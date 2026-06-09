HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

TPHCM: Ma túy núp bóng thực phẩm sấy khô, máy sấy tóc

Trần Thái

(NLĐO) - HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm đặc biệt cho xã hội và đã tuyên mức án nghiêm khắc nhất để răn đe

Ngày 9-6, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Đông (39 tuổi, ngụ Hải Phòng) tử hình; Nguyễn Chí Công (42 tuổi, ngụ Tây Ninh) và Lê Hoàng Từ Nhân (39 tuổi, ngụ phường Trung Mỹ Tây, TPHCM) cùng mức án chung thân về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Nguyễn Phúc Ánh (36 tuổi, ngụ TPHCM) bị tuyên phạt 20 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy"; Lê Như Cường (36 tuổi, ngụ Hải Phòng) lãnh 2 năm 6 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Thủ đoạn ngụy trang ma tuý "không tưởng"

Theo cáo trạng, vụ án bị triệt phá vào tối ngày 9-4-2025 khi Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM bất ngờ kiểm tra căn hộ thuộc chung cư Picity (quận 12, TPHCM trước đây).

- Ảnh 1.

Các bị cáo tại toà

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Trần Văn Đông đang lưu trữ một lượng lớn ma túy các loại. Đông khai nhận từ tháng 3-2025, thông qua Telegram, bị cáo đã nhận lời điều hành "tổng kho" này cho các đối tượng tên Linh và Tuân (chưa rõ lai lịch) để lấy tiền công từ 2 đến 5 triệu đồng mỗi đơn hàng.

Thủ đoạn ngụy trang ma túy của các bị cáo vô cùng tinh vi. Tại căn hộ của Đông và trong quá trình bắt giữ các đối tượng liên quan, công an đã thu giữ hàng loạt bao bì thực phẩm nhưng bên trong chứa đầy ma túy.

Trong đó, các túi nilon ghi chữ "168 Freeso - dried Durien" (Sầu riêng sấy) chứa tinh thể Methamphetamine; Các gói trà nhãn hiệu "TIE GUAN YIN" (Trà Thiết Quan Âm) chứa Ketamine; Ma túy còn được giấu trong các hộp giấy ghi "Máy Sấy Tóc", các thùng carton chứa thực phẩm chức năng, nước tăng lực nhãn hiệu "EXTRAJOSS", "KukuBima ENER-G". Các đối tượng còn sử dụng cả vỏ hộp "Trà vị hồng ổi", "Bột xoài" hay hộp gỗ "Roccket 1h" để che giấu tang vật.

Mạng lưới giao hàng chuyên nghiệp

Trần Văn Đông giữ vai trò tiếp nhận ma túy số lượng lớn, sau đó chia nhỏ, đóng gói vào các bao bì ngụy trang nêu trên và niêm phong bằng băng keo. Theo chỉ đạo của "Linh" qua ứng dụng Telegram, Đông sẽ thuê các "shipper" như Nguyễn Chí Công và Nguyễn Phúc Ánh đi giao hàng cho khách.

Trong vụ án này, bị cáo Lê Như Cường là một DJ tại quán bar ở Campuchia. Cường khai được "Linh" gửi tặng ma túy để sử dụng như một lời "cảm ơn" vì Cường đã giúp chăm sóc âm nhạc hoặc chăm sóc vợ của Linh tại Việt Nam. Khi khám xét căn hộ của Cường tại chung cư Picity, công an thu giữ hơn 8,8g Methamphetamine được giấu dưới sàn nhà ban công.

Kết quả điều tra xác định, Trần Văn Đông phải chịu trách nhiệm hình sự đối với khối lượng ma túy cực lớn gồm: hơn 12,8 kg Methamphetamine; hơn 16,3 kg Ketamine và hơn 8,6 kg MDMA.

Hầu hết các bị cáo trong đường dây này đều có nhân thân phức tạp. Nguyễn Phúc Ánh từng có tiền án về tội "Giết người", "Cướp tài sản" và "Cố ý gây thương tích". Lê Hoàng Từ Nhân và Nguyễn Chí Công cũng từng nhiều lần vào tù ra tội về tội "Cướp giật tài sản".

Tin liên quan

Hơn 7.000 viên hồng phiến, 2kg ma túy đá trên mái nhà một người đàn ông ở Đồng Hới

Hơn 7.000 viên hồng phiến, 2kg ma túy đá trên mái nhà một người đàn ông ở Đồng Hới

(NLĐO) - Công an bắt quả tang 3 người sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn nhà ở Đồng Hới, thu giữ hơn 7.000 viên hồng phiến cùng nhiều loại ma túy khác.

Chủ quán bar Paris Night Club lĩnh 8 năm tù trong vụ án ma túy với 33 bị cáo

(NLĐO) - Tòa án xác định chủ quán bar Paris Night Club và nhiều quản lý, nhân viên đã tạo điều kiện cho khách sử dụng ma túy nhằm thu lợi bất chính

VỤ ÁN NỔI CỘM TRONG TUẦN: Chặt đứt nhiều đường dây ma túy, "đào lửa" lớn

(NLĐO) - Nổi bật trong tuần qua là nhiều đường dây ma túy, lừa đảo,... được Công an TP HCM triệt phá trong đợt cao điểm 45 ngày tấn công, trấn áp tội phạm.

xét xử sơ thẩm ma tuý vận chuyển trái phép
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo