TPHCM điều chỉnh giao thông khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, người dân lưu ý

Ngày 9-6, Phòng CSGT, Công an TPHCM thông báo điều chỉnh giao thông khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ để phục vụ chương trình gala "Tổ quốc bình yên" và các hoạt động trưng bày, triển lãm, trải nghiệm nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" (11.6.1948 - 11.6.2026), hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12.7.1946 - 12.7.2026).

Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Theo đó, từ nay đến hết ngày 11-6, khu vực đường đi bộ Nguyễn Huệ sẽ diễn ra công tác thi công, lắp dựng phục vụ sự kiện. Lễ khai mạc chương trình được tổng duyệt lúc 15 giờ ngày 10-6 và diễn ra chính thức từ 20-21 giờ ngày 11-6 tại sân khấu đặt trên đường Nguyễn Huệ, giao với đường Ngô Đức Kế.

Các hoạt động trưng bày, triển lãm và trải nghiệm diễn ra từ ngày 11 đến 14-6 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Ngô Đức Kế.

Riêng gala "Tổ quốc bình yên" được tổng duyệt lúc 19 giờ 30 phút ngày 12-6 và tổ chức chính thức lúc 20 giờ ngày 13-6.

Để phục vụ chương trình, toàn tuyến đường Nguyễn Huệ được sử dụng làm không gian tổ chức các hoạt động triển lãm, trải nghiệm, trưng bày và khu vực sân khấu chính.

Bên cạnh đó, đường Lê Lợi, đoạn từ đường Pasteur đến Đồng Khởi, và đường Ngô Đức Kế, đoạn từ đường Đồng Khởi đến Hồ Tùng Mậu được bố trí làm hành lang thoát hiểm, không cho phương tiện lưu thông, dừng đỗ và hạn chế tập trung đông người.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân khi lưu thông qua khu vực trung tâm thành phố, nhất là trong thời gian diễn ra gala vào các ngày 12 và 13-6 nên lựa chọn các tuyến đường thay thế như Pasteur, Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng và Hàm Nghi.