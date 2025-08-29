Ngày 28-8, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới dự và trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc .Ảnh: TTXVN

Trân trọng trao Huy hiệu 45 tuổi Đảng tặng Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Ông Phan Đình Trạc là người con ưu tú của quê hương Nghệ An anh hùng, đã trưởng thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các cương vị công tác, nhất là 30 năm công tác trong lực lượng công an". Hiện nay, trên cương vị Trưởng Ban Nội chính Trung ương với khối lượng công việc khổng lồ, ông luôn tích cực nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ; có nhiều đóng góp tâm huyết đối với các công việc được Đảng, Nhà nước giao phó.

Thay mặt các cán bộ nhận Huy hiệu Đảng, ông Phan Đình Trạc bày tỏ xúc động và cho biết nhận thức sâu sắc rằng đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước - cũng là mốc son trong cuộc đời của những người cộng sản.

Dịp này, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, cũng đã trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thanh Hải; trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông và Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 2 - Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Mạnh.