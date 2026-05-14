Sức khỏe

TPHCM: Hai bệnh viện lớn cùng biểu diễn phẫu thuật robot

Tin-ảnh: Ngân Hà

(NLĐO) - Hệ thống robot da Vinci Xi hỗ trợ phẫu thuật viên thao tác chính xác trong không gian hẹp với khả năng quan sát độ phân giải cao

Trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 6 CLB Ung thư dạ dày quốc tế tại TPHCM (HIGCF 2026) diễn ra từ ngày 13 đến ngày 14-5, các ca phẫu thuật điều trị ung thư dạ dày ứng dụng robot da Vinci Xi và kỹ thuật nội soi đã được truyền hình trực tiếp từ phòng mổ đến hội trường hội nghị tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM và Bệnh viện FV, thu hút sự theo dõi của đông đảo chuyên gia ngoại tiêu hóa trong và ngoài nước.

Đại học Y Dược TPHCM và FV biểu diễn phẫu thuật robot da Vinci Xi - Ảnh 1.

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM và Bệnh viện FV biểu diễn phẫu thuật robot da Vinci Xi

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM và Bệnh viện FV thực hiện 5 ca phẫu thuật thị phạm do các chuyên gia cùng Bệnh viện Đại học Y Fujita, Bệnh viện Kanazawa – Nhật Bản. 

Các ca phẫu thuật được truyền hình trực tiếp gồm: 1 ca phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày, 1 ca phẫu thuật cắt phần gần dạ dày bằng robot da Vinci Xi, 2 ca phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày và 1 ca phẫu thuật cắt thương tổn qua nội soi điều trị ung thư giai đoạn sớm dạ dày.

Hệ thống robot da Vinci Xi hỗ trợ phẫu thuật viên thao tác chính xác trong không gian hẹp với khả năng quan sát độ phân giải cao và linh hoạt trong thao tác phẫu tích, góp phần tối ưu hóa phẫu thuật ít xâm lấn và hướng đến phục hồi sớm cho người bệnh.

Đại học Y Dược TPHCM và FV biểu diễn phẫu thuật robot da Vinci Xi - Ảnh 2.

Năm ca phẫu thuật được truyền trực tiếp tại hội trường Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

BSCKII Nguyễn Viết Hải, Khoa Ngoại Tiêu hóa - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, cho biết các trường hợp được chỉ định phẫu thuật robot trong chương trình lần này đều là ung thư dạ dày giai đoạn tiến xa với tình trạng khối u xâm lấn cơ quan lân cận hoặc đã có di căn gan, di căn phúc mạc tại thời điểm chẩn đoán ban đầu nên chưa đủ điều kiện để phẫu thuật triệt để.

Người bệnh đã được điều trị toàn thân bằng các phác đồ hóa trị kết hợp thuốc điều trị trúng đích và miễn dịch nhằm kiểm soát bệnh và giảm giai đoạn ung thư. 

Sau khi đáp ứng điều trị được cải thiện, các trường hợp được hội chẩn đa chuyên khoa để xem xét chỉ định phẫu thuật nhằm mục tiêu cải thiện sống còn cho người bệnh.

Mô hình hợp tác công – tư – quốc tế mang lại nhiều giá trị

PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, đánh giá cao sự phối hợp giữa Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM và Bệnh viện FV trong việc triển khai các hoạt động thị phạm phẫu thuật và trao đổi chuyên môn tại hội nghị HIGCF 2026.

Đây không đơn thuần là sự hợp tác giữa hai cơ sở y tế mà còn là mô hình kết nối chuyên môn có ý nghĩa đối với sự phát triển của ngoại khoa tiêu hóa Việt Nam trong bối cảnh y học ngày càng hội nhập quốc tế.

Mô hình hợp tác giữa bệnh viện công – tư – quốc tế mang lại nhiều giá trị thiết thực khi mỗi đơn vị đều có thế mạnh riêng về chuyên môn, công nghệ và kinh nghiệm quản trị. Khi tri thức được chia sẻ và nguồn lực được kết nối, người hưởng lợi cuối cùng sẽ là người bệnh thông qua cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại, an toàn và ít xâm lấn ngay tại Việt Nam.


AI và robot hỗ trợ bác sĩ xử lý ca ung thư dạ dày phức tạp

(NLĐO) - Mục tiêu đưa những kỹ thuật mới nhất, hiện đại nhất trên thế giới đến Việt Nam để các bác sĩ trong nước có cơ hội cập nhật

