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Thể thao

U19 Việt Nam lỡ vé bán kết sau màn ngược dòng của Campuchia trước Úc

Quốc An

(NLĐO) - U19 Việt Nam đã không thể giành vé vào bán kết Giải U19 Đông Nam Á 2026 khi Campuchia giành lại 1 điểm từ Úc ở lượt cuối bảng C tối 9-6.

Trước đó, U19 Việt Nam nhận thất bại cay đắng 1-2 trước U19 Indonesia bởi quả phạt đền ở phút 90+2, qua đó khép lại vòng bảng A với vị trí nhì bảng và phải chờ kết quả các bảng còn lại để nuôi hy vọng đi tiếp.

Theo điều lệ giải, ba đội nhất bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất giành quyền vào bán kết. Khi so sánh các đội nhì, kết quả với đội cuối bảng không được tính. U19 Việt Nam có 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại +5 và chờ đợi những kết quả thuận lợi từ các bảng đấu khác.

Tuy nhiên, kịch bản bất lợi đã xảy ra. Sau khi U19 Thái Lan ngược dòng thắng U19 Malaysia 3-2 ở bảng B, đến lượt U19 Úc đánh rơi chiến thắng trước U19 Campuchia.

U19 Việt Nam lỡ vé bán kết sau màn ngược dòng của Campuchia trước Úc - Ảnh 1.

Ở trận đấu bảng C, U19 Úc khởi đầu thuận lợi khi dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp một nhờ các pha lập công của Marcus Neill và Nunes. Đội bóng xứ chuột túi còn tạo thêm nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không thể gia tăng cách biệt.

Sang hiệp hai, U19 Campuchia vùng lên mạnh mẽ. Sokea Kreng rút ngắn tỉ số xuống 1-2 ở phút 60 trước khi gây sức ép liên tục về phía khung thành Úc. Nỗ lực của đội bóng trẻ Campuchia được đền đáp ở phút 82 khi Marinucci lúng túng phản lưới nhà sau một tình huống phạt góc, giúp trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 2-2.

Kết quả này giúp U19 Campuchia giành vị trí nhất bảng C, trong khi U19 Úc trở thành đội nhì bảng có thành tích tốt hơn U19 Việt Nam.

Điều đó đồng nghĩa thầy trò HLV Ikeuchi chính thức bị loại ngay từ vòng bảng, khép lại hành trình tại Giải U19 Đông Nam Á 2026 đầy tiếc nuối.

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