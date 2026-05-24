Bạn đọc

Vắng mặt sau khi đỗ ô tô sai quy định: Cẩu xe về bãi tạm giữ

Anh Vũ

(NLĐO) - Lực lượng CSGT TPHCM cho biết sẽ xử lý các ô tô dừng, đỗ sai quy định, chiếm dụng lòng đường vỉa hè.

Ngày 24-5, đại diện Đội CSGT Hàng Xanh (Phòng CSGT, Công an TPHCM) cho biết đã xử phạt 2.293 ô tô dừng, đỗ sai quy định, chiếm dụng lòng đường vỉa hè từ đầu năm đến nay trên nhiều địa  bàn.

Ô tô dừng đỗ sai quy định trước chung cư trên đường Nguyễn Xí.

Lực lượng CSGT cho hay các tuyến đường trong khu dân cư, trước cổng trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, chợ dân sinh hay các khu chung cư,… ô tô dừng, đỗ sai quy định nhiều.

Không ít trường hợp dừng, đỗ sai quy định tại các khu vực giao lộ, đoạn đường cong, nơi có biển cấm dừng, cấm đỗ hoặc chắn lối ra vào của hộ dân, gây bức xúc cho người dân.

Trước tình hình đó, Đội CSGT Hàng Xanh tăng cường bố trí các tổ tuần tra lưu động tại "điểm nóng" về ùn tắc và dừng đỗ sai quy định.

Khi phát hiện vi phạm, lực lượng CSGT tiến hành lập biên bản xử lý. Đối với trường hợp tài xế cố tình vắng mặt, gây cản trở giao thông nghiêm trọng, lực lượng chức năng sẽ sử dụng xe cẩu chuyên dụng để niêm phong và di dời phương tiện về bãi tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh phạt trực tiếp, CSGT cũng tăng cường ghi hình xử lý phạt nguội. Đây được xem là giải pháp hiệu quả, khách quan và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông.

Ô tô dừng đỗ cản trở giao thông gây bức xúc cho người dân.

Bên cạnh phạt trực tiếp, cảnh sát cũng phạt nguội.

CSGT TPHCM tịch thu 185 xe ba bánh tự chế, không rõ nguồn gốc

