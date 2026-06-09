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Quốc tế

Trực thăng Apache của Mỹ rơi gần Hormuz, ông Donald Trump lên tiếng

Xuân Mai

(NLĐO) - Phi công chiếc trực thăng chiến đấu Apache thuộc Lục quân Mỹ gặp nạn gần eo biển Hormuz "hiện vẫn ổn”.

Tổng thống Donald Trump ngày 9-6 cho biết "không có ai bị thương", đồng thời thông tin Mỹ sẽ công bố báo cáo về vụ việc vào cuối ngày.

Hiện chưa rõ liệu chiếc Apache này bị hỏa lực của Iran bắn hạ, gặp trục trặc kỹ thuật hay gặp vấn đề nào khác. Truyền thông nhà nước Iran đã xác nhận vụ rơi máy bay nhưng không cho biết thêm chi tiết.

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Ông Donald Trump trả lời báo chí ngày 9-6. Ảnh: AP

Trước đó, cùng với máy bay chiến đấu và máy bay không người lái (UAV), các trực thăng Apache đã được Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) triển khai như một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm phá vỡ lệnh phong tỏa của Iran tại eo biển Hormuz. 

Đây là trường hợp trực thăng Apache đầu tiên gặp nạn kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Iran nổ ra vào tháng 2. Trong cùng khoảng thời gian này, Iran tuyên bố đã bắn hạ 30 UAV MQ-9 Reaper.

Các trực thăng Apache thường được sử dụng cho mục đích tuần tra nhưng thời gian qua đã tiến sâu hơn vào lãnh thổ Iran. 

Theo hãng tin AP, trực thăng Apache từ lâu đã là khí tài then chốt của quân đội Mỹ trong việc thực thi lệnh phong tỏa đối với các chuyến hàng và tàu chở dầu thô của Iran, nhằm gây áp lực buộc Tehran phải đi đến thỏa thuận. 

Dòng trực thăng này cũng được Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) sử dụng để bắn hạ UAV của Iran trong thời gian diễn ra cuộc xung đột.

Song song đó, ông Donald Trump cũng bày tỏ sự lạc quan về các cuộc đàm phán với Iran. Ông Donald Trump nhìn nhận: "Chúng ta có cơ hội tốt để ký kết thỏa thuận trong 2 hoặc 3 ngày tới". Tuy nhiên, ông không đưa ra chi tiết nào lý giải cho sự lạc quan này.

Các nhà trung gian hòa giải, chủ yếu do Pakistan dẫn đầu, đã nỗ lực suốt nhiều tuần nay nhằm giúp đi đến thỏa thuận. Tuy nhiên, cả Iran và Mỹ đều đang giữ lập trường cứng rắn.

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