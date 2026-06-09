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Trường Đại học Cửu Long khai giảng lớp đào tạo tiếng Việt khóa 2 tại Lào

Tin - ảnh: Văn Dô

(NLĐO) – Đến nay, Trường Đại học Cửu Long đã đào tạo và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho hơn 1.200 người nước ngoài.

Sáng 9-6, Trường Đại học Cửu Long tổ chức lễ khai giảng lớp đào tạo tiếng Việt khóa 2 năm 2026 tại Thủ đô Vientiane (Lào).

Đến dự buổi khai giảng, về phía đại biểu nước Lào, có ông Keovisouk Solaphom - Thứ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông; bà Sisouk Vongvichith, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào; ông Samlan Phanhkhavong, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào; ông Vongpheth Oudomlith, Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học giáo dục (Bộ Giáo dục và Thể thao); ông Lavanh Vongkhamsane, Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Thể thao; bà Thongmy Duansakda, Giám đốc Trung tâm Đào tạo tiếng Việt tại Thủ đô Vientiane...

Trường Đại học Cửu Long khai giảng lớp đào tạo tiếng Việt khóa 2 tại Lào - Ảnh 1.

Quang cảnh lễ khai giảng

Trường Đại học Cửu Long khai giảng lớp đào tạo tiếng Việt khóa 2 tại Lào - Ảnh 2.

Đại biểu tham dự lễ khai giảng

Trường Đại học Cửu Long khai giảng lớp đào tạo tiếng Việt khóa 2 tại Lào - Ảnh 3.

Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ phát biểu tại lễ khai giảng

Về phía đại biểu Việt Nam có ông Nguyễn Ngọc Thắng, Bí thư thứ Nhất, phụ trách lĩnh vực giáo dục, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Về phía Trường Đại học Cửu Long có Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; cùng lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ cho biết Trường Đại học Cửu Long thành lập vào năm 2000.

Trải qua hơn 26 năm xây dựng và phát triển, trường đã đào tạo và cấp bằng cho gần 50.000 cử nhân, kỹ sư, dược sĩ và hơn 1.500 thạc sĩ.

Hiện, có khoảng 300 lưu học sinh nước ngoài đang học tập tại trường; trong đó có 73 lưu học sinh Lào.

Năm nay, trường sẽ cấp 10 suất học bổng toàn phần cho Bộ Giáo dục và Thể thao Lào. Việc giảng dạy tiếng Việt tại địa phương sẽ góp phần giảm chi phí cho sinh viên Lào trước khi sang Việt Nam học tập.

Trường đã hợp tác với hơn 200 doanh nghiệp, tập đoàn, trường đại học lớn trên thế giới trong tổ chức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Trường Đại học Cửu Long hợp tác với Lào cách đây 10 năm. Trong khoảng thời gian ấy, nhà trường đã đào tạo và cấp bằng cho khoảng 300 lưu học sinh Lào. Sắp tới, nhà trường tập trung đầu tư cơ sở vật chất phục vụ tốt công tác đào tạo.

Trường Đại học Cửu Long khai giảng lớp đào tạo tiếng Việt khóa 2 tại Lào - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng phát biểu tại buổi lễ

Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long thông tin thêm rằng vào tháng 9-2025, Trường Đại học Cửu Long đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục (Bộ Giáo dục và Thể thao) thành lập Trung tâm Đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài tại Thủ đô Vientiane.

Trung tâm này giảng dạy tiếng Việt và cung cấp những kiến thức về văn hóa giúp cho lưu học sinh (đặc biệt là lưu học Lào) đủ điều kiện theo học các bậc học và hòa nhập với cuộc sống ở Việt Nam.

"Đến nay, trung tâm đã đào tạo gần 200 lưu học sinh. Đó là thành công lớn của trung tâm. Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đến lãnh đạo Bộ Giáo dục và Thể thao Lào đã quan tâm, tạo điều kiện để trung tâm hoạt động hiệu quả và đạt được thành công như hôm nay" – Nhà giáo ưu tú Lương Mình Cừ bày tỏ.

Trường Đại học Cửu Long khai giảng lớp đào tạo tiếng Việt khóa 2 tại Lào - Ảnh 5.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Lớp đào tạo tiếng Việt khóa 2 của Trung tâm Đào tạo tiếng Việt tại Viện Nghiên cứu khoa học giáo dục (Bộ Giáo dục - Thể thao Lào) có 79 học viên đăng ký học.

Các học viên sẽ tham gia học tập chương trình tiếng Việt tại trung tâm với các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Việt.

Sau khoảng thời gian học tập, Trường Đại học Cửu Long sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

Căn cứ kết quả thi, Trường Đại học Cửu Long sẽ cấp chứng chỉ tiếng Việt cho những thí sinh được đánh giá đạt yêu cầu. Qua đó sẽ giúp các lưu học sinh Lào có đủ năng lực tiếng Việt khi qua học các chuyên ngành tại Việt Nam, tìm hiểu được văn hoá, phong tục Việt Nam và tiết kiệm được thời gian và chi phí học tiếng Việt.

Lễ khai giảng lớp đào tạo tiếng Việt khóa 2 năm 2026 tại Thủ đô Vientiane là một trong những sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động của đoàn công tác lãnh đạo Trường Đại học Cửu Long tại nước Lào.

Hiện, Trường Đại học Cửu Long là 1 trong khoảng 20 cơ sở đào tạo tại Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tổ chức đào tạo, thi và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài theo khung năng lực 6 bậc.

Tính đến nay, trường đã đào tạo và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho hơn 1.200 người nước ngoài.

Thực hiện thỏa thuận và kế hoạch hợp tác giữa 2 chính phủ Việt Nam - Lào

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, ông Nguyễn Ngọc Thắng khẳng định Việt Nam - Lào có mối quan hệ đặc biệt. Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam coi trọng việc giúp đỡ Lào là nghĩa vụ xuất phát từ tấm lòng, là nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Trong đó, giáo dục luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu. Thực hiện thỏa thuận và kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa 2 chính phủ, 2 Bộ Giáo dục Việt Nam -Lào, Việt Nam tiếp tục cấp 1.300 học bổng cho cán bộ, học sinh, sinh viên Lào sang học đại học và sau đại học tại Việt Nam.

Trước tình hình đó, việc Trường Đại học Cửu Long tiếp tục mở khóa dạy tiếng Việt tại Thủ đô Vientiane lần này là sự chia sẻ thiết thực. Hy vọng các học viên tham gia lớp học có nền tảng tiếng Việt vững chắc, sẵn sàng học tập tại Việt Nam sau khi kết thúc khóa học.


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