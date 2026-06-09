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Sức khỏe

Từ 1-7, hóa đơn khám BHYT dưới 379.500 đồng được miễn phí ?

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)-Theo quy định mới, người bệnh được miễn hoàn toàn chi phí nếu hóa đơn mỗi lần khám BHYT dưới 379.500 đồng, kể từ ngày 1-7.

Anh Nguyễn Minh Hải (TPHCM) thắc mắc: "Nghe nói theo quy định mới, người bệnh được miễn hoàn toàn chi phí nếu hóa đơn mỗi lần khám BHYT dưới 379.500 đồng, kể từ ngày 1-7. Điều này có đúng không?".

Từ 1-7, hóa đơn khám BHYT dưới 379.500 đồng được miễn phí? - Ảnh 1.

Người dân TPHCM khám chữa bệnh BHYT

Luật sư ĐÀO QUANG HUY (Đoàn Luật sư TPHCM), trả lời: Từ ngày 1-7, mức lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng mỗi tháng. Theo đó, người tham gia BHYT được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh khi chi phí cho một lần khám thấp hơn 15% mức lương cơ sở, tương đương 379.500 đồng. Cơ chế này giúp hàng triệu người bệnh giảm bớt gánh nặng tài chính ngay tại tuyến cơ sở khi đi thăm khám các bệnh thông thường.

Theo Bộ Y tế, trường hợp hóa đơn khám BHYT trên 379.500 đồng sẽ được thanh toán theo quy định hiện hành, tức không được miễn phí mà bệnh nhân phải thực hiện đồng chi trả. Mức đồng chi trả phụ thuộc BHYT của bệnh nhân đang được hưởng 50% hay 80 hoặc 95% theo quy định (ví dụ khám chữa bệnh đúng tuyến, trái tuyến...).

Một điểm mới đáng chú ý khác là mở rộng quyền lợi đối với người bệnh tự đi khám chữa bệnh ngoại trú không đúng tuyến trong một số trường hợp. Theo đó, quỹ BHYT sẽ thanh toán 50% mức hưởng đối với người khám ngoại trú tại một số cơ sở y tế cấp cơ bản và cấp chuyên sâu được cơ quan có thẩm quyền xác định. Trước đây, nhiều trường hợp tương tự không được quỹ BHYT chi trả.

Cơ quan bảo hiểm cũng làm rõ quy trình hoàn trả tiền trực tiếp cho những tình huống đặc thù, như trường hợp người dân phải điều trị nội trú tại các bệnh viện chuyên sâu chưa ký hợp đồng bảo hiểm y tế hoặc chưa hoàn tất thủ tục hành chính.

Chính sách mới cũng mang lại lợi ích lớn cho những người tham gia BHYT liên tục từ 5 năm trở lên. Thông thường, người bệnh phải tự chi trả 20% hóa đơn viện phí đúng tuyến. Tuy nhiên, từ ngày 1-7, nếu tổng số tiền tự trả này cộng dồn trong năm vượt quá 15,18 triệu đồng, người bệnh sẽ được miễn hoàn toàn 20% đó cho các lần điều trị tiếp theo cho đến hết năm.

Đối với các ca bệnh nặng cần can thiệp kỹ thuật cao, quỹ bảo hiểm cũng nâng mức thanh toán tối đa cho thiết bị y tế lên 113,85 triệu đồng cho một lần thực hiện, tăng hơn 8,5 triệu đồng so với trước đây.


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