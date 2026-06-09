VIDEO: Người bà lao nhanh trong động đất Philippines, lấy thân mình bảo vệ cháu

Mạng xã hội đang lan truyền chóng mặt đoạn video ghi lại khoảnh khắc xúc động trong trận động đất 7,8 độ xảy ra tại miền Nam Philippines ngày 8-6.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy vào khoảng 7 giờ 38 phút, cháu nhỏ đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Chỉ ít giây sau khi rung chấn xuất hiện, đồ đạc trong nhà bắt đầu chao đảo mạnh.

Nhận ra nguy hiểm, người bà lập tức chạy về phía cháu trai. Bà nhanh chóng bế em lên, cố gắng đưa em rời khỏi khu vực có nhiều đồ vật dễ rơi đổ.

Tuy nhiên, rung lắc tiếp tục mạnh lên khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Không thể chạy xa hơn, người bà ngồi thụp xuống sàn, nép sát vào bức tường và ôm chặt cháu nhỏ trong vòng tay.

Trong suốt những giây căng thẳng, bà dùng chính cơ thể mình để che chắn cho cháu. Mọi phản ứng diễn ra gần như theo bản năng nhưng dứt khoát và bình tĩnh.

Khoảnh khắc người bà lấy thân mình che chắn cho cháu trong động đất ở Philippines hôm 8-6. Nguồn video: CNA

Video nhanh chóng thu hút sự chú ý sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người xúc động trước phản ứng tức thời của người bà khi nguy hiểm ập đến bất ngờ. May mắn, sau đó mọi chuyện qua đi, 2 bà cháu xuất hiện trong video đều được bình an.

Trận động đất 7,8 độ ngoài khơi đảo Mindanao – Philippines, đã khiến ít nhất 35 người thiệt mạng, 134 người bị thương và hơn 12 người mất tích, theo CNA.

Thành phố cảng General Santos chịu ảnh hưởng nặng nề khi nhiều công trình đổ sập, hạ tầng quan trọng bị hư hại.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr ra lệnh triển khai ứng phó khẩn cấp tại Mindanao, chuẩn bị hàng cứu trợ, trung tâm sơ tán và lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

Động đất xảy ra gần như hằng ngày tại Philippines, quốc gia nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, khu vực có hoạt động địa chấn mạnh trải dài từ Nhật Bản qua Đông Nam Á và khắp lưu vực Thái Bình Dương.