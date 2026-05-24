Vì sao WHO đánh giá nguy cơ Ebola vào Việt Nam ở mức thấp?

Liên quan đến tuyên bố của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế (PHEIC) đối với đợt bùng phát bệnh do virus Bundibugyo (BVD) tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda, WHO cho rằng diễn biến dịch phản ánh mức độ nguy cơ nghiêm trọng và cần có sự phối hợp ứng phó quốc tế.

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt cho người dân để phát hiện các ca nhiễm virus Ebola tại Goma, CHDC Congo. Ảnh: TTXVN

BVD là một chủng virus Ebola hiếm gặp, hiện chưa có vắc-xin hoặc thuốc, phương pháp điều trị được cấp phép, khiến việc kiểm soát khó khăn hơn so với các đợt bùng phát do chủng Zaire trước đây. Theo WHO, tính đến ngày 21-5, hai quốc gia đã ghi nhận 85 ca mắc xác định và 10 ca tử vong.

Riêng tại Cộng hòa Dân chủ Congo, ghi nhận 746 ca nghi mắc và 176 ca tử vong nghi do mắc bệnh, trong đó có nhân viên y tế. WHO nhận định quy mô thực sự của đợt bùng phát nhiều khả năng lớn hơn do việc phát hiện chậm trễ và các hoạt động điều tra dịch vẫn đang được tiến hành.

Tiến sĩ Angela Pratt, Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam nhấn mạnh, hiện tại, WHO đánh giá nguy cơ lây lan của dịch bệnh ở mức độ rất cao ở cấp quốc gia (tại CHDC Congo và Uganda), ở mức cao ở khu vực châu Phi (do đã có các ca bệnh tại đô thị, mức độ di biến động dân cư, tình hình bất ổn và những hạn chế của hệ thống y tế) và ở mức thấp đối với toàn cầu, bao gồm cả Việt Nam. Theo WHO, dịch bệnh hiện chưa phải tình trạng khẩn cấp đại dịch.

Theo bà Angela Pratt, các trọng tâm ứng phó hiện nay gồm tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, truy vết, phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn; mở rộng năng lực cách ly, điều trị; đồng thời tăng cường phối hợp xuyên biên giới giữa các quốc gia bị ảnh hưởng và các đối tác.

WHO cũng ghi nhận sự chủ động của Bộ Y tế Việt Nam trong công tác chuẩn bị hệ thống và năng lực ứng phó với Ebola.

Các nội dung hỗ trợ gồm hướng dẫn kỹ thuật mới nhất của WHO về giám sát, truy vết, xét nghiệm, quản lý lâm sàng, phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn, truyền thông nguy cơ, huy động cộng đồng, kiểm soát đi lại tại cửa khẩu và các biện pháp ứng phó y tế.

WHO cũng khuyến nghị các quốc gia thành viên không áp dụng hạn chế đi lại và thương mại theo khuyến nghị tạm thời của Ủy ban khẩn cấp.

Tiến sĩ Angela Pratt đánh giá cao sự chủ động của Việt Nam trong chuẩn bị ứng phó nguy cơ Ebola. Ảnh: Phạm Hằng

Theo bà Angela Pratt, WHO đang phối hợp với Bộ Y tế rà soát, cập nhật các hướng dẫn kỹ thuật về bệnh do virus Ebola được xây dựng từ năm 2014, đồng thời hỗ trợ Việt Nam thực hiện đánh giá nguy cơ nhanh nhằm định hướng các biện pháp chuẩn bị và ứng phó phù hợp thực tế.

"Mặc dù WHO đánh giá nguy cơ lây lan toàn cầu, bao gồm vào Việt Nam, ở mức thấp, việc thực hiện đánh giá nguy cơ nhanh trong nước với sự tham gia của các bên liên quan sẽ giúp đưa ra các biện pháp phòng ngừa và ứng phó dựa trên bằng chứng"- bà Angela Pratt nói.

WHO cũng hỗ trợ xây dựng kế hoạch tập huấn về giám sát, phòng chống dịch, chẩn đoán, điều trị và kiểm soát nhiễm khuẩn. Đại diện WHO tại Việt Nam đánh giá cao sự chủ động của ngành y tế và Chính phủ Việt Nam trong chuẩn bị năng lực ứng phó Ebola, đặc biệt ở công tác chia sẻ thông tin và truyền thông nguy cơ.