Diễn đàn đã mang đến cho hơn 200 khách tham dự là các Nhà thiết kế, Kiến trúc sư, chuyên gia phát triển bất động sản, các nhà quản lý du lịch …cái nhìn toàn cảnh về thị trường du lịch-nghỉ dưỡng và xu hướng mới trong thiết kế nội thất ngành du lịch-nghỉ dưỡng hậu Covid-19, nhằm hướng tới một lối sống bền vững, đúng chất "Design For Life".



Sự kiện cùng sự góp mặt của tám diễn giả khách mời là các chuyên gia hàng đầu trong ngành thiết kế, quản lý, phát triển dự án bất động sản nghỉ dưỡng… đã mang đến những chia sẻ gần gũi và hữu ích về thực trạng cũng như các xu hướng trong quản lý, phát triển và thiết kế nội thất ngành khu lịch nghỉ dưỡng.

Sau đại dịch được đánh giá là khoảng thời gian khó khăn nhưng ẩn chứa nhiều cơ hội các doanh nghiệp chuyển mình trong thời gian tới. Cô Naomi Thuỷ Nguyễn đến từ YC Interior nhận định: "Ngày nay, để hình thành quan điểm về hospitality thì không dừng ở chỗ là chúng ta nghĩ đến các trường phái như trước đây nữa mà chúng ta phải ưu tiên hàng đầu đó là an toàn và sức khỏe. Từ chuyện an toàn và sức khỏe đó chúng ta phải nghĩ có khi là trong thập niên này sẽ có một xu hướng mới. Trước đây chúng ta đeo đuổi và ngày nay chúng ta vẫn tiếp tục theo đuổi sạch và xanh. Nhưng ngày nay sạch và xanh phải kèm theo an toàn cho sức khỏe nữa. Các nhà thiết kế cần lưu tâm đến tất cả những gì liên quan đến yếu tố tác động đến con người khi sử dụng vào trong không gian, những chất hóa học, thiết bị sử dụng, cả thức ăn thức uống, tất cả mọi thứ. Vì khách hàng ngày nay tìm đến sự an toàn".

Qua chia sẻ, góc nhìn của mỗi diễn giả đến với Design Voice 1 đã mang đến những mảnh ghép tạo nên bức tranh toàn cảnh về thiết kế nội thất ngành du lịch nghỉ dưỡng trong thời gian tới. Điều đó góp phần hỗ trợ các các cá nhân, doanh nghiệp có một định hướng riêng của mình trong tương lai.

Hãy cùng chờ đón và tham gia các sự kiện tiếp theo của VDAS | VMARK.