động đất, kịp thời cảnh báo và hỗ trợ công dân gặp nạn.

Công dân Việt Nam tại Philippines trong trường hợp khó khăn đề nghị liên hệ ngay với đường dây nóng bảo hộ công dân 24/7 của Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines theo số +639982756666 hoặc Tổng đài bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao theo số +84 981848484 để được hỗ trợ.

Thảm kịch động đất ở miền nam Philippines ngày 8-6 khiến ít nhất 32 người thiệt mạng, nhiều tòa nhà đổ sập và gây sóng thần cao khoảng 1 m tràn vào một số khu vực ven biển.


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