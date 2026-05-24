Ngày 24-5, tại Ninh Bình, Tổng LĐLĐ Việt Nam giao LĐLĐ tỉnh Ninh Bình phối hợp Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận; Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá, tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Không khói thuốc lá và Ngày Thế giới Không thuốc lá năm 2026, với chủ đề "Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo - Hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá".

Các đại biểu dự lễ mít tinh

Dự lễ mít tinh có ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; bà Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và 500 đoàn viên, công nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Đây là sự kiện trong chuỗi các hoạt động thường niên do Bộ Y tế và Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp triển khai, nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, người lao động về tác hại của thuốc lá, đồng thời lan tỏa xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc.

Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại Lễ mít tinh, ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết những năm qua, các cấp công đoàn đã phối hợp với ngành Y tế, doanh nghiệp và địa phương triển khai hiệu quả nhiều mô hình "Cơ quan không khói thuốc", "Nhà máy không khói thuốc", "Nơi làm việc xanh - sạch - an toàn", góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đoàn viên, người lao động về tác hại của thuốc lá. Các hoạt động tuyên truyền đã từng bước hình thành lối sống lành mạnh, cải thiện môi trường lao động và chất lượng cuộc sống cho người lao động.

Tuy nhiên, sự gia tăng của các sản phẩm nicotine thế hệ mới đang đặt ra nhiều thách thức, nhất là khi một bộ phận lao động trẻ vẫn xem thuốc lá điện tử là xu hướng hiện đại mà chưa nhận thức đầy đủ những nguy cơ đối với sức khỏe và tương lai của bản thân.

Các đại biểu dự lễ mít tinh

Trước thực tế đó, tổ chức Công đoàn cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong phòng, chống tác hại của thuốc lá; đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số, xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc, tăng cường hỗ trợ cai nghiện và lan tỏa lối sống lành mạnh trong đoàn viên, người lao động.

Nhờ đó, đến nay, hơn 87% công đoàn cơ sở trên cả nước đã triển khai xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc; trên 1 triệu đoàn viên, người lao động đã giảm hoặc từ bỏ thuốc lá.

Những kết quả này cho thấy sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành vi và trách nhiệm của đoàn viên, người lao động trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Ông Nguyễn Hải Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình, phát biểu hưởng ứng lễ mít tinh

Ông Nguyễn Xuân Hùng nhấn mạnh: Một môi trường không khói thuốc không chỉ giúp giảm bệnh tật, tiết kiệm chi phí y tế hay nâng cao năng suất lao động.

Thông qua lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Không thuốc lá năm 2026, Tổng LĐLĐ Việt Nam kêu gọi các cấp công đoàn, đoàn viên và người lao động tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và các sản phẩm nicotine thế hệ mới; xây dựng môi trường lao động xanh - sạch - không khói thuốc; hỗ trợ người lao động cai nghiện thuốc lá; đồng thời lan tỏa lối sống lành mạnh, văn minh vì sức khỏe cộng đồng.

Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn



Bà Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình, trao quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Ông Nguyễn Hải Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình, trao quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn



Lễ mít tinh không chỉ là hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức xã hội mà còn thể hiện quyết tâm của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong việc bảo vệ sức khỏe người lao động, bảo vệ thế hệ trẻ trước nguy cơ nghiện nicotine và góp phần xây dựng môi trường lao động an toàn, văn minh.