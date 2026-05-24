Quốc tế

Tội ác của "gia tộc tội phạm" họ Ngụy: Giết người để "tế trời” kết nghĩa anh em

Huệ Bình

(NLĐO) – Phiên tòa xét xử gia tộc họ Ngụy do Trung Quốc tiến hành mới đây gây chấn động khi phơi bày hàng loạt tội ác được thực hiện tại miền Bắc Myanmar.

Từ ngày 19 đến ngày 22-5, Tòa án Nhân dân Trung cấp TP Tuyền Châu (tỉnh Phúc Kiến - Trung Quốc) đã mở phiên tòa sơ thẩm công khai xét xử vụ án liên quan đến gia tộc họ Ngụy - một trong "tứ đại gia tộc" tội phạm lừa đảo hoành hành ở miền Bắc Myanmar.

Các bị cáo hầu tòa gồm có Ngụy Hoài Nhân, Liêu Cảnh Phương, Khang Mẫn với loạt tội danh: lừa đảo, cố ý giết người, tống tiền, tổ chức cho người khác vượt biên trái phép, vượt biên trái phép và chứa chấp sử dụng ma túy.

Đồng thời, tòa cũng xét xử vụ án liên quan đối với hai bị cáo Trần Đại Vệ (cháu trai của Ngụy Hoài Nhân) và Hùng Hằng Tinh về tội cố ý giết người và lừa đảo.

Theo thông tin từ phiên tòa, số tiền lừa đảo của tập đoàn tội phạm này được xác định đã vượt quá 24 tỉ nhân dân tệ (khoảng 3,5 tỉ USD).

Hồ sơ tội ác “Tứ đại gia tộc” ở Myanmar: “Giết người tế trời” kết nghĩa anh em - Ảnh 1.

Từ ngày 19 đến ngày 22-5, Tòa án Nhân dân Trung cấp TP Tuyền Châu mở phiên tòa sơ thẩm công khai xét xử vụ án liên quan đến gia tộc họ Ngụy. Ảnh: CCTV

Cùng với việc đưa vụ án ra xét xử, nhiều chi tiết tội ác kinh hoàng của nhà họ Ngụy đã chính thức bị phơi bày.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết gia tộc này đã tích lũy tài sản bằng cách lũng đoạn các ngành công nghiệp cờ bạc, mại dâm, đồng thời sử dụng mạng xã hội để thêu dệt bức tranh giả tạo về một "Myanmar đầy cơ hội làm giàu" nhằm dụ dỗ công dân Trung Quốc sang đây để đổi đời.

Gia tộc họ Ngụy còn liên kết với lực lượng biên phòng và vũ trang tư nhân tại địa phương, đi đầu trong việc thiết lập mô hình dùng bạo lực vũ trang để quản lý, áp bức khống chế các "khu công nghiệp" lừa đảo.

Bên cạnh hoạt động lừa đảo, gia tộc này duy trì kinh doanh mại dâm và ma túy.

Tại các cơ sở karaoke, gia tộc này thiết lập hệ thống "phòng bay lắc" để cung cấp ma túy ketamine và "nước vui" (một dạng ma túy lỏng) cho khách hàng, cùng với đó là dàn nhân viên nữ phục vụ. 

Khách hàng lui tới những căn phòng này chủ yếu là các ông chủ và nhân viên cấp cao làm nghề lừa đảo mạng tại Kokang - khu vực bán tự trị ở miền Bắc Myanmar, giáp tỉnh Vân Nam của Trung Quốc.

Hồ sơ tội ác “Tứ đại gia tộc” ở Myanmar: “Giết người tế trời” kết nghĩa anh em - Ảnh 2.

Trần Đại Vệ đã ra lệnh cho đàn em tìm một người lạ mặt để "tế trời" kết nghĩa anh em. Ảnh: CCTV

Trang Sohu dẫn thông tin lưu ý hành vi bạo lực tàn bạo của Trần Đại Vệ, cháu gọi Ngụy Hoài Nhân bằng cậu.

Khi có một đối tác đầu tư muốn kết nghĩa anh em, Trần Đại Vệ đã ra lệnh cho đàn em tìm bừa một người lạ mặt để giết người "tế trời" vì cho rằng phải có nghi thức long trọng.

Nạn nhân là một công dân Trung Quốc họ Mã, đang bị giam cầm trong phòng biệt giam vì "không tuân thủ kỷ luật của khu công nghiệp".

Trần Đại Vệ cùng các đồng phạm đã đồng lõa cố ý giết người, dẫn đến cái chết của 2 công dân Trung Quốc.

Kết thúc chuỗi ngày xét xử, hội đồng xét xử tuyên bố nghị án và sẽ lựa chọn thời gian thích hợp để chính thức tuyên án đối với băng nhóm này.

Ngoài gia tộc họ Ngụy, ba gia tộc còn lại cũng sa lưới pháp luật Trung Quốc.

Tháng 1-2026, 11 tội phạm của gia tộc họ Minh (gồm Minh Quốc Bình, Minh Trân Trân) bị thi hành án tử hình vì điều hành các khu lừa đảo, làm chết 14 công dân Trung Quốc và chiếm đoạt hơn 10 tỉ nhân dân tệ.

Đối với gia tộc họ Bạch, đầu năm nay, Tòa án Thâm Quyến đã công bố phán quyết và chính thức thi hành án tử hình đối với Bạch Ứng Thương, Dương Lập Cường, Hồ Tiểu Khương và Trần Quảng Ích.

Cuối cùng là gia tộc họ Lưu, đã bị cơ quan chức năng chính thức khởi tố với các tội danh lừa đảo, buôn người và mại dâm.

Trung Quốc tuyên tử hình cha con ông trùm Bạch gia lừa đảo ở Myanmar

(NLĐO) - Bạch Sở Thành cùng 4 đồng phạm lãnh án tử hình tại Trung Quốc vì vai trò trong băng tội phạm điều hành trung tâm lừa đảo tại vùng biên giới Myanmar.

(NLĐO) – "Tứ đại gia tộc" ở Kokang sử dụng mồi nhử "giấc mơ kiếm vàng ở miền Bắc Myanmar" để cung cấp nguồn nhân lực cho các khu phức hợp lừa đảo.

(NLĐO) - Quân đội Myanmar đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn, đột kích vào trung tâm lừa đảo qua điện thoại "KK Park", nằm đối diện TP Mae Sot - Thái Lan.

