VIDEO: Bộ trưởng Y tế Mỹ tay không bắt cặp rắn racer đen

Trên mạng xã hội vào ngày 26-5, Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Robert F. Kennedy Jr. chia sẻ video ghi lại cảnh ông bắt một cặp rắn racer đen.

Địa điểm diễn ra cuộc chạm trán này là hiên nhà của bác sĩ nổi tiếng Mehmet Oz tại TP Palm Beach, bang Florida - Mỹ.

Trong clip, vị bộ trưởng 72 tuổi tiếp cận 2 con rắn đang quấn chặt vào nhau. Bác sĩ Oz, 65 tuổi, lên tiếng trong video: "Chúng đang giao phối đấy. Thế chúng là giống rắn gì?".

Ông Kennedy trả lời đây là loài rắn đen. Thế nhưng vợ ông, bà Cheryl Hines, 60 tuổi, nghe nhầm thành rắn Moccasin - một loại rắn độc cực kỳ nguy hiểm tại Mỹ.

Bà Hines liên tục bày tỏ sự hoảng hốt trong đoạn clip: "Moccasin! Chúng rất nguy hiểm!". Trong lúc ông Kennedy trấn an vợ rằng đây không phải là loài độc, đôi rắn liên tục quấn quanh và mổ vào tay ông.

Khi được bác sĩ Oz hỏi liệu có bị cắn không, Bộ trưởng Y tế Mỹ đáp rằng có. Chứng kiến sự việc, bà Hines thúc giục: "Được rồi, thả chúng ra đi. Bobby, làm ơn đi".

Bộ trưởng Y tế Mỹ bắt rắn bằng tay không. Ảnh: People

Tạp chí People dẫn dữ liệu từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Florida cho biết loài rắn racer Bắc Mỹ sinh sống phổ biến trên khắp các hạt thuộc đất liền bang Florida và vùng đảo Florida Keys.

Rắn trưởng thành lẫn rắn non thường xuất hiện tại các khu ngoại ô nơi có nhà ở sát ranh giới tự nhiên. Đây được xem là nguyên nhân khiến cặp rắn bò vào hiên nhà bác sĩ Oz.

Thông tin trên trang web của cơ quan nghiên cứu này nêu rõ loài rắn này không gây nguy hiểm cho con người hay thú nuôi, nhưng chúng sẵn sàng cắn để tự vệ.

Khi đối mặt với con người, loài này thường tìm nơi ẩn nấp dựa vào tốc độ và sự nhanh nhẹn. Tuy nhiên, nếu bị dồn vào đường cùng, chúng sẽ tấn công kẻ địch và rung mạnh đuôi tạo ra tiếng động trong lớp lá khô. Cắn địch thủ là biện pháp phòng thủ cuối cùng của chúng.

Theo tạp chí People, việc chia sẻ những khoảnh khắc chạm trán động vật hoang dã lên mạng xã hội không phải là chuyện hiếm đối với ông Kennedy.

Ông từng gây chú ý khi dùng xe gia đình để chở xác động vật, thậm chí lấy bộ phận sinh dục của một con gấu mèo bị xe cán chết để mang về nghiên cứu.