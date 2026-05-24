Trên 98% thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 2

TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐHQG TPHCM), cho biết có 170.127 thí sinh dự thi, đạt tỉ lệ 98,27%.

Theo ghi nhận từ các thí sinh, đề thi đánh giá năng lực (ĐGNL) đợt 2 năm nay có mức độ khó - dễ khác nhau tùy theo năng lực và thế mạnh của từng người. Trong đó, phần tiếng Việt được nhiều thí sinh nhận xét là thử thách nhất do đề khá dài, đồng thời xuất hiện một số dạng câu hỏi mới chưa từng gặp trong quá trình ôn luyện và các đề thi thử trước đó, đòi hỏi khả năng đọc hiểu, phân tích kỹ hơn.

Trong khi đó, các phần tư duy khoa học, tiếng Anh và toán học được đánh giá giữ mức độ ổn định, có cấu trúc tương đối quen thuộc và tương đương với đợt thi thứ nhất, khiến thí sinh tự tin.

Đến từ rất sớm, khoảng gần 5 giờ sáng, Đinh Hoàng Long, học sinh Trường THPT Hồng Đức (tỉnh Tây Ninh), cho biết đề thi ĐGNL đợt 2 năm nay có phần khó hơn so với đợt 1, đặc biệt ở phần tiếng Việt khi yêu cầu phân tích kỹ và xác định nhiều ý hơn so với dự đoán ban đầu của em.

Dù gặp đôi chút khó khăn ở phần này, Long vẫn khá tự tin với phần tư duy và đánh giá đây là phần em làm tốt nhất. Sau kỳ thi, Long chia sẻ: “Em sẽ tiếp tục tập trung ôn tập, dồn toàn bộ nỗ lực cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, bởi đây vẫn là mục tiêu quan trọng nhất của em”.

Nhiều thí sinh tham dự đợt 2 kỳ thi ĐGNL với mong muốn gia tăng cơ hội xét tuyển ĐH. Trong đó, không ít thí sinh từng dự thi đợt 1 nhưng chưa đạt mức điểm như kỳ vọng nên tiếp tục đăng ký để cải thiện kết quả, trong khi một số khác tham gia do chưa kịp đăng ký ở đợt thi trước.

Tuy nhiên, tâm lý chung của các thí sinh hiện nay là tận dụng tối đa mọi cơ hội xét tuyển. Thay vì chỉ đặt cược vào một kỳ thi duy nhất, các bạn chọn cách tham gia tất cả các đợt thi có thể, bao gồm cả kỳ thi tốt nghiệp THPTQG sắp tới, để tăng xác suất trúng tuyển vào nguyện vọng mong muốn.

Kỳ thi ĐGNL đợt 2 được tổ chức với sự phối hợp của 64 cơ sở giáo dục ĐH, CĐ tại 15 địa phương gồm: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.

Kết quả thi dự kiến sẽ được công bố vào ngày 6-6-2026.