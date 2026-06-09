TPHCM: Ông Lê Hoài Phong làm Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo

Ngày 9-6, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy đã chủ trì Lễ trao quyết định về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo TPHCM đã trao Quyết định của UBND thành phố về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lê Hoài Phong, Trưởng phòng Công tác chính trị, Công an TPHCM, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ông Trần Văn Bảy (trái) trao quyết định cho ông Lê Hoài Phong (phải). Ảnh: Phương Chi

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy chúc mừng ông Lê Hoài Phong được tín nhiệm giao nhiệm vụ mới. Theo ông Trần Văn Bảy, công tác dân tộc, tôn giáo là lĩnh vực quan trọng của TPHCM, đòi hỏi đội ngũ cán bộ không chỉ nắm vững các quy định pháp luật mà còn phải được đào tạo bài bản, có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ tin tưởng tân Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo sẽ phát huy năng lực, kiến thức và kinh nghiệm công tác, cùng tập thể Ban Giám đốc đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, ông Trần Văn Bảy đề nghị Ban Giám đốc Công an TPHCM tiếp tục quan tâm, phối hợp, hỗ trợ để ông Phong hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Hoài Phong cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo TPHCM và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo. Ông cho biết sẽ nhanh chóng tiếp cận môi trường công tác mới, nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Lê Hoài Phong sinh năm 1978, quê quán TPHCM; trình độ: Thạc sĩ Quản lý nhà nước về an ninh trật tự, Cao cấp lý luận chính trị.