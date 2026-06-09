TPHCM: Lãnh 14 năm tù xuất phát từ chuyện đi vệ sinh qua nhà hàng xóm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

TPHCM: Lãnh 14 năm tù xuất phát từ chuyện đi vệ sinh qua nhà hàng xóm

Trần Thái

(NLĐO) - Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ nhặt trong sinh hoạt, nam thanh niên 21 tuổi đã dùng hai cây búa tấn công hàng xóm dã man

Ngày 9-5, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Minh Hậu (21 tuổi; quê TPHCM) về tội "Giết người".

Mâu thuẫn bộc phát

Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 22-1-2025, Nguyễn Minh Hậu cùng Nguyễn Trọng V. và Lý Ngọc T. tổ chức ăn uống trước cửa Công ty CP G. (thuộc phường 7, quận 8, TPHCM trước đây).

Đến khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, anh Hồ Lê Quốc K. (hàng xóm) đi đến và phản ánh về việc công nhân của công ty thường xuyên qua trước cửa nhà anh để đi vệ sinh.

TPHCM: Lãnh 14 năm tù xuất phát từ chuyện đi vệ sinh qua nhà hàng xóm - Ảnh 1.

Bị cáo tại toà

Nguyễn Trọng V. chủ động rủ anh K. vào ngồi ăn uống chung với nhóm của mình. Tuy nhiên, trong quá trình ngồi lại cùng nhau, giữa Hậu và anh K. đã xảy ra cãi vã. Để tránh căng thẳng, V. đi về nhà, còn Hậu và T. đi lên lầu. Anh K. đứng dưới lầu gọi cả hai xuống để nói chuyện.

Lúc này, Hậu đã chuẩn bị sẵn 2 cây búa sắt (loại búa chuyên dụng để đóng lỗ hộp giấy) giấu vào túi quần rồi đi xuống gặp hàng xóm. Khi thấy anh Khánh chỉ tay về phía mình, Hậu bất ngờ rút hai búa cầm trên hai tay, đập liên tiếp vào nạn nhân khiến anh này gục tại chỗ.

Cái giá của sự côn đồ

Anh K. được đưa đi cấp cứu, kết quả giám định pháp y cho thấy nạn nhân bị thương tích đến 59%, với các tổn thương nghiêm trọng như: lún sọ, rách màng cứng, dập não xuất huyết và yếu tay chân.

Cơ quan chức năng xác định đây là những vết thương cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Tại cơ quan điều tra, Hậu thừa nhận dù biết việc dùng búa đập vào đầu là nguy hiểm đến tính mạng nhưng do nóng giận nên vẫn thực hiện hành vi đến cùng.

Với tính chất thực hiện hành vi một cách quyết liệt, Nguyễn Minh Hậu đã bị truy tố về tội "Giết người" với tình tiết định khung là "có tính chất côn đồ" theo điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Về trách nhiệm dân sự, phía nạn nhân đã yêu cầu bị can bồi thường số tiền 1 tỉ đồng cho những tổn thất về sức khỏe và tinh thần nhưng đến nay Hậu vẫn chưa thực hiện bồi thường.

Xem xét toàn bộ vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo 14 năm tù về tội "Giết người".

Tin liên quan

Bị truy nã đặc biệt về tội giết người, thiếu nữ ở Tây Ninh ra đầu thú

Bị truy nã đặc biệt về tội giết người, thiếu nữ ở Tây Ninh ra đầu thú

(NLĐO)- Sau thời gian lẩn trốn, Lê Ngọc Tường Vy đã đến cơ quan công an đầu thú

Giết người tại trạm dừng chân vì tranh chấp chỗ đậu xe

(NLĐO) - Chỉ vì mâu thuẫn trong việc tranh chấp vị trí đậu xe ở trạm dừng chân, tài xế Nguyễn Văn Xanh đã gây ra vụ giết người.

5 bị cáo trong nhóm "báo thủ" lĩnh án về tội "Giết người"

(NLĐO)- Trong quá trình truy đuổi nhau, một số đối tượng dùng dao tấn công khiến 2 xe máy va chạm, làm 1 người tử vong, 1 người bị thương tích 14%.

giết người Bộ luật Hình sự
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo