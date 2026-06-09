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Pháp luật

Trung tá công an bị đâm trọng thương khi làm nhiệm vụ

Tuấn Minh

(NLĐO)- Trong lúc thực hiện nhiệm vụ, một trung tá Công an Thanh Hóa đã bị đối tượng nghiện ma túy manh động cầm dao đâm trọng thương

Ngày 9-6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết một trung tá công an thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thanh Hóa đã bị đâm trọng thương trong lúc đang làm nhiệm vụ trên địa bàn xã Nông Cống.

Trung tá công an bị đâm trọng thương khi làm nhiệm vụ - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái và lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa tới bệnh viện thăm hỏi, động viên trung tá Phạm Ngọc Khánh bị thương khi đang làm nhiệm vụ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, trong sáng ngày 1-6, tổ công tác do trung tá Phạm Ngọc Khánh, Đội trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thanh Hóa, phối hợp với Công an xã Nông Cống tiến hành rà soát và xét nghiệm chất ma túy đối với các đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn xã.

Tổ công tác đến nhà để tuyên truyền, vận động, giải thích và mời đối tượng Lê Đình Triều (SN 1990, ngụ thôn Nam Giang, xã Nông Cống) lên trụ sở Công an xã xét nghiệm chất ma tuý nhưng đối tượng không chấp hành, khóa cửa cố thủ bên trong, tay cầm dao nhọn.

Lúc này, trung tá Phạm Ngọc Khánh đã trực tiếp tiếp cận, tuyên truyền, vận động Triều buông hung khí, chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, đối tượng bất ngờ mở cửa, cầm dao lao ra tấn công tổ công tác.

Do không gian chật hẹp, trong quá trình khống chế đối tượng, trung tá Khánh bị đâm trúng vùng cổ, đứt động mạch cảnh ngoài, mất nhiều máu, nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, tổ công tác đã khẩn trương sơ cứu và đưa trung tá Phạm Ngọc Khánh đến bệnh viện cấp cứu. Nhờ được cấp cứu kịp thời, trung tá Khánh đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Trung tá công an bị đâm trọng thương khi làm nhiệm vụ - Ảnh 2.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, tới thăm hỏi, động viên trung tá Phạm Ngọc Khánh. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Đối tượng Lê Đình Triều đã bị khống chế, bắt giữ ngay sau đó. Qua xét nghiệm nhanh, đối tượng dương tính với chất ma túy Methamphetamine. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã sử dụng ma túy (dạng đá) vào tối 31-5.

Ngay sau khi nắm bắt được thông tin, ngày 2-6, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong; Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi, động viên trung tá Phạm Ngọc Khánh.

Trung tá công an bị đâm trọng thương khi làm nhiệm vụ - Ảnh 3.

Đối tượng Lê Đình Triều đã bị khống chế, bắt giữ ngay sau đó

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Đình Triều để điều tra về tội "Giết người".

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, hướng tới mục tiêu xây dựng "xã, phường không ma túy", "tỉnh Thanh Hóa không ma túy", Công an tỉnh Thanh Hóa đã tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy.

Với quyết tâm làm trong sạch địa bàn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, huy động tối đa lực lượng, phương tiện; phối hợp chặt chẽ với Công an xã, phường đồng loạt ra quân tổng rà soát, xét nghiệm chất ma túy đối với các đối tượng liên quan, các trường hợp có biểu hiện nghi vấn, kiên quyết phát hiện, quản lý, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy ngay từ cơ sở.

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