TP HCM tìm giải pháp nâng điểm cải cách hành chính

Báo cáo tại hội nghị, bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM, cho biết theo kết quả công bố của Bộ Nội vụ năm 2023, chỉ số CCHC (PAR Index) của thành phố đạt 86,97 điểm, xếp hạng 33/63 tỉnh, thành phố. Tuy thành phố có tăng về điểm và thứ hạng (tăng 3 bậc so với năm 2022 và tăng 10 bậc so với năm 2021) nhưng kết quả chưa cao, chưa đạt được chỉ tiêu vào nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước đối với chỉ số này. Về chỉ số hài lòng (SIPAS), thành phố đứng thứ hạng 36 (đạt 81,78%), tăng 7 bậc và tăng 3,4% so với năm 2022.



Cũng theo bà Hương, kết quả chỉ số CCHC của TP HCM có cải thiện ở 2/8 nội dung đạt thấp nhiều năm liền, đó là lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy và cải cách chế độ công vụ. Dù vậy, thành phố vẫn chưa bứt phá rõ nét ở chỉ số này.

Bà Hương chỉ ra 6 nguyên nhân làm giảm điểm CCHC của TP HCM. Trong đó, lĩnh vực cải cách thể chế tiếp tục xếp thứ hạng thấp nhiều năm liền (xếp thứ 63/63 năm 2023). Việc này tập trung ở công tác xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kiến nghị chưa kịp thời, triệt để.

Từ những kết quả công bố trên, Sở Nội vụ đề xuất thường xuyên kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân; giám sát, phản biện xã hội về kết quả đánh giá, xác định chỉ số PAR Index, chỉ số SIPAS tại các sở, ban, ngành và UBND các cấp. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền vào từng lĩnh vực cụ thể; tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, thực hiện chuẩn mực quy tắc ứng xử; khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức không dám tham mưu, không dám đề xuất, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Phân tích sâu hơn các chỉ số CCHC của TP HCM, ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ, đặt vấn đề: Vì sao TP HCM nỗ lực như thế, quyết liệt chỉ đạo điều hành, có nhiều đột phá CCHC được lan tỏa, nhân rộng trong phạm vi cả nước nhưng không mang lại kết quả đánh giá tích cực hằng năm? Theo ông Hùng, cần phân tích những rào cản trong CCHC, trong đó có rào cản về tình trạng quá tải của cán bộ, công chức. Vừa qua, khảo sát tại phường 100.000 dân, cán bộ, công chức nói làm việc ngày đêm không có ngày nghỉ. Họ gặp áp lực lớn trong giải quyết công việc và áp lực với các chỉ số đánh giá CCHC.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi nhìn nhận xếp loại các chỉ số CCHC của thành phố những năm qua cải thiện chậm. Thành phố đang ở nhóm dưới trong 63 tỉnh, thành, chưa ngang tầm, chưa xứng với nỗ lực của thành phố thời gian qua.

Chủ tịch UBND TP HCM đặt mục tiêu năm 2024, các chỉ số CCHC sẽ tăng gấp đôi. Trong đó, chỉ số PAR Index từ thứ 33 lên hạng 16 và chỉ số SIPAS từ 36 lên hạng 18. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải có kế hoạch cụ thể triển khai trong thời gian tới.