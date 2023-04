Vào đầu tháng 4 năm nay, với xu hướng phát triển mạnh mẽ của ngành vật liệu nội thất trong khu vực cũng như toàn cầu, Gỗ An Cường đã tung ra thị trường hàng loạt sản phẩm mới với chất lượng bền-đẹp, thi công nhanh và giá thành hợp lý. Đồng thời sẽ tạo sự khác biệt và nhiều trải nghiệm mới đến với khách hàng cũng như đáp ứng nhu cầu của thị trường.



Tiêu biểu với các dòng sản phẩm như: tấm Wall và Ceiling Panel: tấm trang trí nội thất cho trần và vách; tấm Lamri Panel: tấm Lamri trang trí ốp tường; tấm Acoustic Panel: đây là tấm trang trí làm đẹp không gian nội thất.

Tấm Wall & Ceiling giúp choviệctrang trí trần&váchđược thi công nhanh,giá thành hợp lý

Tấm Lamri trang trí ốp tườngnhằmtạo điểm nhấn sang trọng cho từng không gian nội thất

Tấm trang trí Acoustic làm đẹp không gian nội thất, thi công nhanh, bền-đẹp và giá thành hợp lý

Và đ ặc biệt , Gỗ An Cường cũng vừa tung ra hàng loạt các dòng vật liệu decor mới như: Laminate Digital & Sky Lux Acrylic – dòng cao cấp nhất mang hiệu ứng bóng sâu , sang trọng , hiện đại, có hiệu ứng như đàn Piano, chắc chắn sẽ nâng tầm cho toàn bộ không gian nội thất của quý khách. ( H iện nay, An Cường có dòng tiêu chuẩn và dòng cao cấp, đây là dòng cao cấp nhất An Cường đưa ra thị trường) .



Sky Lux Acrylic–dòng sản phẩm bóng gương cao cấp nhất có hiệu ứng Piano Gloss

Tấm Laminate Digital nhằm đáp ứng nhiều phong cách thiết kế nội thất đặc biệt

K hách hàng là người tiêu dùng đến tìm hiểu sản phẩm Gỗ An Cường để hoàn thiện nội thất nhà ở sẽ được nhân viên tư vấn về việc sử dụng và phối màu vật liệu, cách sử dụng vật liệu và phụ kiện nội thất đúng cách, các giải pháp cũng như công năng cho từng không gian sống.

Hơn thế nữa, trong thời điểm này quý k hách h àng đến tham quan showroom An Cường trên toàn quốc còn nhận được v oucher mua hàng và hàng loạt ưu đãi giảm giá cùng nhiều quà tặng lên đến 16 triệu đồng từ thương hiệu thiết bị bếp Malloca, nội thất r ờ i AConcept, phụ kiện hoàn thiện nội thất Hettich & Imundex - đây là những thương hiệu trong hệ sinh thái của Gỗ An Cường.

An Cường hy vọng việc tung ra hàng loạt các sản phẩm vật liệu và giải pháp mới có độ bền cao, dễ thi công lắp đặt và giá thành hợp lý sẽ giúp quý khách h àng có nhiều lưạ chọn hơn cũng như tìm được giải pháp nội thất phù hợp cho không gian sống của mình.

Hãy đến trải nghiệm các dòng sản phẩm mới tại hệ thống showroom An Cường trên toàn quốc cũng như sở hữu ngay hàng loạt ưu đãi bất ngờ từ thương hiệu bếp Malloca, nội thất rời AConcept và phụ kiện hoàn thiện nội thất Hettich & Imundex.

https://ancuong.com/vi/showroom.html