Vùng miền Hà Nội

VIDEO: Người dân cả ngày sống chung, hít bụi từ các "đại công trường" ở Hà Nội

Hải Anh

(NLĐO)- Hàng loạt "đại công trường" tại phường Thanh Xuân (Hà Nội) phát tán bụi mù mịt, khiến người dân sống phải sống chung, hít bụi cả ngày.

Nhiều tuyến đường ở phường Thanh Xuân (Hà Nội) đang ô nhiễm bụi mịn do các công trình xây dựng và xe tải chở vật liệu hoạt động liên tục. Đất đá rơi vãi khiến người dân khu vực Chính Kinh, Nguyễn Trãi phải đóng kín cửa, còn người lao động ngoài đường phải hít bụi giữa thời tiết nắng nóng.

Bụi mịn Hà Nội: Người dân Thủ đô khốn khổ vì ô nhiễm từ đại công trường - Ảnh 1.

Khu vực ngõ 190 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân nhiều công trình đang được thi công

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, tại khu vực phố Chính Kinh và đường Nguyễn Trãi cho thấy nhiều đoạn đường phủ một lớp bụi dày, đặc biệt vào giờ cao điểm khi xe ben, xe tải trọng lớn liên tục ra vào công trường. Chỉ cần một cơn gió mạnh, bụi cuốn mịt mù khiến người đi đường phải che kín mặt.

Sống nhiều năm tại ngõ 12 phố Chính Kinh (phường Thanh Xuân), ông Nguyễn Đức Cảnh cho biết tình trạng bụi bặm kéo dài nhiều tháng nay khiến sinh hoạt gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

"Ngày nào cũng phải lau nhà vài lần nhưng bụi vẫn bám đầy bàn ghế, cửa sổ. Trẻ con và người già trong nhà thường xuyên ho, khó thở. Có hôm xe chở vật liệu chạy qua, bụi bay trắng xóa cả ngõ"- ông Cảnh bức xúc.

Hàng loạt "đại công trường" tại phường Thanh Xuân

Không chỉ người dân sinh sống cố định chịu ảnh hưởng, nhiều lao động mưu sinh ngoài trời cũng rơi vào cảnh vất vả. Ngồi bán vé số cạnh ngõ 190 Nguyễn Trãi (Thanh Xuân), bà Bùi Thị Xuân cho biết mỗi ngày bà phải đeo khẩu trang nhiều lớp nhưng vẫn không tránh khỏi bụi.

"Tôi ngồi ngoài đường từ sáng đến tối nên hít bụi liên tục. Có hôm cổ họng rát, mắt cay xè mà vẫn phải cố bán để kiếm sống. Xe cộ đông, bụi từ công trường bay ra rất ngột ngạt"- bà Xuân nói.

Bụi mịn Hà Nội: Người dân Thủ đô khốn khổ vì ô nhiễm từ đại công trường - Ảnh 2.

Khu vực đường Nguyễn Trãi có nhiều "lô cốt" dự án chống ngập

Hiện thành phố đang tập trung GPMB đối với các tuyến vành đai 2,5; 3; 3,5 cùng nhiều tuyến giao thông trọng điểm và 3 cầu vượt sông Hồng còn lại gồm cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo và cầu Thượng Cát. Trong đó, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành GPMB trước ngày 30-6 đối với 3 cây cầu vượt sông Hồng và các đoạn còn lại của tuyến Vành đai 2,5.

Cùng với đó, Hà Nội đang triển khai GPMB và đầu tư xây dựng 9 dự án lớn như Khu đô thị thể thao Olympic; Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng; Khu phức hợp y tế - chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai; Khu công viên công nghệ số và hỗn hợp tại các phường Phú Diễn và Tây Tựu…

Bụi mịn Hà Nội: Người dân Thủ đô khốn khổ vì ô nhiễm từ đại công trường - Ảnh 3.

Nhiều dự án lớn đang được triển khai tại khu vực Thanh Xuân

Bụi mịn Hà Nội: Người dân Thủ đô khốn khổ vì ô nhiễm từ đại công trường - Ảnh 4.

Bụi mịn Hà Nội: Người dân Thủ đô khốn khổ vì ô nhiễm từ đại công trường - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Đức Cảnh, 52 tuổi, sống tại ngõ 12 phố Chính Kinh luôn phải đeo khẩu trang ngay khi đang ở nhà để tránh hít phải bụi mịn.

Bụi mịn Hà Nội: Người dân Thủ đô khốn khổ vì ô nhiễm từ đại công trường - Ảnh 6.

Những cư dân, tiểu thương buôn bán quanh khu vực ngõ 190 Nguyễn Trãi luôn đeo khẩu trang, đội mũ để tránh bụi mịn, bụi bẩn thì công trường thi công

Bụi mịn Hà Nội: Người dân Thủ đô khốn khổ vì ô nhiễm từ đại công trường - Ảnh 7.

Những cư dân, tiểu thương buôn bán quanh khu vực ngõ 190 Nguyễn Trãi luôn đeo khẩu trang, đội mũ để tránh bụi mịn, bụi bẩn thì công trường thi công

 

Bầu trời TPHCM mờ đục, cảm giác bí bách, khó thở vì bụi mịn

