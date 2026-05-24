Thể thao

Tuyển Iran chuyển đại bản doanh World Cup 2026 sang Mexico

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - FIFA đã chấp thuận cho tuyển Iran chuyển địa điểm đóng quân từ Mỹ sang Mexico trước thềm World Cup 2026.

Đóng quân ở thành phố Tijuana

Theo hãng tin AP, LĐBĐ Iran (FFIRI) đã đạt thỏa thuận với LĐBĐ Thế giới (FIFA) về việc thay đổi đại bản doanh tại World Cup 2026. Cụ thể, đội tuyển Tây Á sẽ đóng quân ở thành phố Tijuana (Mexico) thay vì Khu liên hợp thể thao Kino của bang Arizona (Mỹ) như kế hoạch ban đầu.

Tuyển Iran chuyển đại bản doanh World Cup 2026 sang Mexico - Ảnh 1.

Trại huấn luyện của tuyển Iran ở World Cup 2026 được chuyển sang Mexico (Ảnh: AP)

Quyết định này xuất phát từ những lo ngại liên quan tới tình hình chiến sự căng thẳng tại Trung Đông cũng như các vấn đề an ninh đi kèm. Chủ tịch FFIRI Mehdi Taj phát biểu: "Tất cả các trại huấn luyện của các đội tuyển tham dự World Cup đều phải được FIFA phê duyệt. May mắn thay, sau buổi làm việc với các quan chức FIFA tại Istanbul và cuộc họp trực tuyến hôm qua (23-5) cùng Tổng thư ký FIFA, yêu cầu chuyển địa điểm tập huấn của Iran từ Mỹ sang Mexico đã được chấp thuận".

Ngoài yếu tố an ninh, địa điểm mới cũng mang lại lợi thế đáng kể cho "Team Melli". FFIRI nhấn mạnh việc chuyển địa điểm đóng quân góp phần đơn giản hóa thủ tục xin thị thực. Ông Taj cho biết đội tuyển Iran "thậm chí có thể đi lại giữa Mỹ và Mexico bằng các chuyến bay của Iran Air".

Bên cạnh đó, Tijuana nằm gần khu vực California, nơi Iran chơi 2 trận vòng bảng đầu tiên gặp New Zealand và Bỉ. Sau đó, đại diện Tây Á sẽ bay tới Seattle để đối đầu Ai Cập. Khoảng cách địa lý ngắn hơn giúp ban huấn luyện tối ưu lịch trình cho các cầu thủ Iran, hướng tới mục tiêu lần đầu vượt qua vòng bảng World Cup.

Bùng phát mạnh dịch Ebola

Ở một diễn biến liên quan, CHDC Congo đã bác bỏ yêu cầu từ chính phủ Mỹ về việc tự cách ly 21 ngày trước thềm World Cup 2026 bất chấp việc đội tuyển có thể bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ. Nguyên nhân là do quốc gia Trung Phi này đang đối diện sự bùng phát mạnh mẽ của dịch Ebola.

Tuyển Iran chuyển đại bản doanh World Cup 2026 sang Mexico - Ảnh 2.

CHDC Congo từ chối cách ly 21 ngày trước khi đến Mỹ dự World Cup 2026 (Ảnh: The Guardian)

Trước đó, Andrew Giuliani, giám đốc điều hành của Lực lượng đặc nhiệm Nhà Trắng về World Cup, xác nhận rằng CHDC Congo phải thực hiện cách ly trong 21 ngày trước khi đến Houston vào ngày 11-6. "Chúng tôi đã nói rõ với chính phủ Congo rằng họ sẽ không được phép nhập cảnh vào Mỹ nếu không tuân thủ quy trình cách ly. Chúng tôi không thể nói rõ hơn nữa" - ông Giuliani nhấn mạnh.

Tuy nhiên, phía CHDC Congo đã từ chối thay đổi kế hoạch chuẩn bị. Người phát ngôn của đội bóng châu Phi tiết lộ rằng các trận giao hữu trước giải đấu vẫn diễn ra bình thường. Điều này mâu thuẫn trực tiếp với yêu cầu của nước chủ nhà Mỹ vì những "chú báo" sẽ chạm trán Đan Mạch (ngày 4-6) và Chile (9-6) trong khoảng thời gian mà lẽ ra họ phải ở khu vực cách ly y tế.

Liên đoàn Bóng đá Congo (FECOFA) cho rằng toàn bộ 26 tuyển thủ CHDC Congo và ban huấn luyện đều đang tập huấn ở Bỉ và gần như không có nguy cơ lây nhiễm Ebola. Dù vậy, việc Tổ chức Y tế Thế giới nâng mức cảnh báo dịch bệnh lên mức "rất cao" khiến tình hình trở nên vô cùng phức tạp.

Nếu không đạt được thỏa thuận với Mỹ, quốc gia Trung Phi này có thể gặp rắc rối về thủ tục nhập cảnh và phải lỡ hẹn lần đầu dự World Cup sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi. Lúc đó, bảng K của Bồ Đào Nha, Colombia và Uzbekistan sẽ bị xáo trộn đáng kể.


