Theo đó, Phú Yên sẽ tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 4 mỏ đất san lấp, 7 mỏ đá vật liệu xây dựng, 8 mỏ cát xây dựng trong năm 2023.

Theo đó, 2 mỏ đất san lấp tại thị xã Đông Hòa gồm mỏ đất Hóc Cua, Nam Bình 1 (Bàn Nham Nam), phường Hòa Xuân Tây có diện tích 20 ha, tài nguyên dự báo 2 triệu m³, giá khởi điểm hơn 3,97 tỷ đồng; mỏ đất Núi Cây Tra, thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân Đông có diện tích 11,458 ha, tài nguyên dự báo 1 triệu m³, giá khởi điểm hơn 1,985 tỷ đồng.

2 mỏ đất san lấp khác gồm mỏ đất thôn Nguyên Trang, xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa có diện tích 8,2 ha, tài nguyên dự báo 1 triệu m³, giá khởi điểm hơn 1,88 tỷ đồng; mỏ đất thôn Đồng Môn, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An có diện tích 11,24 ha, tài nguyên dự báo 1,5 triệu m³, giá khởi điểm hơn 2,977 tỷ đồng.

4 mỏ cát xây dựng tại huyện Đồng Xuân gồm mỏ cát thôn Phước Huệ 2, xã Xuân Quang 2 có diện tích 5 ha, tài nguyên dự báo 125.000 m³, giá khởi điểm hơn 1,395 tỷ đồng; mỏ cát thôn Long Thạch, xã Xuân Long có diện tích 2,14 ha, tài nguyên dự báo 50.000 m³, giá khởi điểm hơn 558 triệu đồng; mỏ cát khu phố Long An, thị trấn La Hai có diện tích 5,4 ha, tài nguyên dự báo 130.000 m³, giá khởi điểm hơn 1,451 tỷ đồng; mỏ cát thôn Tân Long, xã Xuân Sơn Nam có diện tích 13,7 ha, tài nguyên dự báo 350.000 m³, giá khởi điểm hơn 3,9 tỷ đồng.

Ngoài ra còn có mỏ cát thôn Chí Thán, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh có diện tích 8 ha, tài nguyên dự báo 200.000 m³, giá khởi điểm hơn 2,2 tỷ đồng; mỏ cát khu phố Tây Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa có diện tích 4,5 ha, tài nguyên dự báo 120.000 m³, giá khởi điểm hơn 1,3 tỷ đồng; mỏ cát thôn Phú Sen, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa có diện tích 10,05 ha, tài nguyên dự báo 250.000 m³, giá khởi điểm hơn 2,79 tỷ đồng; mỏ cát thôn Hội Tín, xã An Thạch, huyện Tuy An có diện tích 5,1 ha, tài nguyên dự báo 125.000 m³, giá khởi điểm hơn 1,4 tỷ đồng.

Tỉnh Phú Yên cũng tiến hành đấu giá đối với 7 mỏ đá làm vật liệu xây dựng gồm 2 mỏ đá chẻ Bàn Nham Nam, phường Hòa Xuân Tây, thị xã Đông Hòa; mỏ đá thôn Tân An, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa; mỏ đá xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa; huyện Tuy An có mỏ đá thôn Phú Thạnh, xã An Chấn (rộng 17 ha, tài nguyên dự báo 3,5 triệu m³, giá khởi điểm hơn 13 tỷ đồng) và Dốc Súc, xã An Mỹ; mỏ đá thôn Lãnh Trường, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân. 7 mỏ đá này có diện tích hơn 65 ha, tài nguyên dự báo 8,4 triệu m³.

Thời gian tiến hành đấu giá đối với các 19 mỏ khoáng sản trên là trong năm 2023.