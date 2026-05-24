HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục Tuyển sinh

Trên 98% thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 2

Huy Lân - Vân Nhi

(NLĐO)-Trưa 24-5, ĐHQG TPHCM thông tin về kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 diễn ra vào buổi sáng cùng ngày.

TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐHQG TPHCM), cho biết có 170.127 thí sinh dự thi, đạt tỉ lệ 98,27%.

Theo ghi nhận từ các thí sinh, đề thi đánh giá năng lực (ĐGNL) đợt 2 năm nay có mức độ khó - dễ khác nhau tùy theo năng lực và thế mạnh của từng người. Trong đó, phần tiếng Việt được nhiều thí sinh nhận xét là thử thách nhất do đề khá dài, đồng thời xuất hiện một số dạng câu hỏi mới chưa từng gặp trong quá trình ôn luyện và các đề thi thử trước đó, đòi hỏi khả năng đọc hiểu, phân tích kỹ hơn. 

Trên 98% thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 2 - Ảnh 1.

Trong khi đó, các phần tư duy khoa học, tiếng Anh và toán học được đánh giá giữ mức độ ổn định, có cấu trúc tương đối quen thuộc và tương đương với đợt thi thứ nhất, khiến thí sinh tự tin.

Đến từ rất sớm, khoảng gần 5 giờ sáng, Đinh Hoàng Long, học sinh Trường THPT Hồng Đức (tỉnh Tây Ninh), cho biết đề thi ĐGNL đợt 2 năm nay có phần khó hơn so với đợt 1, đặc biệt ở phần tiếng Việt khi yêu cầu phân tích kỹ và xác định nhiều ý hơn so với dự đoán ban đầu của em. 

Trên 98% thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 2 - Ảnh 2.

Dù gặp đôi chút khó khăn ở phần này, Long vẫn khá tự tin với phần tư duy và đánh giá đây là phần em làm tốt nhất. Sau kỳ thi, Long chia sẻ: “Em sẽ tiếp tục tập trung ôn tập, dồn toàn bộ nỗ lực cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, bởi đây vẫn là mục tiêu quan trọng nhất của em”.

Nhiều thí sinh tham dự đợt 2 kỳ thi ĐGNL với mong muốn gia tăng cơ hội xét tuyển ĐH. Trong đó, không ít thí sinh từng dự thi đợt 1 nhưng chưa đạt mức điểm như kỳ vọng nên tiếp tục đăng ký để cải thiện kết quả, trong khi một số khác tham gia do chưa kịp đăng ký ở đợt thi trước. 

Tuy nhiên, tâm lý chung của các thí sinh hiện nay là tận dụng tối đa mọi cơ hội xét tuyển. Thay vì chỉ đặt cược vào một kỳ thi duy nhất, các bạn chọn cách tham gia tất cả các đợt thi có thể, bao gồm cả kỳ thi tốt nghiệp THPTQG sắp tới, để tăng xác suất trúng tuyển vào nguyện vọng mong muốn.

Trên 98% thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 2 - Ảnh 3.

Kỳ thi ĐGNL đợt 2 được tổ chức với sự phối hợp của 64 cơ sở giáo dục ĐH, CĐ tại 15 địa phương gồm: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.

Kết quả thi dự kiến sẽ được công bố vào ngày 6-6-2026.

Tin liên quan

Hơn 172.600 thí sinh thi đánh giá năng lực đợt 2

Hơn 172.600 thí sinh thi đánh giá năng lực đợt 2

(NLĐO)- Số thí sinh thi đánh giá năng lực đợt 2 năm nay tăng 72% so với cùng kỳ năm trước cho thấy sức hút của kỳ thi này.

Nhiều trường ĐH tại TPHCM bắt đầu nhận minh chứng xét tuyển ĐH

(NLĐO)- Nhiều trường ĐH tại TPHCM đã mở cổng nhận minh chứng xét tuyển ĐH 2026, thí sinh cần hoàn tất hồ sơ đúng thời hạn để tăng cơ hội trúng tuyển.

Công bố 242 điểm thi lớp 10 ở TPHCM, đề thi được giao trước 1 ngày

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TPHCM công bố 242 điểm thi lớp 10, kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 1 và 2-6 sắp tới, đồng thời có những lưu ý quan trọng.

TPHCM giáo dục thi thpt tiếng Việt thí sinh tâm lý thi đánh giá năng lực tư duy ĐGNL ĐHQG TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo