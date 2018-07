Gặp rắc rối vì "miệt thị béo phì"

28/07/2018 03:00

Khi bộ phim "Insatiable" (tạm dịch: Vô độ) của Netflix vừa được nhá hàng bằng trailer một ngày trước, khán giả điện ảnh đã vô cùng phẫn nộ khi bộ phim nói về câu chuyện một cô nàng bị sỉ nhục vì quá béo và hành trình trả thù của cô ấy, sau khi nhan sắc được cải thiện.



Cô nàng Fatty Patty (do ngôi sao Debby Ryan thủ vai), mỗi lần đến trường đều bị bạn bè nhạo báng vì thân hình quá khổ của mình. Một mùa hè nọ, Patty đã giảm cân bằng việc đeo niềng răng và từ một Patty béo phì, khi quay lại trường, cô nàng đã có diện mạo hoàn toàn mới, trở thành một Patty nóng bỏng, quyến rũ. Tuy nhiên, đằng sau việc giảm cân này, Patty còn mang trong mình dự định báo thù những bạn bè đã từng xúc phạm cô trong quá khứ.

Khán giả cho rằng bộ phim cổ xúy cho hiện tượng Fat-shaming (miệt thị béo phì) và yêu cầu ngừng chiếu, thậm chí họ còn viết hẳn một lá đơn với hơn 112.000 chữ ký trên trang Change.org pettion để phản đối bộ phim này được phát sóng. Florence Given, người đại diện lá đơn này cho hay đã từ rất lâu, phụ nữ và các bạn gái tuổi teen đã bị tiêm nhiễm những khái niệm sai lệch rằng nếu muốn trở nên nổi tiếng, được nhiều bạn bè yêu quý, được các chàng trai để mắt tới và trở thành một người có giá trị trong xã hội thì bạn bắt buộc phải gầy. "Sự độc hại của bộ phim này to lớn hơn những gì họ tưởng tượng. Đây không phải là trường hợp cá biệt, hầu như mỗi phụ nữ đều phải đối mặt với vấn đề này trong cuộc sống của mình khi giá trị cơ thể họ bị đặt lên bàn cân như những vật thể đo lường sự thèm muốn, khao khát của cánh đàn ông…" - cô Florence Given viết trong đơn của mình.

Poster phim "Insatiable"

Nhiều ý kiến biểu lộ đồng thuận và cho rằng những bộ phim như "Insatiable" chỉ khiến cuộc sống của mọi người trở nên phức tạp, tạo nên trầm cảm, xu hướng tự tử và áp đặt những suy nghĩ tiêu cực.

Nhà sản xuất vẫn chưa phản hồi về sự chỉ trích của công chúng nhưng nữ diễn viên chính trong phim, ngôi sao Debby Ryan, cũng đã lên tiếng: "Tôi rất phấn khích khi được đảm nhận vai diễn trong phim "Insatiable" bởi đây là bộ phim giải quyết những vấn đề xã hội bằng cách nhìn châm biếm và hài hước".

Với tình trạng "ném đá" dữ dội hiện tại, hành trình ra mắt của "Insatiable" thật không dễ dàng. Dường như, khán giả yêu điện ảnh đang khiến cho sự việc trở nên nghiêm trọng hơn bởi niềm tin họ đặt vào những bộ phim. Khán giả điện ảnh Âu Mỹ kỳ vọng vào tính định hướng, giáo dục của điện ảnh, kể cả khi nó thuần túy mang mục đích giải trí. Việc áp đặt quan điểm chính trị, xã hội vào một tác phẩm giải trí đôi khi tạo nên bi kịch.





Thụy Vũ