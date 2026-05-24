Giáo dục

TPHCM: Dấu ấn 28 năm triển khai chương trình tiếng Anh tăng cường

Đặng Trinh. Ảnh: Hoàng Bảo

(NLĐO)- Sau 28 năm triển khai, chương trình tiếng Anh tăng cường đã tạo được dấu ấn rõ nét và là một trong những điểm son của giáo dục TPHCM.

Ngày 24-5, Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm với chủ đề "Di sản tiên phong - Vững bước kỷ nguyên mới" nhằm kỷ niệm 28 năm chương trình tiếng Anh tăng cường (1998-2026) và 26 năm thành lập Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (2000-2026).

Tưởng niệm nhà giáo Trương Song Đức

Chương trình đã dành phút tưởng niệm nhà giáo Trương Song Đức, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM (1997-2004) - người đặt nền móng cho chương trình tiếng Anh tăng cường, đồng thời tham mưu lãnh đạo thành phố thành lập Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

TS Huỳnh Công Minh, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM

"Nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Trương Song Đức đã có nhiều đóng góp làm thay da, đổi thịt giáo dục của thành phố như quy hoạch mạng lưới trường lớp; chủ trương nâng cấp trường trung cấp thành CĐ, CĐ thành ĐH, thành lập Trường Quốc tế Việt Úc - trường công lập đầu tiên theo mô hình xã hội hoá; xây dựng chương trình tiếng Anh tăng cường và thành lập mô hình trường chuyên ngữ đầu tiên của thành phố" - ông Huỳnh Công Minh, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, chia sẻ.

Theo TS Huỳnh Công Minh, việc xây dựng chương trình tiếng Anh tăng cường và sáng kiến thành lập Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa nhằm đón đầu lứa học sinh tiểu học đầu tiên của chương trình tiếng Anh tăng cường là những viên gạch đầu tiên giúp mở rộng và phát triển phong trào dạy và học ngoại ngữ tại các trường phổ thông trên địa bàn TP.

Thế hệ các nhà giáo, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ngành GD-ĐT TPHCM qua các thời kỳ tại buổi gặp mặt

Trong bối cảnh cả nước dạy và học tiếng Anh từ lớp 6, TPHCM là địa phương đầu tiên trên cả nước thí điểm chương trình tiếng Anh tăng cường từ lớp 1 bắt đầu từ năm học 1998-1999 tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (quận 1 cũ).

Qua 28 năm triển khai, đến nay chương trình đã phủ khắp các trường học, tiếp tục hướng đến mục tiêu mới là phấn đấu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường theo Kết luận 91 của Bộ Chính trị về thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện Gd-ĐT và tinh thần Nghị quyết 71/ 2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT.

Dấu ấn nổi bật của ngành GD-ĐT TPHCM

Là một trong những người chứng kiến và góp phần triển khai chương trình tiếng Anh tăng cường, nhà giáo Lê Ngọc Điệp, nguyên Trưởng Phòng Giáo dục tiểu học (nay là Phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD-ĐT TPHCM), cho biết chương trình tiếng Anh tăng cường đã tạo được tiếng vang lớn, được lãnh đạo Bộ GD-ĐT đánh giá cao, phụ huynh và học sinh ủng hộ.

Những ngày đầu mới triển khai, chương trình gặp nhiều khó khăn từ việc tìm nguồn giáo viên giỏi, xây dựng chương trình, thiết kế chuẩn đầu ra đáp ứng mục tiêu chuẩn quốc tế. Đến nay, chương trình đã lan tỏa mạnh mẽ, có sự vào cuộc của nhiều đơn vị đầu tư về giáo`dục giúp chất lượng đào tạo ngày càng tốt hơn, đáp ứng chuẩn đầu ra quốc tế.

Sau 28 năm triển khai, chương trình đã tạo được dấu ấn rõ nét, là một trong những "điểm son" của ngành GD-ĐT TPHCM nói chung, phong trào dạy và học ngoại ngữ nói riêng trên địa bàn, góp phần thực hiện thành công nhiều đề án, chủ trương chung như đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, Đề án "Giáo dục thông minh và học tập suốt đời tại TPHCM giai đoạn 2021-2030"...

Nhà giáo Nguyễn Bác Dụng, Hiệu trưởng đầu tiên của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

Dấu ấn của nhà giáo Trương Song Đức còn thể hiện sâu đậm trong việc tham mưu lãnh đạo thành phố thành lập Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. 

Là hiệu trưởng đầu tiên cùa ngôi trường chuyên nổi tiếng TPHCM, nhà giáo Nguyễn Bác Dụng nhớ lại những ngày đầu thành lập ngôi trường. 

"Tôi được giao nhiệm vụ lèo lái ngôi trường chuyên ngữ đón đầu lứa học sinh đầu tiên của chương trình tiếng Anh tăng cường cuốn chiếu từ bậc tiểu học. Thời điểm đó, từ chương trình học, đội ngũ giáo viên đều đang xây dựng. 

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa là trường công lập đầu tiên dạy học 2 buổi/ngày (trong thời điểm đó) nên gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với nỗ lực của cả tập thể sư phạm, ngôi trường đã tạo dựng được chỗ đứng, góp phần quan trọng vào việc tạo nguồn học sinh giỏi tiếng Anh cho thành phố" - nhà giáo Nguyễn Bác Dụng bày tỏ.

TS Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu nhận định: "TPHCM luôn đi đầu cả nước về những đột phá trong việc xây dựng, phát triển các chính sách, chủ trương đầu tư cho giáo dục. Kết quả của nỗ lực không ngừng nghỉ đó là thành tích 8 năm liền dẫn đầu cả nước về điểm trung bình môn tiếng Anh tại kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Hiện nay, tiếng Anh không còn là một môn học riêng lẻ mà đã trở thành công cụ học tập, được lồng ghép trong nhiều môn học và hoạt động giáo dục khác trong trường học; không chỉ ở các trường tại khu vực trung tâm mà cả các trường ở khu vực vùng sâu, vùng xa, học sinh cũng được tạo điều kiện tiếp cận ngoại ngữ một cách tốt nhất.

Sở GD-ĐT TPHCM vừa đề xuất chính sách đãi ngộ, trả lương cho giáo viên tiếng Anh tương đương chính sách dành cho sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhưng còn vướng cơ chế thực hiện.

Khi Luật Đô thị đặc biệt được thông qua, thành phố sẽ có thêm nhiều cơ chế thu hút, đào tạo giáo viên ngoại ngữ giỏi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, giữ vững vị trí là một trong những trung tâm giáo dục hàng đầu cả nước và khu vực.


