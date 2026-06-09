Trao tận tay người lao động những món quà từ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

Ngày 9-6, LĐLĐ TPHCM đã tổ chức các đoàn đi thăm doanh nghiệp và trao quà hỗ trợ từ chương trình "Những món quà từ Đại hội Công đoàn XIV Công đoàn Việt Nam" cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hoạt động nằm trong chương trình chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động nhân dịp triển khai các nội dung từ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Đoàn công tác LĐLĐ TPHCM thăm Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM

Theo đó, tại Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM (phường Tân Định, TP HCM), đoàn công tác do ông Phạm Chí Tâm - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM làm trưởng đoàn đã gặp gỡ, thăm hỏi tình hình sản xuất - kinh doanh của đơn vị cũng như tìm hiểu về vấn đề bảo đảm việc làm, chế độ phúc lợi cho hơn 1.700 người lao động tại đơn vị.

Đoàn công tác tặng quà cho Ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã trao phần quà cảm ơn doanh nghiệp vì những nỗ lực chăm lo cho người lao động thời gian qua. Bên cạnh đó, đã trao tận tay những phần quà từ Đại hội Công đoàn Việt Nam cho 10 trường hợp (đại diện cho 27 người lao động khó khăn, không may bị bệnh hiểm nghèo được nhận quà).

Cùng với phần quà nghĩa tình, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Phạm Chí Tâm đã hỏi thăm tình hình sức khỏe và gửi lời động viên chân thành đến từng công nhân, mong họ sớm vượt qua bệnh tật, có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Phạm Chí Tâm tặng quà cho người lao động

Xúc động trước sự quan tâm của tổ chức Công đoàn, ông Đỗ Văn Tín, nhân viên bảo vệ công ty đã gửi đến đoàn công tác lời cảm ơn sâu sắc: "Suốt thời gian điều trị bệnh, tôi luôn được Công đoàn và công ty giúp đỡ, lần này lại được nhận quà từ chương trình "Những món quà từ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam". Tôi rất cảm kích, đó là động lực giúp tôi vượt qua tất cả"- ông Tín bày tỏ.

Quang cảnh chuyến thăm và làm việc tại Công ty TNHH Việt Nam Samho

Sáng cùng ngày, đoàn công tác của LĐLĐ TPHCM do ông Đặng Trung Dũng – Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM – dẫn đầu, cùng đại diện Tổ công tác quản lý địa bàn số 7, đã đến thăm và làm việc tại một số doanh nghiệp có quy mô trên 1.000 lao động trên địa bàn thành phố.

Điểm đến trong chuyến công tác là Công ty TNHH Việt Nam Samho (xã Bình Mỹ), doanh nghiệp hiện đang sử dụng hơn 8.200 lao động. Tại đây, đoàn đã khảo sát tình hình sản xuất – kinh doanh, đồng thời lắng nghe báo cáo về việc làm, thu nhập và đời sống của công nhân trong bối cảnh doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn nhất định.

Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Đặng Trung Dũng trao quà cho công nhân

Trong buổi làm việc, lãnh đạo LĐLĐ TP HCM đã trực tiếp thăm hỏi, chia sẻ với doanh nghiệp và người lao động; ghi nhận những nỗ lực duy trì việc làm ổn định, đảm bảo quyền lợi cho công nhân trong giai đoạn nhiều biến động. Đại diện đoàn cũng nhấn mạnh, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tổ chức Công đoàn TP HCM sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp và đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất và đời sống.

Đoàn công tác LĐLĐ TPHCM trao quà cho ban giám đốc Công ty TNHH Việt Nam Samho

Dịp này, LĐLĐ TP HCM đã trao phần quà từ chương trình "Những món quà từ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam" cho doanh nghiệp. Đồng thời, đoàn cũng trao 10 suất hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhằm góp phần động viên, chia sẻ kịp thời với người lao động.