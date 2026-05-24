VIDEO: Hàng ngàn người cung rước tượng Phật ngọc mừng lễ Phật Đản tại TPHCM

Quỳnh Trâm - Uyển Nhi -

(NLĐO) - Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tổ chức nhiều hoạt động Phật sự trang nghiêm, ý nghĩa để mừng Đại lễ Phật Đản

Tối 24-5 (nhằm ngày 8-4 Âm lịch), hàng ngàn người dân và phật tử tại TPHCM tập trung tại những tuyến đường hướng vào Việt Nam Quốc Tự (phường Hoà Hưng, TPHCM) để xem diễu hành Rước kiệu mừng Đại lễ Phật Đản.

Lễ cung rước tượng Phật ngọc trong Đại lễ Phật Đản tại Việt Nam Quốc Tự (phường Hoà Hưng, TPHCM) tối 24-5.

Trong đại lễ lần này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tổ chức nhiều hoạt động Phật sự trọng điểm trang nghiêm và ý nghĩa, diễn ra tại ba địa điểm chính, gồm: Việt Nam Quốc Tự (TPHCM), khu Tam giác Bãi Trước (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) và Tổ đình Hội Khánh (khu vực Bình Dương cũ).

Đại lễ có sự tham gia của 50 nghệ sĩ và 12 kiệu hoa đại diện cho 12 ban ngành của Giáo hội Phật giáo TPHCM diễu hành.

Các nghệ sĩ tham gia Đại lễ Phật Đản tại Việt Nam Quốc Tự.

Đặc biệt, trong mùa Phật Đản năm nay, TPHCM lần đầu cung rước tượng Phật ngọc bảo tướng sơ sanh từ chùa Ấn Quang đến Việt Nam Quốc Tự để tăng ni, phật tử chiêm bái.

Tôn tượng Phật ngọc cao 60 cm, nặng 32 kg, được chế tác từ khối ngọc Hòa Điền nguyên khối quý hiếm. Tượng thể hiện hình ảnh Đức Phật sơ sanh trong tư thế một tay chỉ trời, một tay chỉ đất với gương mặt hồn nhiên, thanh khiết, gợi lên sự nhiệm màu của một sinh mệnh vừa hiện hữu.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, cho biết đây là phước duyên lớn đối với Phật giáo thành phố khi được cung nghinh, chiêm ngưỡng dung nhan thái tử Tất Đạt Đa biểu hiện qua khối bạch ngọc Hòa Điền, mang ý nghĩa an lạc cho muôn loài.

