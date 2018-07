Sao nữ đang thất thế

24/07/2018 22:19

Theo đó, năm 2018, giọng ca nam dường như thống trị hoàn toàn các vị trí đầu. Chỉ duy nhất giọng ca nữ có mặt trong tốp 10 là Lady Gaga, với vị trí thứ 6. Tổng thu nhập của cô là 29,7 triệu USD, trong đó phần lớn là doanh thu từ chuyến lưu diễn mang tên "Joanne World Tour" (26,5 triệu USD), số còn lại là thu nhập từ lượt stream và lượng album tiêu thụ được.



Giọng ca nữ duy nhất trong tốp 10 là Lady Gaga

Danh sách tốp 10 nghệ sĩ có thu nhập từ âm nhạc cao nhất thế giới nửa đầu 2018 gồm có ban nhạc U2 (54,4 triệu USD), Garth Brooks (52,2 triệu USD), nhóm nhạc Metallica (43,2 triệu USD), Bruno Mars (40,7 triệu USD), Ed Sheeran (31,3 triệu USD), Billy Joel (29,2 triệu USD), Guns N’ Roses (27,8 triệu USD), Roger Waters (27,2 triệu USD) và nhóm Coldplay (26,5 triệu USD). Danh sách thu nhập này thể hiện khá rõ thể loại âm nhạc nào đang được yêu thích nhất hiện nay trên thị trường âm nhạc. Đó chính là lý do nhiều ý kiến cho rằng các giọng ca giai nhân đang thất thế trên thị trường âm nhạc.

Những cái tên như Taylor Swift hay Beyoncé cũng có các tour diễn kéo dài với lượng vé tiêu thụ thuộc dạng "khủng" nhưng không có vị trí trong tốp 10 những nghệ sĩ giỏi kiếm tiền nhất vì các chuyến lưu diễn của họ vẫn còn tiếp diễn, chưa được thống kê vào thời điểm này. Tuy nhiên, điều không thể phủ nhận, trong năm qua, sức ảnh hưởng của các giọng ca nữ, đặc biệt dòng nhac pop, đang dần yếu thế là sự thật. Minh chứng là danh sách đề cử giải thưởng VMA MTV (Video Music Awards) 2018, giải thưởng tôn vinh các MV xuất sắc hằng năm của MTV, vừa mới công bố. Giọng ca rapper Cardi B dẫn đầu với 10 đề cử; cặp vợ chồng Beyoncé và Jay Z nhận 8 đề cử; Childish Gambino và Drake, mỗi người 7 đề cử. Camila Cabello và Ariana Grande đều cùng nắm giữ 5 đề cử.

Dù khá ồn ào nhưng MV "Look what you made me do" của Taylor Swift lại không được đề cử ở hạng mục quan trọng nhất đó là Video của năm, trong khi MV này vẫn đang nắm giữ kỷ lục là video ca nhạc được xem nhiều nhất trong 24 giờ trên YouTube với 43,2 triệu lượt xem. MV này chỉ có 3 đề cử: Đạo diễn nghệ thuật hay nhất, Hiệu ứng hình ảnh đẹp nhất và Biên tập hay nhất. Đáng chú ý trong danh sách đề cử của giải năm nay là giọng ca Noah Cyrus - cô em gái xinh đẹp của Miley Cyrus - có mặt ở hạng mục Nghệ sĩ đột phá của năm. Hai single "Make me (cry)" và "Almost famous" của cô đều lọt vào các bảng xếp hạng.





Thụy Vũ