Từ cánh đồng hữu cơ đến thương hiệu OCOP vùng ven đô

Những ngày thu hoạch, trên các cánh đồng ST25 ở xã Hưng Long (TPHCM), không khí trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Trên những thửa ruộng vàng óng, máy gặt liên tục vận hành, nông dân tất bật thu hoạch vụ mùa mới. Điều khiến bà con phấn khởi không chỉ là năng suất ổn định mà còn bởi đầu ra đã được doanh nghiệp cam kết bao tiêu ngay từ đầu vụ.

Doanh nghiệp xuống đồng, nông dân yên tâm

Từ mô hình thí điểm ban đầu chỉ gần 6 ha với 7 hộ dân tham gia, đến nay vùng sản xuất lúa ST25 hữu cơ tại Hưng Long đã mở rộng lên hơn 200 ha, thu hút hàng trăm hộ nông dân tham gia theo từng mùa vụ. Đây được xem là một trong những mô hình sản xuất lúa chất lượng cao tiêu biểu của khu vực phía Nam TPHCM.

Ông Nguyễn Văn Hai, một trong những nông dân tham gia mô hình từ những ngày đầu, cho biết điều giúp bà con yên tâm gắn bó với cây lúa chính là sự ổn định của đầu ra. Toàn bộ sản lượng lúa hữu cơ được doanh nghiệp cam kết thu mua nên người dân không còn thấp thỏm trước cảnh được mùa mất giá như trước đây.

Ông Nguyễn Văn Hai chia sẻ, dù quy trình theo hướng hữu cơ, nhưng nhiều diện tích đạt từ 7 - 7,5 tấn/ha khiến bà con rất phấn khởi

Mô hình được triển khai theo hướng hữu cơ với sự đồng hành của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu ABZ. Người dân được hỗ trợ giống, vật tư đầu vào, hướng dẫn kỹ thuật và áp dụng quy trình canh tác sử dụng chế phẩm thủy phân enzyme kết hợp vitamin, hạn chế tối đa phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật.

Kết quả vượt kỳ vọng, ngay vụ hè thu đầu tiên, năng suất bình quân đạt từ 5 - 5,5 tấn/ha, một số diện tích đạt từ 7 - 7,5 tấn/ha. Nhiều hộ ghi nhận năng suất tăng so với phương thức canh tác trước đây, trong khi chất lượng đất được cải thiện rõ rệt, cây lúa khỏe hơn, khả năng chống chịu sâu bệnh và thời tiết bất lợi tốt hơn.

Nông dân Hưng Long tất bật thu hoạch vụ lúa chín

Ông Võ Văn Khôi, một hộ dân tham gia mô hình, cho hay sau thời gian chuyển sang sản xuất hữu cơ, đất ruộng trở nên tơi xốp hơn, ít bị chai cứng. Cây lúa phát triển khỏe, ít sâu bệnh nên chi phí sản xuất giảm đáng kể. Đây là yếu tố quan trọng giúp nhiều nông dân mạnh dạn thay đổi tập quán canh tác lâu năm.

Điểm khác biệt lớn nhất của mô hình không nằm ở giống lúa ST25 mà ở cách tổ chức sản xuất. Thay vì sản xuất nhỏ lẻ rồi tự tìm đầu ra, nông dân được kết nối với doanh nghiệp ngay từ đầu vụ. Công ty TNHH Xuất nhập khẩu ABZ không chỉ hỗ trợ kỹ thuật mà còn cam kết thu mua toàn bộ sản lượng sau thu hoạch. Trong một số vụ gần đây, giá lúa hữu cơ tại ruộng đạt hơn 12.000 đồng/kg, cao hơn đáng kể so với sản xuất thông thường. Liên kết sản xuất - tiêu thụ giữa nông dân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương tạo động lực phát triển nông nghiệp bền vững Sự liên kết giữa nông dân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương đã tạo nên chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây được xem là lời giải cho bài toán giữ nghề trồng lúa trong bối cảnh quỹ đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp bởi quá trình đô thị hóa. Nâng chất lượng, an toàn thực phẩm Không dừng lại ở việc sản xuất lúa hàng hóa, Hưng Long đã xây dựng thương hiệu gạo ST25 hữu cơ trở thành sản phẩm đặc trưng của địa phương. Việc hình thành vùng nguyên liệu tập trung, áp dụng quy trình sản xuất đồng nhất và có khả năng truy xuất nguồn gốc đang tạo nền tảng để nâng cao giá trị hạt gạo. Sau 3 năm triển khai mô hình cũng cho thấy hướng phát triển phù hợp, bảo vệ môi trường và mang lại sinh kế ổn định cho người dân. Mô hình cũng cho thấy hướng phát triển phù hợp với nông nghiệp đô thị TPHCM khi không chạy theo sản lượng mà tập trung vào chất lượng, an toàn thực phẩm và giá trị gia tăng. Thay vì bán lúa nguyên liệu với giá thấp, người nông dân đang tham gia vào chuỗi sản xuất có thương hiệu, có thị trường và có khả năng mở rộng giá trị sau thu hoạch. Một số đối tác từ Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc) đã tìm hiểu, theo dõi quy trình sản xuất và bày tỏ sự quan tâm đến việc tiêu thụ sản phẩm trong tương lai. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy hạt gạo ST25 hữu cơ của Hưng Long hoàn toàn có cơ hội tiếp cận những thị trường yêu cầu tiêu chuẩn cao. Những cánh đồng ST25 hữu cơ đang trở thành điểm sáng của nông nghiệp đô thị TPHCM. Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hưng Long, thành công của các vụ mùa vụ vừa qua là động lực để địa phương tiếp tục hỗ trợ người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, tăng cường liên kết sản xuất và tiêu thụ, hướng tới phát triển các hợp tác xã và tổ hợp tác hoạt động hiệu quả hơn. Không chỉ tạo sinh kế ổn định cho người nông dân, mô hình còn hình thành chuỗi liên kết từ đồng ruộng đến thị trường, từng bước xây dựng thương hiệu gạo ST25 hữu cơ trở thành sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương và là một trong những mô hình nông nghiệp đô thị tiêu biểu của TPHCM.