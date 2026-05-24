TPHCM: Kiến nghị xem xét điều chỉnh phụ cấp phù hợp cho cán bộ, công chức, viên chức

UBND TPHCM vừa có báo cáo gửi Bộ Nội vụ về sơ kết Nghị quyết số 27/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Chi thu nhập tăng hơn 67 ngàn tỉ đồng

Theo báo cáo của UBND TPHCM, qua 8 năm triển khai, hệ thống chính sách tiền lương trên địa bàn thành phố từng bước được tổ chức thực hiện theo hướng công khai, minh bạch, gắn hơn với yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cải cách hành chính và hội nhập quốc tế.

Khoảng thời gian này, thành phố dùng hơn 67 ngàn tỉ đồng để chi cho thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức.

Theo UBND TPHCM, chất lượng đội ngũ có cải thiện nhưng chưa tạo được bước đột phá tương xứng với yêu cầu cải cách tiền lương

Qua 8 năm triển khai, chính sách chi thu nhập tăng thêm của TPHCM đã mang lại nhiều kết quả tích cực đối với xây dựng và phát triển hệ thống chính trị.

Theo đó, chính sách chi thu nhập tăng thêm đã tạo bước thay đổi tích cực về nâng cao chất lượng hoạt động quản lý nhà nước, góp phần tích cực trong việc thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy theo phương châm “hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”.

Chính sách đồng thời góp phần giúp TPHCM kéo giảm tình trạng “chảy máu chất xám trong khu vực công”, thu hút, giữ chân nhân lực chất lượng cao cho các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao vị thế, uy tín và năng lực cạnh tranh của thành phố.

Cũng theo UBND TPHCM, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ở một số nơi, biên chế giảm nhưng áp lực công việc tăng lên rất lớn. Chất lượng đội ngũ có cải thiện nhưng chưa tạo được bước đột phá tương xứng với yêu cầu cải cách tiền lương.

Nhiều kiến nghị

UBND TPHCM cho rằng chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức chưa phản ánh đúng vai trò. Nguyên nhân do duy trì quá lâu chính sách tiền lương thấp và phụ thuộc vào nguồn ngân sách nhà nước; chưa thực sự khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức làm việc hiệu quả cao và thu hút được người tài.

Chính sách tiền lương hiện nay đã không còn phù hợp với tình hình thực tiễn, đặc biệt là mức sống và chi phí sinh hoạt tối thiểu tại các đô thị đặc biệt như TPHCM đã tăng cao hơn rất nhiều so với tiền lương và phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức.

Tại báo cáo, UBND TPHCM kiến nghị Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ sớm báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền hoàn thiện hệ thống các quy định về chế độ, chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức theo hướng gắn với vị trí việc làm và khung năng lực, chất lượng sản phẩm đầu ra để khắc phục những hạn chế của cơ chế tiền lương hiện hành.

Kiến nghị Trung ương xem xét điều chỉnh hệ thống các phụ cấp phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và bảo đảm sự tương đồng giữa cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể với khối Nhà nước, bảo đảm sự thống nhất và tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục gắn bó lâu dài với hệ thống chính trị.

Kiến nghị Ban Tổ chức Trung ương sớm tham mưu cấp có thẩm quyền giao biên chế năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2031 để TPHCM chủ động sắp xếp phân bổ biên chế và thực hiện lộ trình tinh giản biên chế theo quy định.

Kiến nghị Chính phủ sớm ban hành các văn bản có liên quan để triển khai thực hiện Kết luận số 205/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ cán bộ để TPHCM triển khai thực hiện việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ cán bộ.