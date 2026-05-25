Thể thao

V-League hấp dẫn ở chặng nước rút

Tường Phước

Kết quả vòng đấu thứ 24 V-League 2025-2026 khiến cục diện nhóm đua trụ hạng trở nên hết sức khó lường

CLB Đà Nẵng nhen nhóm lại hy vọng sau khi chiến thắng thuyết phục đội Hải Phòng, còn CLB Hoàng Anh Gia Lai và PVF-CAND rơi vào thế khó khi chỉ giành được 1 điểm ở lượt đấu này.

Kịch tính ở nhóm cuối

PVF-CAND có màn trình diễn kiên cường khi chạm trán Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) hôm 23-5. Dàn cầu thủ trẻ đầy nhiệt huyết của HLV Trần Tiến Đại chơi phòng ngự chặt chẽ, không chỉ xuất sắc đánh chặn thành công những đợt tấn công sắc bén của đối phương mà còn ghi bàn mở tỉ số trận đấu.

Nhưng sự "hụt hơi" ở khoảng thời gian cuối trận khiến PVF-CAND mắc lỗi trong khâu phòng ngự, dẫn đến việc bị Thể Công Viettel gỡ hòa 1-1 và đánh mất cơ hội thoát hiểm. Chỉ có 18 điểm sau 24 vòng đấu, PVF-CAND tiếp tục chôn chân ở đáy bảng xếp hạng và đối diện nguy cơ phải trở lại sân chơi Hạng nhất Quốc gia từ mùa sau.

Tạo khoảng cách lên đến 6 điểm so với đội chót bảng khi giải đấu chỉ còn 2 vòng cuối, CLB Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An là 2 cái tên tiếp theo tránh được nguy cơ rớt hạng trực tiếp. Trong khi đó, trận hòa 1-1 khi hành quân đến Thanh Hóa ở vòng 24 khiến CLB Hoàng Anh Gia Lai bị nhóm "đèn đỏ" rút ngắn khoảng cách điểm trên bảng xếp hạng.

Đội Hoàng Anh Gia Lai tạm đứng thứ 11 với 23 điểm, hơn CLB Đà Nẵng 3 điểm và PVF-CAND 5 điểm. Nếu trắng tay ở 2 vòng đấu cuối, đội bóng nhà bầu Đức có nguy cơ rớt hạng hoặc phải chơi trận play-off cuối mùa để tranh vé trụ hạng.

Kịch bản này hoàn toàn có thể diễn ra bởi CLB Hoàng Anh Gia Lai sẽ phải chạm trán Hà Nội FC ở vòng 25 và Becamex TP HCM ở vòng 26. Hai đối thủ sừng sỏ này đang rất "khát" điểm để hoàn thành mục tiêu mùa giải năm nay.

V-League hấp dẫn ở chặng nước rút - Ảnh 1.

CLB Hoàng Anh Gia Lai (quần trắng) thất thế trong cuộc đua trụ hạng (Ảnh: VPF)

Tốp 3 chưa ngã ngũ

Trận hòa khi tiếp đón đối thủ yếu hơn diễn ra trên sân nhà cũng khiến Thể Công Viettel chưa thể trở thành tân á quân giải đấu. Đoàn quân của HLV Popov có 50 điểm sau 24 vòng đấu, vẫn vững vị trí thứ 2 bảng xếp hạng và hơn nhóm bám đuổi đến 5 điểm.

Tuy nhiên, tấm vé tham dự đấu trường AFC Champions League II mùa sau sẽ khó thoát khỏi tay đội bóng áo lính. Chỉ cần thêm 1 trận thắng, Thể Công Viettel sẽ chính thức giành ngôi á quân V-League 2025-2026. Đây là nhiệm vụ không khó đối với thầy trò ông Popov, trong bối cảnh họ sẽ so tài với 2 đối thủ đã hết động lực thi đấu, lần lượt là CLB Công an TP HCM (đã trụ hạng thành công) và CLB Công an Hà Nội (tân vương V-League).

Trong khi đó, CLB Ninh Bình đánh rơi chiến thắng ở phút 90+5, khiến tham vọng đua tranh ngôi á quân bị ảnh hưởng nặng nề. Không chỉ mất cơ hội rút ngắn khoảng cách điểm với Thể Công Viettel, đội bóng cố đô Hoa Lư còn bộc lộ phong độ thi đấu thiếu ổn định ở giai đoạn lượt về của mùa giải, nhất là hiệu suất thi đấu ở hàng thủ giảm sút rõ rệt.

Kể từ vòng đấu thứ 13 đến nay, CLB Ninh Bình chỉ vỏn vẹn một lần giữ sạch lưới, nhận 15 bàn thua, giành 5 chiến thắng. Ban huấn luyện liên tục thay "tướng", triết lý thi đấu thay đổi chóng vánh là nguyên nhân khiến Ninh Bình FC không thể tạo nên bản sắc thi đấu, vấp váp trong việc triển khai đấu pháp chiến thuật.

Vị trí thứ 3 chung cuộc sẽ là mục tiêu phù hợp nhất của Hoàng Đức và đồng đội ở V-League mùa này. Hai vòng đấu cuối, họ sẽ lần lượt chạm trán CLB Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Đây là cơ hội để Ninh Bình FC tích điểm tối đa, cải thiện vị thứ trên bảng xếp hạng.


Công Phượng lại tỏa sáng từ băng ghế dự bị, Đồng Nai tiến gần chức vô địch

(NLĐO) - Ở vòng 20 Giải Hạng nhất 2025-2026, Công Phượng lại tỏa sáng từ băng ghế dự bị với bàn thắng duy nhất, giúp Đồng Nai tiến gần hơn đến chức vô địch.

"Người nhện" U23 Việt Nam giúp Sông Lam Nghệ An trụ hạng V-League

(NLĐO) - Giành chiến thắng sít sao 1-0 trước chủ nhà Becamex TP HCM ở vòng 24 V-League 2025-2026 tối 24-5, CLB Sông Lam Nghệ An chính thức trụ hạng thành công

Hoàng Hên ghi bàn và kiến tạo giúp Hà Nội FC trở lại Top 3 V-League

(NLĐO) - Đánh bại Thép Xanh Nam Định với tỉ số 2-1 trên sân nhà tối 24-5, Hà Nội FC có 45 điểm, trở lại vị trí thứ 3 bảng xếp hạng V-League sau 24 vòng đấu

