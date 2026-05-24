HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Vì sao WHO đánh giá nguy cơ Ebola vào Việt Nam ở mức thấp?

D.Thu - Khánh Phương

(NLĐO) - Tổ chức Y tế thế giới đánh giá nguy cơ Ebola xâm nhập Việt Nam ở mức thấp, đồng thời khuyến nghị chưa áp dụng hạn chế đi lại và thương mại.

Liên quan đến tuyên bố của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế (PHEIC) đối với đợt bùng phát bệnh do virus Bundibugyo (BVD) tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda, WHO cho rằng diễn biến dịch phản ánh mức độ nguy cơ nghiêm trọng và cần có sự phối hợp ứng phó quốc tế.

img

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt cho người dân để phát hiện các ca nhiễm virus Ebola tại Goma, CHDC Congo. Ảnh: TTXVN

BVD là một chủng virus Ebola hiếm gặp, hiện chưa có vắc-xin hoặc thuốc, phương pháp điều trị được cấp phép, khiến việc kiểm soát khó khăn hơn so với các đợt bùng phát do chủng Zaire trước đây. Theo WHO, tính đến ngày 21-5, hai quốc gia đã ghi nhận 85 ca mắc xác định và 10 ca tử vong.

Riêng tại Cộng hòa Dân chủ Congo, ghi nhận 746 ca nghi mắc và 176 ca tử vong nghi do mắc bệnh, trong đó có nhân viên y tế. WHO nhận định quy mô thực sự của đợt bùng phát nhiều khả năng lớn hơn do việc phát hiện chậm trễ và các hoạt động điều tra dịch vẫn đang được tiến hành.

Tiến sĩ Angela Pratt, Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam nhấn mạnh, hiện tại, WHO đánh giá nguy cơ lây lan của dịch bệnh ở mức độ rất cao ở cấp quốc gia (tại CHDC Congo và Uganda), ở mức cao ở khu vực châu Phi (do đã có các ca bệnh tại đô thị, mức độ di biến động dân cư, tình hình bất ổn và những hạn chế của hệ thống y tế) và ở mức thấp đối với toàn cầu, bao gồm cả Việt Nam. Theo WHO, dịch bệnh hiện chưa phải tình trạng khẩn cấp đại dịch.

Theo bà Angela Pratt, các trọng tâm ứng phó hiện nay gồm tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, truy vết, phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn; mở rộng năng lực cách ly, điều trị; đồng thời tăng cường phối hợp xuyên biên giới giữa các quốc gia bị ảnh hưởng và các đối tác.

WHO cũng ghi nhận sự chủ động của Bộ Y tế Việt Nam trong công tác chuẩn bị hệ thống và năng lực ứng phó với Ebola.

Các nội dung hỗ trợ gồm hướng dẫn kỹ thuật mới nhất của WHO về giám sát, truy vết, xét nghiệm, quản lý lâm sàng, phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn, truyền thông nguy cơ, huy động cộng đồng, kiểm soát đi lại tại cửa khẩu và các biện pháp ứng phó y tế.

WHO cũng khuyến nghị các quốc gia thành viên không áp dụng hạn chế đi lại và thương mại theo khuyến nghị tạm thời của Ủy ban khẩn cấp.

img

Tiến sĩ Angela Pratt đánh giá cao sự chủ động của Việt Nam trong chuẩn bị ứng phó nguy cơ Ebola. Ảnh: Phạm Hằng

Theo bà Angela Pratt, WHO đang phối hợp với Bộ Y tế rà soát, cập nhật các hướng dẫn kỹ thuật về bệnh do virus Ebola được xây dựng từ năm 2014, đồng thời hỗ trợ Việt Nam thực hiện đánh giá nguy cơ nhanh nhằm định hướng các biện pháp chuẩn bị và ứng phó phù hợp thực tế.

"Mặc dù WHO đánh giá nguy cơ lây lan toàn cầu, bao gồm vào Việt Nam, ở mức thấp, việc thực hiện đánh giá nguy cơ nhanh trong nước với sự tham gia của các bên liên quan sẽ giúp đưa ra các biện pháp phòng ngừa và ứng phó dựa trên bằng chứng"- bà Angela Pratt nói.

WHO cũng hỗ trợ xây dựng kế hoạch tập huấn về giám sát, phòng chống dịch, chẩn đoán, điều trị và kiểm soát nhiễm khuẩn. 

Đại diện WHO tại Việt Nam đánh giá cao sự chủ động của ngành y tế và Chính phủ Việt Nam trong chuẩn bị năng lực ứng phó Ebola, đặc biệt ở công tác chia sẻ thông tin và truyền thông nguy cơ.

Việt Nam sắp có sinh phẩm xét nghiệm đặc hiệu virus Ebola

Bộ Y tế cho biết Ebola là bệnh truyền nhiễm nhóm A đặc biệt nguy hiểm, có thể lây từ động vật sang người và lây giữa người với người qua tiếp xúc với máu, dịch cơ thể hoặc vật dụng nhiễm mầm bệnh. Việt Nam hiện chưa ghi nhận ca mắc Ebola.

Theo Bộ Y tế, nguy cơ dịch xâm nhập được đánh giá chưa cao, song không loại trừ khả năng xuất hiện ca bệnh từ người nhập cảnh vùng dịch. Bộ Y tế yêu cầu tăng cường giám sát tại cửa khẩu, chuẩn bị sẵn sàng đội phản ứng nhanh và kịch bản ứng phó.

Hiện Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur TPHCM đã có khả năng xét nghiệm Ebola bằng Realtime PCR và giải trình tự gene trong điều kiện an toàn sinh học cấp III. Sinh phẩm chẩn đoán đặc hiệu đang được đặt mua theo hướng dẫn của WHO và dự kiến về Việt Nam trong 7-10 ngày tới.

Tin liên quan

4 điểm bất thường của đợt dịch Ebola khiến 131 người tử vong

4 điểm bất thường của đợt dịch Ebola khiến 131 người tử vong

(NLĐO) - Bộ Y tế nhận định nguy cơ Ebola xâm nhập Việt Nam ở mức thấp, nhưng không loại trừ khả năng xuất hiện ca bệnh từ vùng dịch Congo, Uganda.

TPHCM tăng cường giám sát cửa khẩu, chủ động phòng nguy cơ dịch bệnh Ebola xâm nhập

(NLĐO) - Ngành y tế phối hợp lực lượng hàng không, hàng hải và kiểm dịch y tế quốc tế để phát hiện sớm ca nghi ngờ...

WHO nâng mức cảnh báo dịch Ebola lên khẩn cấp, Bộ Y tế lên tiếng

(NLĐO) - Bộ Y tế thông tin về dịch Ebola sau khi WHO tuyên bố đợt bùng phát tại Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế.

Tổ chức Y tế thế giới thuốc điều trị Ebola bệnh Ebola Việt Nam dấu hiệu Ebola ca mắc Ebola
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo