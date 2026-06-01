Ukraine tung hàng trăm UAV tấn công hạ tầng dầu mỏ ở Nga

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công đường ống dẫn dầu, nhà máy lọc dầu và kho nhiên liệu ở Nga.

Chính quyền Nga và Ukraine cho biết các mục tiêu bị máy bay không người lái (UAV) của Ukraine nhắm tới hôm 31-5 bao gồm một trạm bơm đường ống dẫn dầu, một nhà máy lọc dầu và một kho nhiên liệu.

Đây được xem là chiến dịch leo thang các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng thường nằm sâu hàng trăm km bên trong lãnh thổ Nga.

Ukraine tung hàng trăm UAV tấn công hạ tầng dầu mỏ ở Nga - Ảnh 1.

Ukraine chuẩn bị UAV cho một cuộc tấn công vào Nga. Ảnh: AP

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, họ đã tấn công nhà máy lọc dầu Saratov trên sông Volga, gây ra một vụ hoả hoạn lớn. 

Thống đốc vùng Saratov Roman Busargin viết trên kênh Telegram rằng "cơ sở hạ tầng dân sự" đã bị hư hại trong cuộc tấn công nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận cuộc tấn công nhằm vào một nhà máy lọc dầu ở Saratov - Nga, cách tiền tuyến khoảng 700 km.

Kiev cũng tấn công trạm bơm Lazarevo ở vùng Kirov, phía Đông Bắc Moscow, cách lãnh thổ do Ukraine kiểm soát khoảng 1.300 km. Đây là nơi phục vụ đường ống dẫn dầu Surgut-Gorky-Polotsk, vận chuyển dầu của Nga từ Siberia đến Belarus.

Tại vùng Rostov, giáp với Donbas (miền Đông Ukraine), chính quyền thị trấn Matveyev Kurgan cho biết một đám cháy lớn đã bùng lên sau khi UAV tấn công một kho nhiên liệu. Ukraine đã xác nhận cuộc tấn công này.

Các thống đốc ở vùng Voronezh và Belgorod - đều giáp biên giới Ukraine - cũng báo cáo thiệt hại.

Tuy nhiên, không phải tất cả UAV đều đánh trúng mục tiêu. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố họ đã bắn hạ 216 UAV trong đêm.

Ngoài ra, Nga cáo buộc Ukraine tấn công một nhà kho tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia song bị Kiev phủ nhận.

Trong khi đó, không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 229 UAV trong đêm và 212 chiếc trong số này bị bắn hạ ở miền Bắc và Đông Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 31-5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chia sẻ rằng ông muốn tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình với Nga trước khi mùa đông đến.

Các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga đã bị đình trệ do Washington tập trung vào cuộc xung đột ở Iran.

Theo Tổng thống Zelensky và các quan chức Ukraine khác, bước tiến của quân đội Nga trên mặt đất đã chậm lại trong khi Kiev tăng cường chiến dịch tấn công tầm trung và tầm xa bên trong lãnh thổ Nga, chủ yếu nhắm vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Moscow.

"Mọi chuyện diễn ra từ tháng 12-2025, Nga bắt đầu mất thế chủ động trên chiến trường… Chúng tôi cần tìm một cách ngoại giao để ngồi lại và nói chuyện. Điều đó phụ thuộc vào áp lực lên Tổng thống Nga Vladimir Putin" - nhà lãnh đạo Ukraine nói với đài CBS News.


Mỹ "điều thêm quân đến Ba Lan", Nga phản ứng gay gắt

Mỹ "điều thêm quân đến Ba Lan", Nga phản ứng gay gắt

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần rồi công bố kế hoạch gửi thêm 5.000 binh sĩ đến Ba Lan.

Ông Donald Trump dội gáo nước lạnh lên đề xuất của Nga về uranium Iran

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump tuyên bố lượng uranium làm giàu của Tehran "sẽ bị phá hủy", có thể tại Mỹ, Iran hoặc "ở một địa điểm có thể chấp nhận khác".

Nga tiết lộ loạt mục tiêu mới ở thủ đô Kiev ở Ukraine

(NLĐO) - Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này sẽ nhắm mục tiêu vào các hầm trú ẩn được quân đội Ukraine sử dụng ở Kiev.

