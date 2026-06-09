TPHCM: Ma túy núp bóng thực phẩm sấy khô, máy sấy tóc

Ngày 9-6, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Đông (39 tuổi, ngụ Hải Phòng) tử hình; Nguyễn Chí Công (42 tuổi, ngụ Tây Ninh) và Lê Hoàng Từ Nhân (39 tuổi, ngụ phường Trung Mỹ Tây, TPHCM) cùng mức án chung thân về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".



Nguyễn Phúc Ánh (36 tuổi, ngụ TPHCM) bị tuyên phạt 20 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy"; Lê Như Cường (36 tuổi, ngụ Hải Phòng) lãnh 2 năm 6 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Thủ đoạn ngụy trang ma tuý "không tưởng"

Theo cáo trạng, vụ án bị triệt phá vào tối ngày 9-4-2025 khi Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM bất ngờ kiểm tra căn hộ thuộc chung cư Picity (quận 12, TPHCM trước đây).

Các bị cáo tại toà

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Trần Văn Đông đang lưu trữ một lượng lớn ma túy các loại. Đông khai nhận từ tháng 3-2025, thông qua Telegram, bị cáo đã nhận lời điều hành "tổng kho" này cho các đối tượng tên Linh và Tuân (chưa rõ lai lịch) để lấy tiền công từ 2 đến 5 triệu đồng mỗi đơn hàng.

Thủ đoạn ngụy trang ma túy của các bị cáo vô cùng tinh vi. Tại căn hộ của Đông và trong quá trình bắt giữ các đối tượng liên quan, công an đã thu giữ hàng loạt bao bì thực phẩm nhưng bên trong chứa đầy ma túy.

Trong đó, các túi nilon ghi chữ "168 Freeso - dried Durien" (Sầu riêng sấy) chứa tinh thể Methamphetamine; Các gói trà nhãn hiệu "TIE GUAN YIN" (Trà Thiết Quan Âm) chứa Ketamine; Ma túy còn được giấu trong các hộp giấy ghi "Máy Sấy Tóc", các thùng carton chứa thực phẩm chức năng, nước tăng lực nhãn hiệu "EXTRAJOSS", "KukuBima ENER-G". Các đối tượng còn sử dụng cả vỏ hộp "Trà vị hồng ổi", "Bột xoài" hay hộp gỗ "Roccket 1h" để che giấu tang vật.

Mạng lưới giao hàng chuyên nghiệp

Trần Văn Đông giữ vai trò tiếp nhận ma túy số lượng lớn, sau đó chia nhỏ, đóng gói vào các bao bì ngụy trang nêu trên và niêm phong bằng băng keo. Theo chỉ đạo của "Linh" qua ứng dụng Telegram, Đông sẽ thuê các "shipper" như Nguyễn Chí Công và Nguyễn Phúc Ánh đi giao hàng cho khách.

Trong vụ án này, bị cáo Lê Như Cường là một DJ tại quán bar ở Campuchia. Cường khai được "Linh" gửi tặng ma túy để sử dụng như một lời "cảm ơn" vì Cường đã giúp chăm sóc âm nhạc hoặc chăm sóc vợ của Linh tại Việt Nam. Khi khám xét căn hộ của Cường tại chung cư Picity, công an thu giữ hơn 8,8g Methamphetamine được giấu dưới sàn nhà ban công.

Kết quả điều tra xác định, Trần Văn Đông phải chịu trách nhiệm hình sự đối với khối lượng ma túy cực lớn gồm: hơn 12,8 kg Methamphetamine; hơn 16,3 kg Ketamine và hơn 8,6 kg MDMA.

Hầu hết các bị cáo trong đường dây này đều có nhân thân phức tạp. Nguyễn Phúc Ánh từng có tiền án về tội "Giết người", "Cướp tài sản" và "Cố ý gây thương tích". Lê Hoàng Từ Nhân và Nguyễn Chí Công cũng từng nhiều lần vào tù ra tội về tội "Cướp giật tài sản".