TPHCM: Phường Bình Thạnh lan tỏa việc học Bác trên không gian số

Ngày 27-5, tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, khối Đại đoàn kết toàn dân tộc phường Bình Thạnh đã tổ chức Chương trình tuyên dương các gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2025 - 2026.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, đoàn đại biểu đã thực hiện nghi thức dâng hoa, báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Trước tượng đài của Người, lẵng hoa tươi thắm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc phường Bình Thạnh được kính dâng thay cho lòng biết ơn sâu sắc và sự tri ân vô hạn đối với vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc – người đã hiến dâng trọn đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Phát biểu tại chương trình, bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, nhấn mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua đã lan tỏa sâu rộng trong hệ thống Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và từng khu dân cư; xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều tấm gương bình dị nhưng giàu lòng nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng.

Dịp này, Ban Tổ chức đã tuyên dương 133 gương điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực mặt trận, phụ nữ, cựu chiến binh, công đoàn, Đoàn TNCS…

Đây là những cá nhân tiêu biểu đã bền bỉ học tập và làm theo Bác bằng tinh thần tận tụy, trách nhiệm, nghĩa tình, góp phần xây dựng phường Bình Thạnh ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, vì hạnh phúc nhân dân.

Ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh số "Bình Thạnh - Theo dấu chân Người"

Điểm nhấn ý nghĩa của chương trình là nghi thức ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh số "Bình Thạnh - Theo dấu chân Người". Đây là mô hình ứng dụng chuyển đổi số nhằm đưa việc học tập và làm theo Bác đến gần hơn với cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua hình thức trực quan, sinh động, thuận tiện tra cứu và tương tác.

Mô hình được kỳ vọng sẽ trở thành không gian giáo dục truyền thống hiện đại, góp phần lan tỏa sâu rộng những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cộng đồng dân cư.

Truy cập môi hình tại link: https://bt-theodauchannguoi.glide.page/

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cũng ra mắt mô hình "Góc học tập Hồ Chí Minh với phụ nữ dân tộc" tại các hộ gia đình hội viên tiêu biểu, nhằm tạo môi trường tự học tập, tự rèn luyện, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần lan tỏa những câu chuyện đẹp, việc làm tốt trong cộng đồng.