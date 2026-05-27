Thời sự Chính trị

TPHCM xây đề án công nhận đô thị, "mở đường" nâng cấp xã thành phường

PHAN ANH

(NLĐO)- Nhiều xã tại TPHCM sẽ được rà soát theo bộ tiêu chí mới, làm cơ sở xem xét nâng cấp lên phường trong giai đoạn tới

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch xây dựng Đề án công nhận loại đô thị, đánh giá trình độ phát triển đô thị trên địa bàn.

Kế hoạch nhằm quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV, các chủ trương định hướng của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về phát triển đô thị và thành lập các đơn vị hành chính đô thị, hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 tỉ lệ đô thị hóa đạt trên 50%...

TPHCM nâng cấp xã lên phường theo Đề án công nhận đô thị năm 2026 - Ảnh 1.

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch xây dựng Đề án công nhận loại đô thị, đánh giá trình độ phát triển đô thị trên địa bàn

Kế hoạch có nội dung rà soát đánh giá đầy đủ thực trạng phát triển đô thị tại các xã theo các tiêu chuẩn, tiêu chí về thành lập phường quy định tại Nghị quyết số 111/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Qua đó, đề xuất ngay việc công nhận đô thị đối với các xã đủ điều kiện, tiêu chí, tiêu chuẩn, nhất là việc công nhận đô thị loại III đối với các xã được hình thành từ các thị trấn trước đây.

Theo đó, phân loại đô thị loại II, loại III được đánh giá theo các tiêu chí, tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết 111/2025.

UBND TPHCM cho biết tiêu chí phân loại đô thị được xác định bằng các tiêu chuẩn cụ thể, theo mức độ đạt, không đạt hoặc được tính điểm theo khung điểm phân loại đô thị tại quy định của Nghị quyết 111/2025. 

Điểm của mỗi tiêu chí là tổng số điểm của các tiêu chuẩn của tiêu chí đó, tổng số điểm tối đa của các tiêu chí là 100 điểm.

Định mức, phân bổ và phương pháp tính điểm, phương pháp thu thập, tính toán số liệu của từng tiêu chuẩn của các tiêu chí phân loại đô thị, trình độ phát triển đô thị được quy định tại các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 111/2025.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, TPHCM phát triển, nâng cấp các xã đủ điều kiện trở thành phường.

Đô thị loại II, loại III phải đạt tối thiểu là 75 điểm của các tiêu chí quy định tại Bảng 2A và các tiêu chí phải đạt điểm tối thiểu trở lên; có điểm trung bình kết quả đánh giá đối với các đơn vị hành chính cấp xã theo tiêu chí quy định tại mục III Bảng 2B đạt tối thiểu là 48 điểm; có ít nhất là 01 đơn vị hành chính cấp xã đạt tối thiểu là 75 điểm và các tiêu chí phải đạt điểm tối thiểu trở lên của loại đô thị tương ứng quy định tại Bảng 2B Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết số 111/2025.

Đơn vị hành chính cấp xã được đánh giá đạt trình độ phát triển đô thị khi có các tiêu chí đạt điểm tối thiểu và tổng số điểm của các tiêu chí đạt tối thiểu là 75 điểm của loại đô thị tương ứng quy định tại Bảng 2B Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết 111/2025.

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới

(NLĐO) - Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu 2026 - 2030, tăng trưởng GRDP của TPHCM tối thiểu 10%/năm, GRDP bình quân đầu người tối thiểu 14.000 USD.

Bổ sung tiêu chuẩn xanh, thông minh khi phân loại đô thị

Cơ quan soạn thảo cũng đề xuất sửa đổi thẩm quyền công nhận, phân cấp mạnh cho địa phương.

Nghị quyết 09 mở đường cho siêu đô thị TP HCM

Bộ Chính trị giao các cấp ủy, tổ chức Đảng và hệ thống chính trị của TP HCM triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết

